Неудобная правда с ОЗХО всплыла в СБ ООН: Небензя застыдил западных коллег

Не обошлось без скандала очередное заседание Совета безопасности ООН. На этот раз дипломаты сразу нескольких западных стран, среди которых США, Великобритания, Франция, Бельгия, Германия и Эстония, отказались дать слово для выступления экс-главе Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) Жозе Бустани. Предполагалось, что он выступит по теме "химатаки" в Сирии.

Однако даже выслушать докладчика некоторые постпреды не захотели. Испугались неудобной правды? Вполне возможно. Постпред России Василий Небензя застыдил западных коллег, заблокировавших выступление первого главы ОЗХО.

"Понимаете ли вы, в каком неприглядном свете вы сейчас предстаёте?" - обратился российский дипломат к коллегам, добавив, что те на этот раз вошли в историю Совета безопасности, так как ранее ещё ни разу не проводилось голосования за или против участия какого-либо спикера, предложенного председателем.

Подобное Небензя назвал "стыдом и позором" и прямо заявил о том, что произошедшее - просто ещё одно "свидетельство того, что западные делегации боятся услышать неудобную для себя правду". Российский дипломат указал западным коллегам и на то, что те хотят заглушить объективные факты, способные разрушить нарисованную ими "картину "злодеяний" режима Башара Асада и "непогрешимости" ОЗХО".

Впрочем, от неудобной правды западным дипломатам отвертеться всё же не удалось. Доклад Бустани Небензя включил в свою речь.

В частности, экс-глава ОЗХО напомнил в своём докладе о том, что его отставка в 2002 году была "срежиссирована США". Помимо этого, Бустани сообщил и о том, что для ОЗХО стали настоящим испытанием расследования, связанные с якобы "химатаками".

Эксперт обратил также внимание на то, что сегодня непредвзятость, беспристрастность и профессионализм работников ОЗХО вызывают серьёзные вопросы. Не исключил он и того, что на организацию было осуществлено давление некоторыми странами-участницами.