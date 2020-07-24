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Неудобные вопросы депутату: Противнице ювенальной юстиции в России поступили угрозы
24 июля 2020, 18:05 • 48 • Политика
Александра Машкова-Благих заявила, что ей поступили угрозы от помощницы депутата Павла Крашенинникова - Елены Лифановой, которая заявила о предстоящей судебной тяжбе. Мол, вы не имеете права писать о законотворчестве Крашенинникова. Машкова-Благих предложила Елене Лифановой оценить последствия её "глупого поступка". Ведь теперь заголовки публикаций по следам угроз могут выглядеть очень неудобно: "Депутат Крашенинников угрожает общественнице за правду!", "Лоббисты ювенальных экспресс-судов давят на тех, кто против отобрания детей".
Накануне в Общественной палате России состоялись слушания так называемого законопроекта 2К "экспресс-суды". Речь идёт о норме, позволяющей принимать решение об отобрании детей в судебном порядке, но в экспресс-формате. Процесс должен пройти в течение 24 часов после подачи заявления. Активисты указывают на опасность целого ряда аспектов нормы, однако накануне от помощника депутата, участвовавшего в разработке законопроекта, поступили угрозы.
Координатор компаний CitizenGo - Россия, ведущая телеканала Царьград Александра Машкова-Благих сообщила, что помощник депутата Павла Крашенинникова - Елена Лифанова сначала пыталась помешать задать вопросы о законопроекте, а после заявила, что команда депутата подготовит иск в суд.
"Воспользовавшись новым статусом журналиста, я пошла задавать вопросы Крашенинникову. И некая девушка Елена Лифанова, которая представилась его помощником, стала не пускать меня к депутату. Тем не менее вопросы я задать смогла, - пояснила Александра Машкова-Благих, приведя и ответы Крашенинникова. - Павел Крашенинников сообщил, что работали над законопроектом уже давно (да? а почему тайно?). И список организаций, которые разрабатывали этот законопроект, существует. Кто эти организации, которые одобрили экспресс-суды? Нам нужно внимательно посмотреть этот список, как вы считаете?"
Собственно, реакция от помощницы депутата последовала после серии вопросов и ответов. Александра Машкова-Благих считает её по меньшей мере странной.
"После интервью, как депутат ушёл, девушка Елена внезапно накинулась на меня: "Мы подадим на вас в суд! Как вы смеете писать такое в своём блоге на Павла Крашенинникова?". Мол, следи за собой, будь осторожен (с). Это было очень странно, потому что в блоге я пишу информацию, которая совершенно свободна и из открытых источников! И даже даю легко проверяемые ссылки! - объясняет Александра Машкова-Благих. - Елена, это был очень глупый поступок. Павел Владимирович знает, что вы проявляете такую активность? Вас однозначно нужно уволить. Или идите ко мне в команду - я быстро обучу вас адекватности, работе с документами и тому, чтобы как минимум не совершать подобных проколов. Но если вы очень любите суды, то давайте лучше подадим в суд на тех, кто в паблике Госдумы устроил манипулятивный опрос по "экспресс-судам"! Вот уж где истинное безобразие!"
Добавим, накануне на телеканале Царьград вышел первый выпуск авторской программы Александры Машковой-Благих "Оставьте нас в покое". В эфире она подробно рассказала о рисках принимаемого законопроекта и призвала общественность обратить особое внимание на происходящее. Ведь речь идёт о безопасности семей - о том, что детей могут просто забрать.
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