Неудобно получилось: самые забавные моменты встречи Джонсона и Зеленского

Премьер-министр Британии Джонсон оконфузился на встрече с Зеленским.

Визит премьер-министра Бориса Джонсона на Украину стал поводом для шуток. И не только по причине в целом ироничного отношения мирового сообщества к этому политику. Джонсон сам дал повод.

Дело в том, что Бориса Джонсона явно удивили тонкости британского же протокола. Во время встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским у Джонсона произошёл казус. Британский премьер вышел к украинскому лидеру с папкой в руках. Однако в тот момент, когда он приветствовал визави рукопожатием, к нему подбежала сотрудница и вырвала из рук папку.

То, что это стало неожиданностью для Джонсона, видно на записи встречи. Он невольно оглянулся на женщину, мгновенно скрывшуюся из вида.

"Куда ты вышел с папкой! Дай сюда!": Зеленский, Джонсон и тонкости британского протокола", - иронично отмечает автор телеграм-канала "Пул № 3".

Ещё смешнее оказалась предварительная подготовка Джонсона. Украина явно надеялась на денежную помощь или ещё более массивную поддержку вооружением от Британии. Однако сам Джонсон и его коллеги по кабинету просто подарили президенту Украины Владимиру Зеленскому и украинскому народу стишок. А ещё посоветовали драться с русскими до последнего украинца.

Словом, встреча получилась странной. Интересно, устроила ли она Зеленского?