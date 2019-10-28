Неуловимый Джо, неубиваемый аль-Багдади • 94 • Аналитика









Информация об уничтожении сего злодея в результате авиаударов США распространялась уже многократно. Еще в июне 2016 года все мировые СМИ утверждали, будто бы он точно погиб. Но каждый раз главарь чудесным образом «возрождался». Словно злой волшебник Волан де Морт из серии книг про Гарри Поттера, разложивший свою душу на семь частей и создавший крестражи — эдакие колдовские штуки, предназначенные для последующего воскрешения из мира мертвых.



На сей раз, однако, главарь запрещенной террористической организации, по уверениям президента США Дональда Трампа, уничтожен окончательно.



Кто же сидел в Идлибе?

Ранее говорилось, что его якобы ликвидировали в Ираке, потом ходили слухи, что аль-Багдади тяжело болен и находится в Афганистане. А теперь спецоперация по избавлению мира от темного властелина боевиков была проведена в сирийском Идлибе — территории, которая остается под контролем бандформирований «оппозиции».



Стоп! Опять что-то не то получается. Вашингтон и его союзники уверяли весь мир, что в Идлибе находится «умеренная оппозиция». То есть не «Исламское государство» (оно же ИГИЛ или ДАИШ), подлежащее уничтожению даже по американским меркам, а белые и пушистые борцы с сирийским «режимом». Те, которых, по мнению «цивилизованного общества», нужно защищать.



На этом основании Сирийской арабской армии постоянно связывали руки, не позволяя освобождать одну из провинций своей страны от терроризма. Как только начиналось наступление Вооруженных сил САР, непременно шло давление на официальный Дамаск. Сперва со стороны Запада, затем приходилось вмешиваться России, чтобы максимально смягчить последствия.



Ясно, что Москва не просто так останавливала сирийских союзников, а была вынуждена заменять боевые действия дебатами за столом переговоров. Перед глазами печальный пример Восточной Гуты — района, находящегося близ сирийской столицы. Его долгое время не могли освободить от бандформирований: стоило армии САР добиться там каких-то результатов, тут же следовали громкие провокации и угрозы ковровых бомбардировок.



Самая громкая «информационная бомба» взорвалась в августе 2013 года, когда сирийские власти были обвинены в применении химического оружия против мирного населения. В то время Сирия была на волосок от прямой полномасштабной агрессии со стороны Вашингтона и других стран НАТО.



Потому в ситуации, сложившейся вокруг Идлиба, России приходилось действовать с оглядкой, а самой Сирии балансировать на лезвии ножа.



Теперь же, выходит, в Идлибе сидела не «демократическая оппозиция», а самые что ни на есть радикальные исламисты — те, кто показательно резал головы, в том числе американским гражданам. И даже сам главарь «Исламского государства» находился там же. Кого же защищали все это время США вместе с их союзниками, ставя палки в колеса в деле освобождения сирийской провинции? Ответ очевиден.



Что изменится для Сирии?

Казалось бы, после теперешних громких заявлений о ликвидации аль-Багдади он уже не может «воскреснуть». Это было бы полным падением имиджа США и лично Дональда Трампа.



Но ранее именно так и происходило: «уничтоженный» главный террорист возникал «на радарах» вновь, заставляя вспоминать анекдот про Неуловимого Джо (которого не ловят, так как он никому не нужен). Разве что заявления об окончательной ликвидации звучали чуть-чуть потише, чем сейчас.





Предположим, что данный конкретный злодей действительно убит. Должна ведь даже из Вашингтона иногда звучать правда. Какие перемены от этой громкой акции могут быть в Сирии, на Ближнем Востоке, да и вообще в мире? Для ответа на этот вопрос нужно вспомнить, что менялось после предыдущих сообщений о смерти аль-Багдади. И ответ неутешителен: практически ничего не менялось.



Может быть, на сей раз Дональд Трамп действительно готов сделать то, что он обещает уже три года, — вывести войска с территории Сирии? Что ж, тогда громкая, оглушительная победа над главарем террористов весьма кстати. Цель достигнута. Главный злодей побежден. Можно уходить не с поражением, а с победой. Ну, или с ее видимостью. И объяснить американцам, для чего американские солдаты находились на сирийской территории. Тем более что несколько дней назад в связи с разногласиями по сирийскому (а точнее, курдскому) вопросу между Вашингтоном и Анкарой казалось, что США действительно готовы покинуть Сирию.



Но тот же Трамп дает слишком мало надежды на то, что это будет осуществлено. Сирийские нефтяные месторождения, по его словам, все еще нуждаются в защите. Ясно, в чьей «защите». В американской. Да уж, трудно разоблачить истинную цель всех ближневосточных авантюр Вашингтона лучше, чем это сделал президент США.



Так или иначе, терроризм в Сирии никуда не денется — до тех пор, пока вся территория страны не перейдет под контроль законных властей. И после этого ему вряд ли позволят так скоро заглохнуть — скорее всего, еще долго будут различные диверсии и теракты.



