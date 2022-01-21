Неудобно получилось: Лавров выслушал извинения журналиста и подарил шутку

Министр иностранных дел России Сергей Лавров выслушал извинения журналиста и подарил прессе шутку. Просьба корреспондента насмешила дипломата - неудобно получилось.

Один из журналистов, освещающих встречу главы МИД России с президентом Швейцарии Иньяцио Кассисом, не успел сфотографировать протокольное рукопожатие политиков. Заметив, что Лавров и Кассис начали расходиться, он попросил их задержаться и пожать руки во второй раз.

Это удивило Лаврова, но он быстро перевёл неловкий казус в разряд шутки.

Мы же здесь не под вас подстраиваемся. Ваша задача - поймать момент. Если у вас не вышло, значит, не вышло,

- отметил он.

И всё же, чтобы выручить непутёвого журналиста, политики второй раз пожали друг другу руки.

Отметим, что Лавров нередко разбавляет юмором строгие дипломатические встречи. Так например, в марте прошлого года, во время встречи со своим турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу, глава МИД России спросил: "Где мой сувенир из Киргизии?". Дело в том что турецкий министр перед встречей с Лавровым успел побывать в Бишкеке.