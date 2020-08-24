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Неудобную правду о Навальном объяснил политтехнолог: Есть только два варианта
24 августа 2020, 13:15 • 127 • Политика
Политтехнолог Марат Баширов просчитал ситуацию с внезапной болезнью Алексея Навального и пришёл к выводу, что тут есть только два варианта, один из которых явно неудобен для сторонников блогера: случайность или "попытка вывести Россию из игры в белорусском кейсе".
Внезапная болезнь Алексея Навального и развернувшийся вокруг неё ажиотаж, особенно в русофобских западных СМИ и в медиапространстве российской оппозиции, вызвал массу версий, догадок и предположений.
Известный политтехнолог Марат Баширов в авторском информационно-аналитическом Telegram-канале "Политджойстик" просчитал ситуацию с Навальным и выдал свою версию событий, считая, что тут есть только два варианта.
Один из них - случайность: "Суши или программа похудения". И такая версия явно неудобна для сторонников блогера, которые активно продвигают версию с якобы отравлением Алексея. А в немецком издании Bild так и вовсе едва ли не в открытую заявляли, что блогера якобы отравили по указу Кремля.
Второй же вариант, который предположил Баширов, - "попытка вывести Россию из игры в белорусском кейсе, умноженная на газовый проект СП-2 ("Северный поток - 2" - Ред.), который кое-кому надо утопить в Балтийском море".
По мнению политтехнолога, Берлин, как и Москва, заинтересован в правде о том, что случилось с Навальным на самом деле. А потому и столь усиленная охрана Навального в немецкой клинике, куда его привезли из омской больницы по настоянию супруги блогера Юлии.
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