Неудобно о ковиде. Кто создал элитную вакцину и зачем обманывают депутаты

Всего два информационных повода, которые требуют внимательного прочтения и осмысления. Рассказываем о неудобной ковидной сцене в Госдуме и пишем о так называемой элитной вакцине, за которой встали в очередь депутаты. Но… сомневаемся в каждом слове, потому что время такое.

Как оказалось, соглашаясь с решениями о массовой, добровольно-принудительной вакцинации от коронавируса в России, не все депутаты честны. В ходе заседания Госдумы спикер Вячеслав Володин отругал коллег за обман. Ведь уровень вакцинации среди депутатов далёк от идеального.

Что не так с вакцинацией депутатов

По словам Володина, в "Единой России" непривитых - 8%, в партии "Справедливая Россия - За Правду" 25% не стали вакцинироваться, в ЛДПР - 11%, в "Новых людях" рекомендацию проигнорировали 33,3% участников, в КПРФ непривитых больше всего - 36,8%.

Володин отметил, что нужно не только говорить, но и делать дела, показывая пример.

Давайте подадим пример, разгрузим больницы и сделаем всё для того, чтобы мы не теряли близких,

- заключил он.

О странной позиции народных избранников ранее говорил и доктор медицинских наук Дмитрий Еделев. В эфире "Царьград. Главное" он сообщил, что врачи обратились в Госдуму с просьбой предоставить актуальные данные о вакцинации против ковида, чтобы у медиков были аргументы для агитации. Вячеслав Володин, по словам Еделева, "пообещал ответить в течение недели, но уже прошло две, мы пока ждём ответа".

Ведущий программы "Царьград. Главное" Юрий Пронько поинтересовался, с чем сам Еделев связывает отказ рассекречивать сведения. На что доктор ответил прямо:

Я думаю, что этих данных пока нет физически. Потому что бардак в стране проходит через всю параллель власти. Если уже губернаторы президента не слушают, то какие тут данные.

Об элитной вакцине слагают легенды

Тем временем журналисты слагают легенды об элитной вакцине от коронавируса. Такой они называют "КовиВак" Федерального научного центра исследований и разработки иммунобиологических препаратов им. М.П. Чумакова РАН.

По слухам, именно этой вакциной предпочитают прививаться чиновники, поэтому до обычных людей если что и доходит, то только остатки. В частности, "КовиВак" бронирует для себя весь социальный блок правительства и депутаты всех уровней, рассказал источник из медицинской среды.

Один из высокопоставленных чиновников в разговоре с порталом Ura.ru также подтвердил охоту на "КовиВак" в государственных кабинетах. Он лично ждал чумаковскую вакцину, чтобы сделать прививку.

Её в Свердловскую область привезли в ограниченном количестве, распределили по больницам и кое-где слили "в народ", что пошло против планов чиновников,

- отметил госслужащий.

В чём эффект элитности?

Руководитель лаборатории особо опасных инфекций Центра фундаментальной трансляционной медицины Александр Чепурнов считает, что у ажиотажа вокруг "КовиВака" есть две причины. Во-первых, считается, что она легче переносится, чем "Спутник". Во-вторых, люди всегда гоняются за тем, что в дефиците. При этом эксперт обратил внимание, что "КовиВак" слабее "Спутника", на что почему-то никто не обращает внимание.

Есть и ещё одна причина. Главврач медицинского центра "Лидер Медицина" Евгений Тимаков объяснил популярность "КовиВака" слухами о разработке этой вакцины. Люди полагают, что её изобрели с помощью технологий, сохранившихся со времён СССР, которые считаются проверенными и надёжными. Однако де-факто все вакцины от ковида, применяемые в России, обладают примерно одинаковой эффективностью. Впрочем, и тут эксперты ломают копья, отстаивая свою точку зрения.

Кстати, ранее мы рассказывали о побочных эффектах "КовиВака". Они есть и у этого препарата, впрочем, как и у всех остальных вакцин. Поэтому, принимая решение о прививке, советуйтесь с врачом.