Аль-Багдади, возможно, и мертв. «Неуловимый Джо» из известного анекдота, допустим, пойман и обезврежен. Но это не означает, что уничтожен главный террорист планеты. Нет, главный террорист по-прежнему будет делать все для того, чтобы помешать сирийскому урегулированию. И находится он вовсе не в Идлибе. А там, откуда доносится фальшивый победный клич. Итак, свершилось: главный террорист планеты (после Осамы бен Ладена), лидер запрещенного в РФ «Исламского государства» Абу Бакр аль-Багдади наконец-то уничтожен американцами. Правда, первый вопрос, который возник после этой новости, звучал так: в который раз?Информация об уничтожении сего злодея в результате авиаударов США распространялась уже многократно. Еще в июне 2016 года все мировые СМИ утверждали, будто бы он точно погиб. Но каждый раз главарь чудесным образом «возрождался». Словно злой волшебник Волан де Морт из серии книг про Гарри Поттера, разложивший свою душу на семь частей и создавший крестражи — эдакие колдовские штуки, предназначенные для последующего воскрешения из мира мертвых.На сей раз, однако, главарь запрещенной террористической организации, по уверениям президента США Дональда Трампа, уничтожен окончательно.Ранее говорилось, что его якобы ликвидировали в Ираке, потом ходили слухи, что аль-Багдади тяжело болен и находится в Афганистане. А теперь спецоперация по избавлению мира от темного властелина боевиков была проведена в сирийском Идлибе — территории, которая остается под контролем бандформирований «оппозиции».Стоп! Опять что-то не то получается. Вашингтон и его союзники уверяли весь мир, что в Идлибе находится «умеренная оппозиция». То есть не «Исламское государство» (оно же ИГИЛ или ДАИШ), подлежащее уничтожению даже по американским меркам, а белые и пушистые борцы с сирийским «режимом». Те, которых, по мнению «цивилизованного общества», нужно защищать.На этом основании Сирийской арабской армии постоянно связывали руки, не позволяя освобождать одну из провинций своей страны от терроризма. Как только начиналось наступление Вооруженных сил САР, непременно шло давление на официальный Дамаск. Сперва со стороны Запада, затем приходилось вмешиваться России, чтобы максимально смягчить последствия.Ясно, что Москва не просто так останавливала сирийских союзников, а была вынуждена заменять боевые действия дебатами за столом переговоров. Перед глазами печальный пример Восточной Гуты — района, находящегося близ сирийской столицы. Его долгое время не могли освободить от бандформирований: стоило армии САР добиться там каких-то результатов, тут же следовали громкие провокации и угрозы ковровых бомбардировок.Самая громкая «информационная бомба» взорвалась в августе 2013 года, когда сирийские власти были обвинены в применении химического оружия против мирного населения. В то время Сирия была на волосок от прямой полномасштабной агрессии со стороны Вашингтона и других стран НАТО.Потому в ситуации, сложившейся вокруг Идлиба, России приходилось действовать с оглядкой, а самой Сирии балансировать на лезвии ножа.Теперь же, выходит, в Идлибе сидела не «демократическая оппозиция», а самые что ни на есть радикальные исламисты — те, кто показательно резал головы, в том числе американским гражданам. И даже сам главарь «Исламского государства» находился там же. Кого же защищали все это время США вместе с их союзниками, ставя палки в колеса в деле освобождения сирийской провинции? Ответ очевиден.Казалось бы, после теперешних громких заявлений о ликвидации аль-Багдади он уже не может «воскреснуть». Это было бы полным падением имиджа США и лично Дональда Трампа.Но ранее именно так и происходило: «уничтоженный» главный террорист возникал «на радарах» вновь, заставляя вспоминать анекдот про Неуловимого Джо (которого не ловят, так как он никому не нужен). Разве что заявления об окончательной ликвидации звучали чуть-чуть потише, чем сейчас.Предположим, что данный конкретный злодей действительно убит. Должна ведь даже из Вашингтона иногда звучать правда. Какие перемены от этой громкой акции могут быть в Сирии, на Ближнем Востоке, да и вообще в мире? Для ответа на этот вопрос нужно вспомнить, что менялось после предыдущих сообщений о смерти аль-Багдади. И ответ неутешителен:Может быть, на сей раз Дональд Трамп действительно готов сделать то, что он обещает уже три года, — вывести войска с территории Сирии? Что ж, тогда громкая, оглушительная победа над главарем террористов весьма кстати. Цель достигнута. Главный злодей побежден. Можно уходить не с поражением, а с победой. Ну, или с ее видимостью. И объяснить американцам, для чего американские солдаты находились на сирийской территории. Тем более что несколько дней назад в связи с разногласиями по сирийскому (а точнее, курдскому) вопросу между Вашингтоном и Анкарой казалось, что США действительно готовы покинуть Сирию.Но тот же Трамп дает слишком мало надежды на то, что это будет осуществлено. Сирийские нефтяные месторождения, по его словам, все еще нуждаются в защите. Ясно, в чьей «защите». В американской. Да уж,Так или иначе,. И после этого ему вряд ли позволят так скоро заглохнуть — скорее всего, еще долго будут различные диверсии и теракты.Аль-Багдади, возможно, и мертв. «Неуловимый Джо» из известного анекдота, допустим, пойман и обезврежен. Но это не означает, что уничтожен главный террорист планеты. Нет, главный террорист по-прежнему будет делать все для того, чтобы помешать сирийскому урегулированию. И находится он вовсе не в Идлибе. А там, откуда доносится фальшивый победный клич. Елена Громова Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники Загрузка...





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