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Неудобное совпадение: Насмешка Google показала истинное отношение к русским пользователям
28 июля 2020, 23:05 • 132 • Политика
Принадлежащий компании Google видеохостинг YouTube заблокировал аккаунт телеканала Царьград. Александр Малькевич рассказал, что блокировка произошла именно в тот день, когда в Общественной палате России должны были обсуждать нарушения Google. "Как будто бы это в насмешку - типа а вот вам, ребята, ещё материал для обсуждения", - отметил он.
Компания Google заблокировала канал-миллионник Царьграда на сервисе YouTube. Акт политической цензуры прокомментировал первый зампред комиссии по СМИ Общественной палаты России, президент Фонда защиты национальных ценностей Александр Малькевич.
По его словам, начинают сбываться самые мрачные прогнозы, которые озвучивались на площадке Общественной палаты России. Российские СМИ и российских пользователей с патриотической повесткой отстреливают по одному. Причём делают это по плану, по чётко утверждённому сценарию, отмечает специалист.
При этом он напоминает, что у Google есть офис в Москве. И он просто игнорирует обращения российских пользователей и российских СМИ. То есть в центре столицы России находится представительство корпорации, которое просто игнорирует все запросы. По мнению Малькевича, имеет место самое настоящее нарушение закона.
Малькевич указывает, что только за 2017 год прибыль Google в России составила сто миллионов долларов. Можно представить, какими суммами они ворочают сейчас.
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