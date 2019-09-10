Неудобные выводы из Второй мировой войны • 10 • Война









Запад есть Запад

Американский сенатор и будущий президент США Гарри Трумэн 24 июня 1941 года в «Нью-Йорк таймс» то ли угадал, то ли предвидел будущую политику США и союзной Англии в мировой войне: «Если мы увидим, что войну выигрывает Германия, нам следует помогать России, если Россия, нам следует помогать Германии, и пусть они как можно больше убивают друг друга». Он сформулировал или выдал тогда в эмоциональном порыве неизменное кредо американской внешней политики.



И сегодня США сохраняют и углубляют постулат президента Гарри Трумэна во внешнеполитических делах: они создают условия, чтобы оппоненты или конкуренты США ослабляли и убивали друг друга как можно больше. Для этого США всегда помогают слабейшим бороться, так сказать, за права меньшинства. Здесь надо искать ключи к будущим действиям Америки на мировой арене.



Англо-польский военный договор от 25 августа 1939 года, закончившийся английским предательством союзной Польши уже 3 сентября 1939 года в «фальшивой» войне с Германией, говорит о том, что все договоры с Англией и её преемником на мировой арене – США, не стоят бумаги, на которой они написаны. Для Америки весь мир – это новые индейцы, которых можно и должно обманывать раз за разом. Поэтому Россия безуспешно добивается заключения равноправных договоров с США, настаивая на принципиально невозможном для Америки.



Ежели США и заключат с Россией действительно равноправный договор, например, взамен СНВ-3, то только для того, чтобы разорвать его в удобный момент, как Англия поступила с Польшей. Кстати, Гитлер тоже заключил равноправный договор о ненападении с СССР. России много легче договариваться о равноправных отношениях с Китаем и другими незападными странами, поэтому Россия идёт и будет идти дальше на Восток, отталкиваясь от дискриминации в отношениях с Западом. В обозримом будущем России вряд ли удастся стать равноправной стороной в отношениях с США и Англией.



Выход Англии из ЕС, так называемый Брексит, имеет стратегической целью сближение с Америкой. Президент Трамп обещает Лондону очень выгодную торговую сделку, за которой могут последовать и военно-политические сделки, что тревожит Берлин и Париж. После этого, говоря без обиняков, США и Англия могут попытаться развязать войну в Европе в духе постулата Гарри Трумэна. Для развязывания конфликта в Европе США достаточно спровоцировать кого-нибудь из своих отъявленных вассалов, первыми кандидатами в провокаторы являются, конечно, Польша и бандеровская Украина, пора уже отличать её от бывшей советской Украины.



Украина как «цэевропа»

Антироссийский геополитический курс США будет оставаться препятствием для установления мира на Украине, выполнения Минских соглашений: Вашингтон продолжит поощрять реваншистские настроения украинских националистов по Крыму и Донбассу. Для США «новые украинцы» — это новые поляки, которых хорошо бы бросить под ноги России, как Англия бросила поляков в 1939 под ноги фашистской Германии. Впрочем, украинцы никогда не станут для англо-американцев совсем уж поляками, потому что для них украинцы – всё равно полурусские, поэтому отношение к ним будет хуже, чем к полякам.



По образцу английских военных гарантий Польше в 1939 году США вместе с Англией могут заключить отдельные военные соглашения с Польшей и с бандеровской Украиной, чтобы подтолкнуть их на провокации во славу англо-американской цивилизации. Путём создания чувства ложной защищённости.



Выполнение политической части Минских соглашений возможно только в случае провала американской политики и дипломатии на Украине, что в обозримой перспективе маловероятно. Для этого России нужно создать такие угрозы интересам США в мире, чтобы они забыли напрочь, где находится Украина. Хотя с помощью Китая Россия может попытаться это сделать. В 1939 году был такой прецедент, о нём сказал Черчилль: «Тот факт, что такое соглашение (германо-советский договор о ненападении. – Авт.) оказалось возможным, знаменует всю глубину провала английской и французской политики и дипломатии за несколько лет».



Феномен Трампа

Благодаря пришествию Дональда Трампа в Белый дом Вашингтона, точнее, благодаря вызванной его приходом неразберихой в олигархических элитах США, возникла некая пауза во внешней политике Америки, и Россия и мир получили передышку. Однако сколько она продлится? Президент Трамп нарушил элитный консенсус в США, но, в отличие от президента Джона Кеннеди, его за это не убили и даже не отстранили от власти. Насколько всё это серьёзно, каковы будут последствия президентства Трампа для мира, если они будут? Самый трудный на сегодня вопрос.



