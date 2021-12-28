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Неудобный вопрос о QR-кодах поставил депутатов Госдумы в тупик

28 декабря 2021, 16:05  •  103 • Политика
Законопроект о QR-кодах в общественных местах, принятый в Госдуме в первом чтении, могут изменить.
Сейчас планируется, что закон о QR-кодах будет действовать до 1 июня 2022 года. Но неудобный вопрос о длительности этого закона поставил парламентариев в тупик. В Госдуме пока не знают, каким может быть период действия ограничений.
Период действия будет зависеть от эпидемиологической обстановки,
- сказал глава Комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Хубезов.
Сертификаты о прививках стали вынужденной мерой, говорит депутат. Также не исключено, что коронавирус станет сезонным заболеванием, и тогда QR-коды будут не нужны. Главная цель этого закона - побудить людей к вакцинации, но было бы лучше, если QR-кодов не было бы, подытожил парламентарий.

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