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Неудобная правда: Трамп просил о помощи своего главного врага

18 июня 2020, 11:00  •  186 • Политика
Дональд Трамп. Фото: Stefani Reynolds/CNP/AdMedia/www.globallookpress.com
Неприятные факты о жизни американского лидера раскрыл бывший советник по нацбезопасности
Неудобная правда о президенте США Дональде Трампе вскрылась после публикации одного любопытного труда. Бывший советник по нацбезопасности Джон Болтон выпустил книгу, факты из которой стали достоянием журналистов.
The Wall Street Journal пишет, что, согласно напечатанному, Трамп в июне 2019 г. просил своего нынешнего злейшего врага – Китай – помочь ему выиграть выборы в 2020 году. Американский лидер "умолял" председателя КНР Си Цзиньпина оказать ему поддержку, апеллируя к экономическим возможностям республики, уточняет сайт "Комсомольская правда".
Кроме того, Болтон представил президента США как человека не сильно образованного: исходя из данных в книге, Трамп не был уверен, что Финляндия является отдельным государством, и предполагал, что это часть России.
После такого крупного скандала президент США пытается себя защитить. В настоящий момент Министерство юстиции добивается запрета на выход книги Болтона, пишет RT. Дональд Трамп уверяет, что экс-советник нарушил закон, позволив журналистам "растащить" факты из нее, отмечает телеканал "360".

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