Приход Трампа в Америке поставил в повестку дня аналогичный вопрос в Европе: появится ли здесь такая же по своему весу политическая фигура, которая попытается объединить Европу «железом и кровью» взамен брюссельской гей-евроассоциации? Французский президент Макрон и экс-председатель ЕК, но ставленник Берлина Жан-Клод Юнкер делали заявления в этом смысле, однако реально ничто пока, как говорится, не предвещает. Хотя теоретически появление «европейского Трампа» возможно.



Здесь нужно заметить, что в конце Второй мировой войны, уже перед очевидным разгромом фашистской Германии, США и Англия хотели исторически добить Германию планом Моргентау. Министр финансов США Генри Моргентау предложил план по лишению Германии промышленности и превращению в «аграрную страну», каковой сегодня делают цэевропейскую Украину. Похоже, только начавшаяся «холодная война» между США и СССР помешала англо-американскому плану Моргентау, и для Европы был принят обратный ему план Маршалла: новое противостояние в Европе требовало консолидации западноевропейских стран и превращения их в витрину достижений США.





Берлин, видимо, помнит об историческом плане Моргентау и боится новых англо-американских планов, боится, что немецкую промышленность хотят добить сжиженным американским газом и всё-таки превратить Германию в «аграрную сверхдержаву». Поэтому Берлин с таким упорством строит газовые «северные потоки» с Москвой, несмотря на бряцание США санкциями.



И о НАТО

Вторая мировая война также показала, что достижение коллективной безопасности в Европе – это мираж, пока есть Англия, а сегодня есть ещё и США. Из этого следует, что все американские гарантии блоку НАТО – фикция, США и брекситовая Англия, уплывающая всё дальше от Европы, легко кинут всё НАТО, как Англия легко кинула Польшу под фашистский каток 1 сентября 1939 года.



