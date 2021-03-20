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Неудавшийся "стратег": Депутат Госдумы успокоил испуганного Авакова

20 марта 2021, 18:05  •  165 • Политика
Депутат Госдумы Руслан Бальбек успокоил испуганного главу МВД Украины Арсена Авакова. Он отметил, что украинский министр хотел показать себя хорошим "стратегом", но промахнулся.
Напомним, что, позволивший себе недипломатические высказывания в адрес президента России Владимира Путина глава США Джо Байден испугал министра внутренних дел Украины Арсена Авакова. "Нам нужно быть готовыми", - предупредил он украинцев. По его словам, выпад американского президента может начать холодную войну между Россией и США.
По словам Руслана Бальбека, Аваков погорячился в своём прогнозе. Он отметил, что использовать в данном случае определение "холодная война" просто неуместно.
Депутат отметил, что сейчас можно наблюдать оскорбительные заявления американских элит, однако это только вопрос воспитания отдельных личностей.
"Так что насчёт холодной войны господин Аваков погорячился", - сказал Бальбек в комментарии RT.
По словам депутата, своим "прогнозом" Аваков хотел показать себя перед народом "стратегом", который якобы предвидит события. Однако, как считает Бальбек, теперь Аваков просто любые разногласия между США и Россией будет "притягивать за уши", чтобы назвать это холодной войной.

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