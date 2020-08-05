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Неудобные факты: Как Фургал управлял Хабаровским краем - "Блок" опубликовали скандальное видео

05 августа 2020, 20:55  •  146 • Политика
Журналисты издания "Блок" опубликовали в Telegram скандальное видео, в котором содержатся неудобные факты о том, как именно Сергей Фургал управлял Хабаровским краем. Отмечается, что при нём заметно вырос госдолг региона. Кроме того, край после двух лет его правления вылетел далеко за пределы топ-20 наиболее привлекательных для инвестиций субъектов РФ.
Издание "Блок" опубликовало в Telegram видео, в котором подведены реальные итоги работы Сергея Фургала в качестве губернатора Хабаровского края.
Отмечается, что бывший глава региона в 2019 году обещал сократить госдолг края, однако "что-то пошло не так". Так, на 2018-й он составлял почти 50 млрд рублей, а к моменту начала июля 2020-го вырос уже до 58 млрд.
Кроме того, перед вступлением Фургала в должность губернатора регион входил в топ-20 наиболее привлекательных для инвестиций субъектов РФ. Через два года после его избрания край скатился в рейтинге на 45 позиций вниз.
Также бывший региональный глава давал обещание значительно урезать зарплаты депутатам и чиновникам, а также себе - вдвое, то есть примерно до 400 тыс. рублей. При этом в текущем году он получал "чистыми" более 820 тыс.
Сергей Фургал на посту губернатора занимался популизмом, а не развитием края, - резюмировали авторы материала.

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