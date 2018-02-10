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Неуловимый американский истребитель не устоял перед советской ракетой времен Хрущева

10 февраля 2018, 19:24  •  987 • В мире
Сирийские войска ПВО сбили F-16I израильских ВВС, который западные эксперты неоднократно называли неуловимым.
Сирийские ПВО сбили израильский истребитель, который вторгся в воздушное пространство республик, чтобы "отомстить" Ирану за вылазку. Средства противовоздушной защиты Сирии, по некоторым данным, могли быть задействованы ЗРК С-125, "Печора-2М", С-200 "Вега-Э", открыли массированный огонь по авиагруппе F-16I Sufa.
Как сообщали впоследствии израильские СМИ, пилоты одного из F-16I катапультировались и были госпитализированы, один из них в тяжелом состоянии. Крушение военного судна было заснято одним из очевидцев.
Footage of Israeli pilots of an F-16, which was downed in the Beit Netofa Valley region, in ejection protocol. One of the pilots is reportedly in serious condition. The reason for the ejection is as yet unclear. pic.twitter.com/dCS2WDRVN3
— Behind The News (@Behind__News) 10 февраля 2018 г.
После авиакатастрофы армия Израиля "ответила" обидчикам огнем, ударив по сирийским и "иранским" объектам, в результате были поражены 12 иранских и сирийских целей в Сирии.
Отметим, что сбитый F-16I Sufa представляет собою израильский вариант многофункционального лёгкого истребителя F-16 США. Он был разработан по заказу израильских ВВС и в значительной степени оборудован местной авионикой и вооружением и боеприпасами.
Американский F-16 на протяжении уже нескольких десятилетий является основой американских и союзнических военно-воздушных сил. А некоторые военные эксперты называли его неуловимым.
В то же время сирийские военные использовали для защиты своего воздушного пространства комплексы различных типов, находящиеся на разных позициях. В СМИ говорилось о применении С-125, "Печора-2М", С-200 "Вега-Э". Напомним, что тот же зенитно-ракетный комплекс малого радиуса действия С-125 был экспортирован из СССР, когда в далеком 1961 году он был принят там на вооружение.
Таким образом, "неуловимый" американский истребитель стал легкой добычей сирийских ПВО, разработанных еще полвека назад.

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