Неудобное совпадение: Насмешка Google показала истинное отношение к русским пользователям

Компания Google заблокировала канал-миллионник Царьграда на сервисе YouTube. Акт политической цензуры прокомментировал первый зампред комиссии по СМИ Общественной палаты России, президент Фонда защиты национальных ценностей Александр Малькевич.

По его словам, начинают сбываться самые мрачные прогнозы, которые озвучивались на площадке Общественной палаты России. Российские СМИ и российских пользователей с патриотической повесткой отстреливают по одному. Причём делают это по плану, по чётко утверждённому сценарию, отмечает специалист.

"Посмотрите, сначала сносили аккаунты Федерального агентства новостей, дочерних проектов ФАН. Потом удалили аккаунт ФАН-ТВ. Ньюсфронт, АннаНьюс, Крым-24. Теперь пришла очередь Царьград-ТВ. Это всё делается с такой паузой. То есть они наносят удар и смотрят, как мы отреагируем. А мы никак не реагируем. Мы заламываем руки, высмеиваем, возмущаемся", - сказал Александр Малькевич в интервью Царьграду.

При этом он напоминает, что у Google есть офис в Москве. И он просто игнорирует обращения российских пользователей и российских СМИ. То есть в центре столицы России находится представительство корпорации, которое просто игнорирует все запросы. По мнению Малькевича, имеет место самое настоящее нарушение закона.

"К нам относятся как к какой-то цифровой стране третьего мира, притом что сегодня у нас проводилось мероприятие в Общественной палате, которое ещё раз подчеркивает важность повестки, то есть мы сегодня проводили круглый стол о цифровой цензуре Google, представляли доклад Фонда защиты национальных ценностей. И в день представления доклада они снесли аккаунт Царьград-ТВ, подчеркнув запредельную важность этой темы, как будто бы это в насмешку - типа а вот вам, ребята, ещё материал для обсуждения", - комментирует эксперт произошедшее.

Малькевич указывает, что только за 2017 год прибыль Google в России составила сто миллионов долларов. Можно представить, какими суммами они ворочают сейчас.