Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
"Польше этого никогда не простят": Сосновский сообщил о фатальном прос...
"Красавец, просто послал": Пяти слов Лаврова хватило для победы над МИ...
"Отговорки не принимаются": Берлин получил три хлёстких ответа за Нава...
"Организм начал убивать сам себя изнутри": Врач Навального вскрыл прав...
Главная / В мире

Неудобные вопросы о COVID: "Шарите" - в центре скандала с "преступлением против человечества"

13 октября 2020, 06:45  •  357 • В мире
Берлинская клиника "Шарите", где лечился оппозиционер Алексей Навальный, оказалась в центре скандала с "преступлением против человечества". Именно такое жёсткое определение коронавирусной пандемии дал немецкий адвокат доктор Рейнер Фулмич. Он перечислил три вопроса, на которые общественность так и не получила ответа от "идеологов" пандемии.
Клиника "Шарите" в Берлине, оказавшаяся на слуху у большинства граждан РФ в связи с отравлением Алексея Навального, попала в центр скандала с коронавирусом. Немецкий юрист доктор Рейнер Фулмич отмечает, что глава отделения вирусологии в берлинской клинике Кристиан Дростен вместе с рядом других специалистов может иметь прямое отношение к навязыванию обществу Германии паники вокруг коронавируса.
Так, отмечает Фулмич, коронакризис нужно переименовать в коронаскандал, и те, кто его устроил, должны понести уголовную ответственность - и к ним должны быть предъявлены иски по возмещению ущерба.
По его словам, пандемия, о которой трубят со всех сторон, не что иное, как преступление против человечества. С политической точки зрения нужно сделать все возможное, чтобы в будущем никто не смог обмануть человечество или пытаться манипулировать нами в угоду своим порочным планам, подчёркивает адвокат.
Он поясняет, что судебное разбирательство по поводу коронаскандала должно ответить на три вопроса.
Первое. Имеет ли место эта пандемия или это пандемия ПЦР-тестов? Действительно ли положительный результат теста означает, что тестируемый человек заражён коронавирусом или это ничего не означает касательно инфекции COVID-19?
Второе. Являются ли антикоронавирусные меры - локдаун, обязательное ношение масок, дистанцирование, карантинные правила - мерами по защите мира от коронавируса? Или, уточняет Флумич, это требуется для обеспечения всеобщей паники, чтобы люди не задавали никаких вопросов и в конечном итоге обогатилась фарминдустрия?
Третье. Правда ли, что правительство Германии больше, чем правительство какого-либо другого государства, было подвержено влиянию главного идеолога "коронапандемии" Кристиана Дростена, вирусолога из клиники "Шарите" в Берлине, мистера Лотара Вилера, ветеринара Института имени Роберта Коха в ФРГ, а также главы ВОЗ Тедроса Гебреисуса.
Немецкий адвокат поясняет схему этих персон.
"Германия известна как особо дисциплинированная страна и поэтому должна была стать образцом для подражания для остального мира за свою строгость и, конечно же, успешность в соблюдении коронавирусных мер", - подчёркивает он.
Ответы на все эти вопросы следует получить немедля, указывает правозащитник в своём видеообращении.
"Эти вопросы требуют незамедлительного ответа, потому что "новый и очень опасный" вирус не вызвал избыточной смертности ни в одной стране мира, включая Германию. А антикоронавирусные меры, которые являются результатами тестов, тестов Дростена, стали причиной гибели множества людей и разрушили экономику бесчисленных компаний и частных лиц во всём мире", - указал Фулмич.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


Загрузка...



357
Источник
Похожие новости
12 октября 2020, 22:30
Русские истребители перепугали американских пилотов, превратившись в невидимок - CNN
13 октября 2020, 02:10
"В больных головах голодных мужиков...": Болгар "припекло" "Цирконом"
12 октября 2020, 22:30
"Взрыв в центре Минска": На акции протеста работают сапёры
12 октября 2020, 18:50
Газ, водомёты? В МВД Минска рассказали о разгоне протестующих
13 октября 2020, 02:10
"Если не смогу закончить войну...": Зеленский дал радикальное обещание по Донбассу
13 октября 2020, 02:10
Шаг до применения ядерного оружия? Журналисты заявили об опасной "побочке" лекарства Трампа от COVID
Новости партнеров
 
Выбор дня
13 октября 2020, 02:10
"В больных головах голодных мужиков...": Болгар "припекло" "...
13 октября 2020, 00:20
"Фактически это признательные показания": Пушилин призвал Зеленского подать...
13 октября 2020, 02:10
"Если не смогу закончить войну...": Зеленский дал радикальное обещание по Д...
13 октября 2020, 00:20
Что скрывает Навальный: Через биткоин-кошельки оппозиционера прогнали почти 500 млн р...
13 октября 2020, 02:10
Шаг до применения ядерного оружия? Журналисты заявили об опасной "побочке" ...
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
11 октября 2020, 21:45
Сеанс разоблачения Зеленского стал хитом: "Не надо вестись"
08 октября 2020, 01:10
Гейтс указал на главный недостаток российской вакцины от COVID-19
07 октября 2020, 11:25
Убийцы русского генерала прятались на "земле США" в Сирии. Все были уничтожены ударом ВКС РФ
11 октября 2020, 07:05
Украина уничтожает свои целебные лиманы, пытаясь обезводить Крым
08 октября 2020, 04:50
Немцы попытались спасти русских от "урановых хвостов". Терпения полиции хватило на пять часов
08 октября 2020, 01:10
МИД жёстко ответил по Навальному: "Бизнеса как всегда" с Парижем и Берлином больше не будет
11 октября 2020, 23:35
"Красавец, просто послал": Пяти слов Лаврова хватило для победы над МИД Дании
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.