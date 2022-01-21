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Неудобно получилось: Лавров выслушал извинения журналиста и подарил шутку

21 января 2022, 19:35  •  172 • Политика
Министр иностранных дел России Сергей Лавров выслушал извинения журналиста и подарил прессе шутку. Просьба корреспондента насмешила дипломата - неудобно получилось.
Один из журналистов, освещающих встречу главы МИД России с президентом Швейцарии Иньяцио Кассисом, не успел сфотографировать протокольное рукопожатие политиков. Заметив, что Лавров и Кассис начали расходиться, он попросил их задержаться и пожать руки во второй раз.
Это удивило Лаврова, но он быстро перевёл неловкий казус в разряд шутки.
Мы же здесь не под вас подстраиваемся. Ваша задача - поймать момент. Если у вас не вышло, значит, не вышло,
- отметил он.
И всё же, чтобы выручить непутёвого журналиста, политики второй раз пожали друг другу руки.
Отметим, что Лавров нередко разбавляет юмором строгие дипломатические встречи. Так например, в марте прошлого года, во время встречи со своим турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу, глава МИД России спросил: "Где мой сувенир из Киргизии?". Дело в том что турецкий министр перед встречей с Лавровым успел побывать в Бишкеке.

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