Клиника "Шарите" в Берлине, оказавшаяся на слуху у большинства граждан РФ в связи с отравлением Алексея Навального, попала в центр скандала с коронавирусом. Немецкий юрист доктор Рейнер Фулмич отмечает, что глава отделения вирусологии в берлинской клинике Кристиан Дростен вместе с рядом других специалистов может иметь прямое отношение к навязыванию обществу Германии паники вокруг коронавируса.

Так, отмечает Фулмич, коронакризис нужно переименовать в коронаскандал, и те, кто его устроил, должны понести уголовную ответственность - и к ним должны быть предъявлены иски по возмещению ущерба.

По его словам, пандемия, о которой трубят со всех сторон, не что иное, как преступление против человечества. С политической точки зрения нужно сделать все возможное, чтобы в будущем никто не смог обмануть человечество или пытаться манипулировать нами в угоду своим порочным планам, подчёркивает адвокат.

Он поясняет, что судебное разбирательство по поводу коронаскандала должно ответить на три вопроса.

Первое. Имеет ли место эта пандемия или это пандемия ПЦР-тестов? Действительно ли положительный результат теста означает, что тестируемый человек заражён коронавирусом или это ничего не означает касательно инфекции COVID-19?

Второе. Являются ли антикоронавирусные меры - локдаун, обязательное ношение масок, дистанцирование, карантинные правила - мерами по защите мира от коронавируса? Или, уточняет Флумич, это требуется для обеспечения всеобщей паники, чтобы люди не задавали никаких вопросов и в конечном итоге обогатилась фарминдустрия?

Третье. Правда ли, что правительство Германии больше, чем правительство какого-либо другого государства, было подвержено влиянию главного идеолога "коронапандемии" Кристиана Дростена, вирусолога из клиники "Шарите" в Берлине, мистера Лотара Вилера, ветеринара Института имени Роберта Коха в ФРГ, а также главы ВОЗ Тедроса Гебреисуса.

Немецкий адвокат поясняет схему этих персон.

"Германия известна как особо дисциплинированная страна и поэтому должна была стать образцом для подражания для остального мира за свою строгость и, конечно же, успешность в соблюдении коронавирусных мер", - подчёркивает он.

Ответы на все эти вопросы следует получить немедля, указывает правозащитник в своём видеообращении.

"Эти вопросы требуют незамедлительного ответа, потому что "новый и очень опасный" вирус не вызвал избыточной смертности ни в одной стране мира, включая Германию. А антикоронавирусные меры, которые являются результатами тестов, тестов Дростена, стали причиной гибели множества людей и разрушили экономику бесчисленных компаний и частных лиц во всём мире", - указал Фулмич.