Неудобные факты: Как Фургал управлял Хабаровским краем - "Блок" опубликовали скандальное видео

Издание "Блок" опубликовало в Telegram видео, в котором подведены реальные итоги работы Сергея Фургала в качестве губернатора Хабаровского края.

Отмечается, что бывший глава региона в 2019 году обещал сократить госдолг края, однако "что-то пошло не так". Так, на 2018-й он составлял почти 50 млрд рублей, а к моменту начала июля 2020-го вырос уже до 58 млрд.

Кроме того, перед вступлением Фургала в должность губернатора регион входил в топ-20 наиболее привлекательных для инвестиций субъектов РФ. Через два года после его избрания край скатился в рейтинге на 45 позиций вниз.

Также бывший региональный глава давал обещание значительно урезать зарплаты депутатам и чиновникам, а также себе - вдвое, то есть примерно до 400 тыс. рублей. При этом в текущем году он получал "чистыми" более 820 тыс.