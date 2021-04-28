Неуловимых Петрова и Боширова "засекли" в Белом доме: Испуганная Псаки на секунду забыла слова

Кадры с испуганным представителем Белого Дома Джен Псаки не видел, вероятно, только ленивый. Над вопросом о том, кто же испугал пресс-секретаря Белого дома поразмыслили в России и предложили ответ в духе самого Вашингтона.

Накануне пресс-конференцию в Белом доме прервал жуткий скрип ржавой двери. Псаки списала инцидент на проделки призрака 16-го президента США Авраама Линкольна. На видео с пресс-конференции слышно, как скрип прерывает Псаки прямо на полуслове. На пару секунд все замирают, не зная, чего ожидать от внезапного звука. Как только скрип закончился, Псаки заверила, что угрозы нет.

Свою версию случившегося предложил автор Telegram-канала "Записки дилетанта".

"Сказание о том, как Петров с Бошировым расшатывают стены в Белом доме", - иронично отметил автор.

Напомним, что ирония автора канала не случайна. Уже ряд стран обвинил двух неуловимых русских "отравителей" во множестве преступлений. Якобы "спецагенты Кремля" Александр Петров и Руслан Боширов успели отравить Скрипалей, совершили взрыв в Чехии и "отличились" еще рядом преступлений чуть ли не в каждой антирусской стране мира.