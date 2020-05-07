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Неудобная правда о США: Как "союзники" помогли русским в войну. Баранец напомнил факты

07 мая 2020, 23:10  •  38 • Политика
Военный обозреватель газеты "Комсомольская правда" Виктор Баранец в разговоре с Царьградом высказался по поводу очередной попытки Пентагона переписать историю Великой Отечественной войны - американцы заявили, что в 1939 году на территорию Польши вторглись Германия и Советский Союз, а США фактически выиграли Вторую мировую. Баранец напомнил Вашингтону неудобную правду о том, как на самом деле "союзники" помогали русским в войну и сколько за это брали.
В разговоре с Царьградом военный обозреватель газеты "Комсомольская правда" Виктор Баранец отметил, что в международной политике наблюдается опасная тенденция уже не только в юбилейные годы Победы, но и постоянно к перекраиванию истории Второй мировой.
"Как мы знаем, берётся банальный набор домыслов, вместо того чтобы... полистать документы. При этом лицемерно не обращают внимания на факты, а выдают лишь домыслы. Вот такой вот технологичный приём информационной войны против нашей Победы - он характерен для многих стран, скажем так, натовской коалиции и, конечно, прежде всего Соединённых Штатов Америки. Эти бесконечные споры, кто первый начал войну, можно снять всего лишь одним вопросом: когда именно, в какой день Гитлер оккупировал и какую страну? И если американцы такие "двоечники", включая президента и министра обороны, то нам с ними нечего разговаривать", - считает эксперт.
Он напомнил, что есть неопровержимый факт, который зафиксирован десятками, если не всеми двумя сотнями стран, существующих на Земле. Что касается бравады американцев - что они всех победили, что без них не было бы победы, то Баранец сказал следующее:
"Наша позиция принципиальная, и она не меняется, несмотря на течение времени. Да, мы не отказываемся от того, что после долгих размышлений и в Вашингтоне, и в Лондоне, после долгих размышлений, когда Вашингтон и Лондон, сидя далеко от войны, смотрели, куда идёт война, и лицемерно выжидали, куда же склонится чаша победы, только когда стало понятно, что Сталин и Красная армия ломают хребет гитлеровскому фашизму, - только тогда американцы с англичанами выползли из своей норы, открыли второй фронт. Это понятно, мы это не отрицаем".
По его словам, участие американцев и англичан в разумных, в объективных дозах Россия не отрицает. Но американцы хвастаются ленд-лизом, говорит военный обозреватель.
"Да, говорим мы, вы поставили нам немало, скажем так, боевой техники: и танков, и самолётов, и боеприпасов. Одних машин только они поставили 430 тысяч - по ленд-лизу. Но они вот называют себя нашими союзниками. Скажите, пожалуйста, какой ум, какой рассудок надо иметь союзнику, который, по ленд-лизу предоставляя боевую технику, имущество, боеприпасы, машины Советскому Союзу, тем не менее проводил это на контрактных условиях?" - задался вопросом Баранец.
Он призвал всех сначала ознакомиться с контрактом, в котором сказано, что та боевая техника, которая была повреждена фашистами на фронте, не засчитывается, а всё, что осталось и действует, нужно вернуть.
"Дорогие друзья, вот эта гнусная сущность американского ленд-лиза, она перечёркивает ту объективную помощь, которую действительно мы получили от американцев. Это были не союзники в данном случае, это были банальные торгаши. Ну и, наконец, заканчивая свой длинный спич, я хочу сказать одно. Позиции и Советского Союза, и современной России в отношении Победы - они неизменны: никто в мире и никогда, спустя многие тысячелетия, не опровергнет самого главного факта - что решающую роль в разгроме гитлеровского фашизма, конечно, сыграл Советский Союз", - подчеркнул Баранец.
Он посоветовал американцам "послюнявить пальцы" и залезть в статистические данные, посмотреть, сколько людей потерял Советский Союз за время войны - и гражданского населения, и военных, и сколько потеряли Соединённые Штаты Америки.
"Давайте снова обратимся к фактам, а не к домыслам. Советский Союз потерял 26 миллионов 600 тысяч человек. Раз. А теперь посмотрим на американские потери. Они, оказывается, немногим более превышают четыре тысячи человек. Если 26 поделить на 4, то вы уже увидите, какими жертвами добывалась Победа Советским Союзом и какие жертвы понесли при этом Соединённые Штаты Америки и англичане. Это неопровержимый факт. Львиную долю, основную долю, ключевую долю, или ключевое решение, ключевой взнос, кровавый, тяжёлый взнос в разгром фашизма, безусловно, внёс Советский Союз. И мне кажется, что эти споры просто бесполезны. Они интересны, эти споры, только тем, кто не согласен с нашей Великой Победой", - заключил Баранец.

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