Помните постулат Гарри Трумэна: «…и пусть они как можно больше убивают друг друга». Циничная фальсификация начала и хода Второй мировой войны нашими бывшими западными союзниками говорит о том, что они хотят предать забвению реальную историю и придумать фальшивую, чтобы обосновывать свою антироссийскую политику и сломать Россию ради американского «нового порядка». Как предупреждает нас аналитик Линдон Ларуш, о чём кликушествовал Збигнев Бжезинский. В статье «Невыученные уроки Второй мировой войны» мы попытались дать, на наш взгляд, реальную подоплёку хода мировых событий, и теперь можно сделать неудобные выводы.Американский сенатор и будущий президент США Гарри Трумэн 24 июня 1941 года в «Нью-Йорк таймс» то ли угадал, то ли предвидел будущую политику США и союзной Англии в мировой войне: «Если мы увидим, что войну выигрывает Германия, нам следует помогать России, если Россия, нам следует помогать Германии, и пусть они как можно больше убивают друг друга». Он сформулировал или выдал тогда в эмоциональном порыве неизменное кредо американской внешней политики.И сегодня США сохраняют и углубляют постулат президента Гарри Трумэна во внешнеполитических делах: они создают условия, чтобы оппоненты или конкуренты США ослабляли и убивали друг друга как можно больше. Для этого США всегда помогают слабейшим бороться, так сказать, за права меньшинства. Здесь надо искать ключи к будущим действиям Америки на мировой арене.Англо-польский военный договор от 25 августа 1939 года, закончившийся английским предательством союзной Польши уже 3 сентября 1939 года в «фальшивой» войне с Германией, говорит о том, что все договоры с Англией и её преемником на мировой арене – США, не стоят бумаги, на которой они написаны. Для Америки весь мир – это новые индейцы, которых можно и должно обманывать раз за разом. Поэтому Россия безуспешно добивается заключения равноправных договоров с США, настаивая на принципиально невозможном для Америки.Ежели США и заключат с Россией действительно равноправный договор, например, взамен СНВ-3, то только для того, чтобы разорвать его в удобный момент, как Англия поступила с Польшей. Кстати, Гитлер тоже заключил равноправный договор о ненападении с СССР. России много легче договариваться о равноправных отношениях с Китаем и другими незападными странами, поэтому Россия идёт и будет идти дальше на Восток, отталкиваясь от дискриминации в отношениях с Западом. В обозримом будущем России вряд ли удастся стать равноправной стороной в отношениях с США и Англией.Выход Англии из ЕС, так называемый Брексит, имеет стратегической целью сближение с Америкой. Президент Трамп обещает Лондону очень выгодную торговую сделку, за которой могут последовать и военно-политические сделки, что тревожит Берлин и Париж. После этого, говоря без обиняков, США и Англия могут попытаться развязать войну в Европе в духе постулата Гарри Трумэна. Для развязывания конфликта в Европе США достаточно спровоцировать кого-нибудь из своих отъявленных вассалов, первыми кандидатами в провокаторы являются, конечно, Польша и бандеровская Украина, пора уже отличать её от бывшей советской Украины.Антироссийский геополитический курс США будет оставаться препятствием для установления мира на Украине, выполнения Минских соглашений: Вашингтон продолжит поощрять реваншистские настроения украинских националистов по Крыму и Донбассу. Для США «новые украинцы» — это новые поляки, которых хорошо бы бросить под ноги России, как Англия бросила поляков в 1939 под ноги фашистской Германии. Впрочем, украинцы никогда не станут для англо-американцев совсем уж поляками, потому что для них украинцы – всё равно полурусские, поэтому отношение к ним будет хуже, чем к полякам.По образцу английских военных гарантий Польше в 1939 году США вместе с Англией могут заключить отдельные военные соглашения с Польшей и с бандеровской Украиной, чтобы подтолкнуть их на провокации во славу англо-американской цивилизации. Путём создания чувства ложной защищённости.Выполнение политической части Минских соглашений возможно только в случае провала американской политики и дипломатии на Украине, что в обозримой перспективе маловероятно. Для этого России нужно создать такие угрозы интересам США в мире, чтобы они забыли напрочь, где находится Украина. Хотя с помощью Китая Россия может попытаться это сделать. В 1939 году был такой прецедент, о нём сказал Черчилль: «Тот факт, что такое соглашение (германо-советский договор о ненападении. – Авт.) оказалось возможным, знаменует всю глубину провала английской и французской политики и дипломатии за несколько лет».Благодаря пришествию Дональда Трампа в Белый дом Вашингтона, точнее, благодаря вызванной его приходом неразберихой в олигархических элитах США, возникла некая пауза во внешней политике Америки, и Россия и мир получили передышку. Однако сколько она продлится? Президент Трамп нарушил элитный консенсус в США, но, в отличие от президента Джона Кеннеди, его за это не убили и даже не отстранили от власти. Насколько всё это серьёзно, каковы будут последствия президентства Трампа для мира, если они будут? Самый трудный на сегодня вопрос.Приход Трампа в Америке поставил в повестку дня аналогичный вопрос в Европе: появится ли здесь такая же по своему весу политическая фигура, которая попытается объединить Европу «железом и кровью» взамен брюссельской гей-евроассоциации? Французский президент Макрон и экс-председатель ЕК, но ставленник Берлина Жан-Клод Юнкер делали заявления в этом смысле, однако реально ничто пока, как говорится, не предвещает. Хотя теоретически появление «европейского Трампа» возможно.Здесь нужно заметить, что в конце Второй мировой войны, уже перед очевидным разгромом фашистской Германии, США и Англия хотели исторически добить Германию планом Моргентау. Министр финансов США Генри Моргентау предложил план по лишению Германии промышленности и превращению в «аграрную страну», каковой сегодня делают цэевропейскую Украину. Похоже, только начавшаяся «холодная война» между США и СССР помешала англо-американскому плану Моргентау, и для Европы был принят обратный ему план Маршалла: новое противостояние в Европе требовало консолидации западноевропейских стран и превращения их в витрину достижений США.Берлин, видимо, помнит об историческом плане Моргентау и боится новых англо-американских планов, боится, что немецкую промышленность хотят добить сжиженным американским газом и всё-таки превратить Германию в «аграрную сверхдержаву». Поэтому Берлин с таким упорством строит газовые «северные потоки» с Москвой, несмотря на бряцание США санкциями.Вторая мировая война также показала, что достижение коллективной безопасности в Европе – это мираж, пока есть Англия, а сегодня есть ещё и США. Из этого следует, что все американские гарантии блоку НАТО – фикция, США и брекситовая Англия, уплывающая всё дальше от Европы, легко кинут всё НАТО, как Англия легко кинула Польшу под фашистский каток 1 сентября 1939 года.Помните постулат Гарри Трумэна: «…и пусть они как можно больше убивают друг друга». Виктор Каменев Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники Загрузка...





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