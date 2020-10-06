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Неудобная правда с ОЗХО всплыла в СБ ООН: Небензя застыдил западных коллег

06 октября 2020, 12:30  •  261 • Политика
Постпреды нескольких западных стран не дали первому главе ОЗХО Жозе Бустани выступить в СБ ООН. Постпред России Василий Небензя сначала застыдил своих коллег, обвинив в том, что те боятся услышать неудобную для себя правду. Но эта правда об ОЗХО всё же всплыла.
Не обошлось без скандала очередное заседание Совета безопасности ООН. На этот раз дипломаты сразу нескольких западных стран, среди которых США, Великобритания, Франция, Бельгия, Германия и Эстония, отказались дать слово для выступления экс-главе Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) Жозе Бустани. Предполагалось, что он выступит по теме "химатаки" в Сирии.
Однако даже выслушать докладчика некоторые постпреды не захотели. Испугались неудобной правды? Вполне возможно. Постпред России Василий Небензя застыдил западных коллег, заблокировавших выступление первого главы ОЗХО.
"Понимаете ли вы, в каком неприглядном свете вы сейчас предстаёте?" - обратился российский дипломат к коллегам, добавив, что те на этот раз вошли в историю Совета безопасности, так как ранее ещё ни разу не проводилось голосования за или против участия какого-либо спикера, предложенного председателем.
Подобное Небензя назвал "стыдом и позором" и прямо заявил о том, что произошедшее - просто ещё одно "свидетельство того, что западные делегации боятся услышать неудобную для себя правду". Российский дипломат указал западным коллегам и на то, что те хотят заглушить объективные факты, способные разрушить нарисованную ими "картину "злодеяний" режима Башара Асада и "непогрешимости" ОЗХО".
Впрочем, от неудобной правды западным дипломатам отвертеться всё же не удалось. Доклад Бустани Небензя включил в свою речь.
В частности, экс-глава ОЗХО напомнил в своём докладе о том, что его отставка в 2002 году была "срежиссирована США". Помимо этого, Бустани сообщил и о том, что для ОЗХО стали настоящим испытанием расследования, связанные с якобы "химатаками".
Эксперт обратил также внимание на то, что сегодня непредвзятость, беспристрастность и профессионализм работников ОЗХО вызывают серьёзные вопросы. Не исключил он и того, что на организацию было осуществлено давление некоторыми странами-участницами.

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