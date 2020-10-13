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Неудобные вопросы о COVID: "Шарите" - в центре скандала с "преступлением против человечества"
13 октября 2020, 06:45 • 357 • В мире
Берлинская клиника "Шарите", где лечился оппозиционер Алексей Навальный, оказалась в центре скандала с "преступлением против человечества". Именно такое жёсткое определение коронавирусной пандемии дал немецкий адвокат доктор Рейнер Фулмич. Он перечислил три вопроса, на которые общественность так и не получила ответа от "идеологов" пандемии.
Клиника "Шарите" в Берлине, оказавшаяся на слуху у большинства граждан РФ в связи с отравлением Алексея Навального, попала в центр скандала с коронавирусом. Немецкий юрист доктор Рейнер Фулмич отмечает, что глава отделения вирусологии в берлинской клинике Кристиан Дростен вместе с рядом других специалистов может иметь прямое отношение к навязыванию обществу Германии паники вокруг коронавируса.
Так, отмечает Фулмич, коронакризис нужно переименовать в коронаскандал, и те, кто его устроил, должны понести уголовную ответственность - и к ним должны быть предъявлены иски по возмещению ущерба.
По его словам, пандемия, о которой трубят со всех сторон, не что иное, как преступление против человечества. С политической точки зрения нужно сделать все возможное, чтобы в будущем никто не смог обмануть человечество или пытаться манипулировать нами в угоду своим порочным планам, подчёркивает адвокат.
Он поясняет, что судебное разбирательство по поводу коронаскандала должно ответить на три вопроса.
Первое. Имеет ли место эта пандемия или это пандемия ПЦР-тестов? Действительно ли положительный результат теста означает, что тестируемый человек заражён коронавирусом или это ничего не означает касательно инфекции COVID-19?
Второе. Являются ли антикоронавирусные меры - локдаун, обязательное ношение масок, дистанцирование, карантинные правила - мерами по защите мира от коронавируса? Или, уточняет Флумич, это требуется для обеспечения всеобщей паники, чтобы люди не задавали никаких вопросов и в конечном итоге обогатилась фарминдустрия?
Третье. Правда ли, что правительство Германии больше, чем правительство какого-либо другого государства, было подвержено влиянию главного идеолога "коронапандемии" Кристиана Дростена, вирусолога из клиники "Шарите" в Берлине, мистера Лотара Вилера, ветеринара Института имени Роберта Коха в ФРГ, а также главы ВОЗ Тедроса Гебреисуса.
Немецкий адвокат поясняет схему этих персон.
"Германия известна как особо дисциплинированная страна и поэтому должна была стать образцом для подражания для остального мира за свою строгость и, конечно же, успешность в соблюдении коронавирусных мер", - подчёркивает он.
Ответы на все эти вопросы следует получить немедля, указывает правозащитник в своём видеообращении.
"Эти вопросы требуют незамедлительного ответа, потому что "новый и очень опасный" вирус не вызвал избыточной смертности ни в одной стране мира, включая Германию. А антикоронавирусные меры, которые являются результатами тестов, тестов Дростена, стали причиной гибели множества людей и разрушили экономику бесчисленных компаний и частных лиц во всём мире", - указал Фулмич.
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