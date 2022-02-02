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Неудобно получилось: самые забавные моменты встречи Джонсона и Зеленского
02 февраля 2022, 12:45 • 216 • Политика
Премьер-министр Британии Джонсон оконфузился на встрече с Зеленским.
Визит премьер-министра Бориса Джонсона на Украину стал поводом для шуток. И не только по причине в целом ироничного отношения мирового сообщества к этому политику. Джонсон сам дал повод.
Дело в том, что Бориса Джонсона явно удивили тонкости британского же протокола. Во время встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским у Джонсона произошёл казус. Британский премьер вышел к украинскому лидеру с папкой в руках. Однако в тот момент, когда он приветствовал визави рукопожатием, к нему подбежала сотрудница и вырвала из рук папку.
То, что это стало неожиданностью для Джонсона, видно на записи встречи. Он невольно оглянулся на женщину, мгновенно скрывшуюся из вида.
"Куда ты вышел с папкой! Дай сюда!": Зеленский, Джонсон и тонкости британского протокола", - иронично отмечает автор телеграм-канала "Пул № 3".
Ещё смешнее оказалась предварительная подготовка Джонсона. Украина явно надеялась на денежную помощь или ещё более массивную поддержку вооружением от Британии. Однако сам Джонсон и его коллеги по кабинету просто подарили президенту Украины Владимиру Зеленскому и украинскому народу стишок. А ещё посоветовали драться с русскими до последнего украинца.
Словом, встреча получилась странной. Интересно, устроила ли она Зеленского?
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