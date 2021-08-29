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Неудобно получилось: Байдена сморило прямо во время беседы с израильским премьером - видео

29 августа 2021, 13:35  •  53 • Политика
Джо Байден в очередной раз попал в неудобную ситуацию на глазах у всего мира. Прямо во время разговора с премьер-министром Израиля глава Белого дома решил... вздремнуть.
Видео с совместной пресс-конференции президента США Джо Байдена и израильского премьера Нафтали Беннета заставило американцев снова испытать "испанский стыд" за своего лидера. Прямо во время оживлённой речи своего визави Байден, судя по всему, решил немного вздремнуть.
На кадрах заметно, что, в то время как Беннет обращается к собеседнику, Байден сидит в расслабленной позе с закрытыми глазами и никак не реагирует на слова министра. Это длится как минимум несколько секунд.
Позже в защиту главы Белого дома выступил американский журналист CNN Дэниэл Дейл, который назвал сообщения о задремавшем Джо Байдене ерундой. Дейл призвал обратить внимание на руки президента, сложенные на животе: мол, несмотря на то что глаза у него опущены, он шевелит пальцами.

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