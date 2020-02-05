Неудобный партнёр по Сирии: Эрдоган пытается давить на Россию через Украину?

Турецкая сторона не придерживается взятых на себя обязательств для урегулирования ситуации в сирийской провинции Идлиб. Об этом пишет "Политэксперт".

Провалы Анкары

Ранее стало известно о гибели четырёх турецких солдат в провинции Идлиб, которые попали под обстрел. Инцидент связан с тем, что Анкара почему-то не уведомила Дамаск и Москву о своих передвижениях. Как подчеркнул министр иностранных дел России Сергей Лавров, РФ призывает Турцию придерживаться сочинских соглашений.

"Турецкие военные выдвигались на определённые объекты внутри Идлибской зоны деэскалации, не предупредив об этих передвижениях, поэтому мы не смогли сообщить об этом сирийской армии", - отметил дипломат, комментируя эскалацию конфликта.

Проблема заключается в том, что представители Турции так и не смогли отделить от вооружённой оппозиции боевиков из группировки "Джебхат-ан-Нусра"*. Учитывая это, российская сторона намерена добиваться выполнения договорённостей, однако поставленную задачу трудно выполнить в одиночку.

Шаткий баланс в Сирии

Осенью 2019 года президент России Владимир Путин провёл переговоры с главой Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. По итогам встречи было объявлено, что зона конфликта должна быть полностью освобождена от иностранного военного присутствия, угрожающего целостности страны. Кроме того, принято решение ввести в зону турецкой операции подразделения правительственной армии САР и отряды российской военной полиции. Стороны также намеревались проводить совместное патрулирование территории.

Все договорённости закреплены в меморандуме, подписанном лидерами двух государств. Главным же результатом стало то, что Анкара приняла решение свернуть военную операцию "Источник мира".

Однако уже в ноябре в ноябре турки пригрозили возобновить военную операцию "Источник мира", так как курдские ополченцы продолжают заниматься дестабилизацией обстановки, пытаясь спровоцировать турецких военных на агрессию. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган был недоволен развитием ситуации на территории Сирии. По мнению политика, достигнутые в ходе переговоров с Россией и США договорённости не возымели того эффекта, на который рассчитывала Анкара. С тех пор напряжение только росло.

Неудобный партнёр

Учитывая эскалацию конфликта, в Кремле не исключили, что в самое ближайшее время Путин и Эрдоган проведут новые телефонные переговоры. Надежду на деэскалацию подкрепляет и то, что турецкий лидер прямо заявил о том, что он не готов обострять отношения с Москвой, так как обе стороны являются партнёрами по целому ряду энергетических и военных проектов.

"У нас с ней есть стратегические проекты, такие как "Турецкий поток" и АЭС "Аккую". Нет речи о том, что мы откажемся от системы ПВО С-400", - цитирует его слова РИА ФАН.

Как отмечает журналист Василий Стоякин в статье для газеты "Взгляд", Турция является сильным игроком на Ближнем Востоке, хотя ей далеко до статуса глобального геополитического лидера. Но дружба с Анкарой для Москвы является вынужденной. Российские власти не хотят опять ссориться с турками и создавать лишние проблемы, поэтому она формирует такие условия, при которых Эрдогану было бы невыгодно конфликтовать с партнёром.

Сам турецкий лидер по-прежнему заинтересован в установлении контроля над частью территорий Сирии, чему противодействует Россия. Поэтому он ищет возможности для оказания давления на Кремль. Например, через Украину, куда Реджеп Тайип Эрдоган недавно приехал в рамках рабочего визита.

*"Джебхат-ан-Нусра" - террористическая организация, запрещённая в Российской Федерации.