Неудобное положение: как данные о слежке за штабом Трампа в 2016 году могут повлиять на предвыборные шансы Байдена

Дело о «сговоре» команды Дональда Трампа с Россией основано на фальшивых данных. Об этом заявил бывший и. о. директора Нацразведки США Ричард Гренелл. По его словам, администрация Барака Обамы и Джо Байдена заставила молчать многих представителей спецслужб, когда тайно начала операцию по слежке за предвыборным штабом республиканцев. Гренелл также отметил, что демократы полагались на ложные сведения вместо фактов, а затем засекретили всё, что могло «подорвать их обвинения». По мнению аналитиков, свидетельства Гренелла могут обернуться «серьёзными имиджевыми потерями» для Байдена в преддверии выборов.

Бывший и. о. главы Нацразведки США Ричард Гренелл во время Национального съезда Республиканской партии заявил, что дело о «сговоре» команды Трампа с Россией основано на фальшивых данных. Между тем, по словам политика, в поражении Хиллари Клинтон на выборах 2016 года демократы «по-прежнему винят» Москву.

«В качестве исполняющего обязанности директора Национальной разведки я видел полностью всё подготовленное демократами дело о «сговоре» с Россией, и то, что я увидел, было просто отвратительно», — заявил Гренелл.

По его словам, предыдущее руководство Соединённых Штатов организовало слежку за кампанией республиканцев и запугивало сотрудников разведки.

«Администрация (Барака. — RT) Обамы и (Джозефа. — RT) Байдена тайно начала операцию по слежке за штабом Трампа и заставила молчать многих смелых сотрудников спецслужб, которые выступали против. Сфабрикованную информацию они выдавали за факты. Лгали судьям. А потом засекретили всё, что могло подорвать их обвинения», — подчеркнул Гренелл.

Кроме того, как заметил бывший и. о. главы Нацразведки, после победы Трампа на выборах демократы вместо того, чтобы «продолжить американскую традицию и помочь избранному президенту принять дела в Белом доме», попытались «создать ему ещё больше трудностей».

«За три недели до инаугурации бывший вице-президент Джо Байден попросил сотрудников разведки раскрыть засекреченную информацию о человеке, которому предстояло стать советником президента Трампа по национальной безопасности. Вот они, методы демократов. Прибегая к слежке, к засекречиванию информации, к её просачиванию в прессу и к выдвижению марионеточных кандидатов, они не хотят, чтобы американский народ знал, кто всем заправляет», — подчеркнул он.

Напомним, Ричард Гренелл был назначен и. о. главы Нацразведки США в феврале текущего года и покинул этот пост в мае. Сейчас он продолжает работать спецпредставителем Соединённых Штатов по мирным переговорам между Сербией и Косовом.

Бывший и.о. глава нацразведки США Ричард Гренелл во время Национального съезда Республиканской партии

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«Элементарные и принципиальные ошибки»

Напомним, в декабре 2019 года Минюст США опубликовал доклад, в котором сообщалось о расследовании, которое ФБР проводило в отношении команды Трампа в период президентской избирательной кампании 2016 года. Перед разведкой стояла цель выяснить, есть ли какие-либо связи у кандидата в президенты с Москвой.

В документе Министерства юстиции также отмечалось, что в работе над делом сотрудники ФБР допустили многочисленные «элементарные и принципиальные ошибки», из-за чего возникли «серьёзные вопросы» к работе руководства Федерального бюро расследований.

В качестве примера таких ошибок Минюст указывал на использование специалистами ФБР сомнительных источников, в частности, досье на Трампа, составленное экс-сотрудником британских спецслужб Кристофером Стилом. При этом наиболее крупное нарушение состояло в предоставлении суду поддельного письма советника штаба Трампа по внешней политике Картера Пейджа, отмечалось в докладе Минюста.

После публикации документа генеральный прокурор США Уильям Барр отметил, что расследование ФБР было «навязчивым» и проходило «по самым тонким подозрениям», которых «недостаточно для оправдания предпринятых шагов». Об этом говорится в официальном заявлении главы американского Министерства юстиции.

Дональд Трамп, в свою очередь, назвал слежку ФБР за сотрудниками его предвыборного штаба «попыткой свержения» главы Белого дома. Выступая перед журналистами, американский президент заявил, что представителей Федерального бюро расследований «поймали с поличным».

При этом доклад Минюста — не единственное свидетельство возможной предвзятости ФБР.

На прошлой неделе бывший юрист Федерального бюро расследований Кевин Клинсмит признался в суде, что четыре года назад фальсифицировал текст электронного письма, использованного как предлог для расследования о «связях» кандидата в президенты США и его штаба с Россией.

Стоит отметить, что спецслужбы США постоянно обвиняли и продолжают обвинять Москву во вмешательстве в американский избирательный процесс 2016 года. Расследование о предполагаемом «сговоре» Трампа и его штаба с Россией два года вела комиссия спецпрокурора Роберта Мюллера, однако никаких доказательств этому найдено не было.

Сам Трамп неоднократно категорически отвергал подобные подозрения. Россия, в свою очередь, называла такого рода выпады в свой адрес безосновательными.

Белый дом

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«В целях внутриполитической борьбы»

Как отмечает директор Фонда изучения США имени Франклина Рузвельта при МГУ Юрий Рогулёв, обвинение Гренелла в адрес администрации Обамы и Байдена неслучайно прозвучало именно сейчас, незадолго до выборов.

Бывший и.о. главы нацразведки США хочет напомнить электорату Трампа «о преднамеренных действиях демократов и спецслужб, в частности сотрудников ФБР, которые понимали, что предоставленные ими сведения не вызывают доверия и не являются доказательствами, но тем не менее продолжали строить на них своё «расследование».

«И это достаточно серьёзное нарушение. Республиканцы рассчитывают, что заявления Гренелла окажут сильное влияние на избирателей. И чем ближе к выборам, тем больше мы услышим подобных фактов, свидетельствующих о неправомерных действиях разведки и прошлых властей США по отношению к Трампу и его избирательному штабу. Республиканская партия ещё не выложила все свои козыри, она скоро покажет новые. И, конечно, сведения, в том числе о Байдене, выстрелят большим залпом», — отметил эксперт в разговоре с RT.

Как считает научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин, соответствующее заявление Гренелла призвано, в том числе, показать, что Трамп сталкивается с «перманентными попытками Демпартии его дискредитировать».

«Слова бывшего и.о. главы нацразведки лишний раз доказывают, что внутриполитические распри в США могут доходить до наивысшей степени абсурда. Кроме того, возможно появление ещё более несуразных фейков», — спрогнозировал эксперт.

В свою очередь, Рогулёв не исключает, что на основании показаний Гренелла против Байдена может быть начато судебное разбирательство.

Бывший вице-президент США Джо Байден

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«Однако юридических последствий для бывшего вице-президента ждать не стоит. Ведь если ФБР допустило ещё какие-то нарушения во время расследования, ведомство захочет это скрыть, чтобы защитить честь мундира, а заодно прикрыть Байдена», — сказал аналитик.

Тем не менее для кандидата в президенты от Демпартии «вся эта история со свидетельствами Гренелла может обернуться серьёзными имиджевыми потерями», считает Рогулёв.