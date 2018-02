Неуловимый американский истребитель не устоял перед советской ракетой времен Хрущева

Сирийские ПВО сбили израильский истребитель, который вторгся в воздушное пространство республик, чтобы "отомстить" Ирану за вылазку. Средства противовоздушной защиты Сирии, по некоторым данным, могли быть задействованы ЗРК С-125, "Печора-2М", С-200 "Вега-Э", открыли массированный огонь по авиагруппе F-16I Sufa.

Как сообщали впоследствии израильские СМИ, пилоты одного из F-16I катапультировались и были госпитализированы, один из них в тяжелом состоянии. Крушение военного судна было заснято одним из очевидцев.

Footage of Israeli pilots of an F-16, which was downed in the Beit Netofa Valley region, in ejection protocol. One of the pilots is reportedly in serious condition. The reason for the ejection is as yet unclear. pic.twitter.com/dCS2WDRVN3