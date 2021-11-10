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Неудобно о ковиде. Кто создал элитную вакцину и зачем обманывают депутаты
10 ноября 2021, 01:15 • 77 • Политика
Всего два информационных повода, которые требуют внимательного прочтения и осмысления. Рассказываем о неудобной ковидной сцене в Госдуме и пишем о так называемой элитной вакцине, за которой встали в очередь депутаты. Но… сомневаемся в каждом слове, потому что время такое.
Как оказалось, соглашаясь с решениями о массовой, добровольно-принудительной вакцинации от коронавируса в России, не все депутаты честны. В ходе заседания Госдумы спикер Вячеслав Володин отругал коллег за обман. Ведь уровень вакцинации среди депутатов далёк от идеального.
Что не так с вакцинацией депутатов
По словам Володина, в "Единой России" непривитых - 8%, в партии "Справедливая Россия - За Правду" 25% не стали вакцинироваться, в ЛДПР - 11%, в "Новых людях" рекомендацию проигнорировали 33,3% участников, в КПРФ непривитых больше всего - 36,8%.
Володин отметил, что нужно не только говорить, но и делать дела, показывая пример.
- заключил он.
О странной позиции народных избранников ранее говорил и доктор медицинских наук Дмитрий Еделев. В эфире "Царьград. Главное" он сообщил, что врачи обратились в Госдуму с просьбой предоставить актуальные данные о вакцинации против ковида, чтобы у медиков были аргументы для агитации. Вячеслав Володин, по словам Еделева, "пообещал ответить в течение недели, но уже прошло две, мы пока ждём ответа".
Ведущий программы "Царьград. Главное" Юрий Пронько поинтересовался, с чем сам Еделев связывает отказ рассекречивать сведения. На что доктор ответил прямо:
Об элитной вакцине слагают легенды
Тем временем журналисты слагают легенды об элитной вакцине от коронавируса. Такой они называют "КовиВак" Федерального научного центра исследований и разработки иммунобиологических препаратов им. М.П. Чумакова РАН.
По слухам, именно этой вакциной предпочитают прививаться чиновники, поэтому до обычных людей если что и доходит, то только остатки. В частности, "КовиВак" бронирует для себя весь социальный блок правительства и депутаты всех уровней, рассказал источник из медицинской среды.
Один из высокопоставленных чиновников в разговоре с порталом Ura.ru также подтвердил охоту на "КовиВак" в государственных кабинетах. Он лично ждал чумаковскую вакцину, чтобы сделать прививку.
- отметил госслужащий.
В чём эффект элитности?
Руководитель лаборатории особо опасных инфекций Центра фундаментальной трансляционной медицины Александр Чепурнов считает, что у ажиотажа вокруг "КовиВака" есть две причины. Во-первых, считается, что она легче переносится, чем "Спутник". Во-вторых, люди всегда гоняются за тем, что в дефиците. При этом эксперт обратил внимание, что "КовиВак" слабее "Спутника", на что почему-то никто не обращает внимание.
Есть и ещё одна причина. Главврач медицинского центра "Лидер Медицина" Евгений Тимаков объяснил популярность "КовиВака" слухами о разработке этой вакцины. Люди полагают, что её изобрели с помощью технологий, сохранившихся со времён СССР, которые считаются проверенными и надёжными. Однако де-факто все вакцины от ковида, применяемые в России, обладают примерно одинаковой эффективностью. Впрочем, и тут эксперты ломают копья, отстаивая свою точку зрения.
Кстати, ранее мы рассказывали о побочных эффектах "КовиВака". Они есть и у этого препарата, впрочем, как и у всех остальных вакцин. Поэтому, принимая решение о прививке, советуйтесь с врачом.
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