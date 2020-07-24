Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Оскорбление казаков на Украине не останется без ответа: "Пускай эти задницы...
"Приехать всей стаей и начать битву": Урал стал местом побоища двух ди...
Луцкий террорист показал двуличность Зеленского. Скабеева указала на нестыковку
Итальянцы попробовали русский армейский паёк и всё поняли: "Вот почему мы в...
Главная / Политика

Неудобные вопросы депутату: Противнице ювенальной юстиции в России поступили угрозы

24 июля 2020, 18:05  •  48 • Политика
Александра Машкова-Благих заявила, что ей поступили угрозы от помощницы депутата Павла Крашенинникова - Елены Лифановой, которая заявила о предстоящей судебной тяжбе. Мол, вы не имеете права писать о законотворчестве Крашенинникова. Машкова-Благих предложила Елене Лифановой оценить последствия её "глупого поступка". Ведь теперь заголовки публикаций по следам угроз могут выглядеть очень неудобно: "Депутат Крашенинников угрожает общественнице за правду!", "Лоббисты ювенальных экспресс-судов давят на тех, кто против отобрания детей".
Накануне в Общественной палате России состоялись слушания так называемого законопроекта 2К "экспресс-суды". Речь идёт о норме, позволяющей принимать решение об отобрании детей в судебном порядке, но в экспресс-формате. Процесс должен пройти в течение 24 часов после подачи заявления. Активисты указывают на опасность целого ряда аспектов нормы, однако накануне от помощника депутата, участвовавшего в разработке законопроекта, поступили угрозы.
Координатор компаний CitizenGo - Россия, ведущая телеканала Царьград Александра Машкова-Благих сообщила, что помощник депутата Павла Крашенинникова - Елена Лифанова сначала пыталась помешать задать вопросы о законопроекте, а после заявила, что команда депутата подготовит иск в суд.
"Воспользовавшись новым статусом журналиста, я пошла задавать вопросы Крашенинникову. И некая девушка Елена Лифанова, которая представилась его помощником, стала не пускать меня к депутату. Тем не менее вопросы я задать смогла, - пояснила Александра Машкова-Благих, приведя и ответы Крашенинникова. - Павел Крашенинников сообщил, что работали над законопроектом уже давно (да? а почему тайно?). И список организаций, которые разрабатывали этот законопроект, существует. Кто эти организации, которые одобрили экспресс-суды? Нам нужно внимательно посмотреть этот список, как вы считаете?"
Собственно, реакция от помощницы депутата последовала после серии вопросов и ответов. Александра Машкова-Благих считает её по меньшей мере странной.
"После интервью, как депутат ушёл, девушка Елена внезапно накинулась на меня: "Мы подадим на вас в суд! Как вы смеете писать такое в своём блоге на Павла Крашенинникова?". Мол, следи за собой, будь осторожен (с). Это было очень странно, потому что в блоге я пишу информацию, которая совершенно свободна и из открытых источников! И даже даю легко проверяемые ссылки! - объясняет Александра Машкова-Благих. - Елена, это был очень глупый поступок. Павел Владимирович знает, что вы проявляете такую активность? Вас однозначно нужно уволить. Или идите ко мне в команду - я быстро обучу вас адекватности, работе с документами и тому, чтобы как минимум не совершать подобных проколов. Но если вы очень любите суды, то давайте лучше подадим в суд на тех, кто в паблике Госдумы устроил манипулятивный опрос по "экспресс-судам"! Вот уж где истинное безобразие!"
Добавим, накануне на телеканале Царьград вышел первый выпуск авторской программы Александры Машковой-Благих "Оставьте нас в покое". В эфире она подробно рассказала о рисках принимаемого законопроекта и призвала общественность обратить особое внимание на происходящее. Ведь речь идёт о безопасности семей - о том, что детей могут просто забрать.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



48
Источник
Похожие новости
24 июля 2020, 03:05
Ни для кого не тайна: Иностранный профессор озвучил неприглядное прошлое Ходорковского
24 июля 2020, 03:05
"Очень серьёзно": Две ошибки, совершённые на Дальнем Востоке, могут привести к бунту​
24 июля 2020, 03:05
"Заражали нетипичными болезнями": Украинские депутаты требуют от СБУ открыть дело на лаборатории США
24 июля 2020, 12:05
"Считают, что их право распространяется на весь мир": США потребовали отчёт от российского завода
24 июля 2020, 12:05
Эксперт: ракету на малазийский "Боинг" навела украинская "Кольчуга"
24 июля 2020, 05:05
Написавшие об отставке Набиуллиной были атакованы
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
23 июля 2020, 08:05
Итальянцы попробовали русский армейский паёк и всё поняли: "Вот почему мы в войнах проигрываем"
22 июля 2020, 05:00
"Побочные эффекты были, но не смертельные": Русский врач подсказал, чем лечиться от COVID-19
20 июля 2020, 04:00
Вопрос Донбасса решён, Путин сказал своё слово - Кедми
22 июля 2020, 01:00
Что поменялось в национальном плане Путина: С уходом Медведева исчезла одна цель
18 июля 2020, 15:00
Три предпосылки вхождения Донбасса в состав России
18 июля 2020, 00:00
После испытаний американской вакцины от COVID-19 умерли четыре бойца ВСУ
19 июля 2020, 16:25
Кто выводит хитропродуманный Хабаровск на митинги? И платят ли людям за это деньги?
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.