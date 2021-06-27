Неудобно получилось: Зеленского вызвали в Лондон и дали инструкции

В Верховной раде возмутились недавними решениями Владимира Зеленского. Там заявили, что президент действует по указке Запада: недавно его якобы вызывали в Лондон, где дали чёткие инструкции, что говорить и делать.

Депутат Верховной рады от фракции "Оппозиционная платформа - За жизнь" Илья Кива обвинил Владимира Зеленского в том, что из-за него Украину никто в мире не воспринимает всерьёз. Он рассказал, что некоторое время назад Зеленский получил инструкции от руководителя британских спецслужб, который вызвал его "на ковёр".

Это выглядело именно так, подчеркнул Кива, поскольку сразу после этого Зеленский заявил ноту протеста и решил прекратить дипломатические и экономические отношения с Минском. По мнению парламентария, это было в корне неверное решение, которое отвечает интересам Запада, но не Украины.

"Белорусы всегда подставляли нам плечо, помогали нам в сложных вопросах", - напомнил депутат в эфире телеканала NewsOne.