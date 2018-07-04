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Неудавшийся отдых: почему компания «Натали Турс» приняла решение аннулировать туры
04 июля 2018, 21:39 • 72 • В России
Глава туроператора «Натали Турс» Владимир Воробьёв объявил об аннулировании всех подтверждённых туров. По его словам, партнёры массово отключают компанию от обслуживания из-за «негативной информации» на рынке. В результате сотни туристов не смогли отправиться на отдых, а часть клиентов компании столкнулась с трудностями уже за рубежом. Между тем эксперты отмечают, что туроператор за последние несколько лет сильно сдал позиции и накопил много долгов, из-за чего иностранные компании и отказываются от сотрудничества.
РИА Новости © Владимир Федоренко
«Мы не контролируем ситуацию»
Глава компании «Натали Турс» Владимир Воробьёв заявил об отмене всех подтверждённых туров, купленных клиентами.
Он также уточнил, что проблема возникла «из-за негативной информации» на рынке. Из слов Воробьёва следует, что на фоне публикаций в СМИ о возникших у компании трудностях её партнёры «веерно отключают «Натали Турс» от обслуживания».
Речь идёт о сообщении на сайте Ассоциации туроператоров от 30 июня, в котором говорится, что «Натали Турс» отменяет чартерные программы из-за низких финансовых показателей. Под отмену попали чартерные перелёты в Барселону, Римини, Катанию, Неаполь, Анталью и Ираклион. Деньги за них будут возвращены клиентам в течение 10—14 дней, уточнили в ассоциации.
Стоит отметить, что сам Воробьёв 2 июля опубликовал в соцсетях пост, в котором сообщил о проблемах «Натали Турс» и отказе испанского партнёра W2Meet от сотрудничества.
«В связи с финансовыми разногласиями наш испанский партнёр W2Meet остановил с нами сотрудничество и приступил к аннуляции заказов, — написал Воробьёв. — Соответствующая информация была оперативно доведена до рынка, что позволило избежать серьёзных осложнений в аэропортах вылета, прилёта и на курортах».
В своём посте Воробьёв попросил помощи у всех неравнодушных к ситуации людей, поскольку, по его словам, лишь общими усилиями можно преодолеть кризис. Однако выяснилось, что это лишь начало неприятностей одного из старейших туроператоров России.
В настоящий момент компания утверждает, что не приостанавливает свою работу и оперативно разрабатывает схему возврата клиентам средств за аннулированные туры.
«Нас выселяют на улицу!»
RT разыскал людей, чей отдых оказался испорчен из-за проблем «Натали Турс». Всех их условно можно разделить на две категории: те, кто не смог вылететь из Москвы, и те, кто благополучно долетел до курорта и столкнулся с трудностями уже на месте.
Людям из первой группы повезло больше: они смогли избежать проблем в незнакомой стране и даже оперативно купить другую путёвку.
Так, россиянка Виктория Белякина 30 июня ранним утром должна была вылететь на отдых, однако уже в аэропорту на стойке регистрации ей сказали, что тур аннулирован.
«Чтобы я ещё хоть раз полетела куда-то сомнительным туроператором!» — написала Белякина на своей странице в Facebook. Девушка также уточнила, что ей пообещали вернуть деньги, а сама она купила другой тур и улетает на Кипр.
Куда хуже пришлось москвичке Елизавете Ващенко. Как рассказала девушка в беседе с RT, путёвку от «Натали Турс» в турецкий Кемер они с подругой купили через сервис «Травелата». За два дня до вылета им позвонил представитель сервиса и сообщил, что туроператор переносит все перелёты и вместо 30 июня девушкам надо вылетать 29-го. Однако отель был забронирован лишь с 30-го числа.
«Если бы я не начала ругаться с «Натали Турс» в тот момент, то мы бы просто по прилёте ночевали на улице, — говорит Елизавета Ващенко. — Но я позвонила им несколько раз, и они сказали, что один день мы можем пожить в трёхзвёздочном отеле, то есть классом пониже».
По приезде в Турцию Елизавету с подругой встретили представители компании Peninsula Tours и сообщили, что они являются официальными представителями компании «Натали Турс» в Турции, попросив обращаться к ним со всеми вопросами и проблемами.
Через два дня к девушкам подошёл гид и сообщил, что деньги за их проживание компания не перечислила.
Однако по какой-то причине передать средства требуют гиду, который согласен дать расписку лишь после оплаты, а девушки предусмотрительно не готовы отдавать деньги частному лицу, настаивая на оплате гостинице напрямую. В результате туристы оказались в подвешенном состоянии и ждут помощи из «Натали Турс», надеясь, что не окажутся на улице.
«Пытались предупредить компанию»
Экспертное сообщество разделилось во мнениях относительно происходящего. Так, в Ассоциации туроператоров России RT заявили, что в «Натали Турс» приняли верное решение, аннулировав туры.
«На самом деле это очень грамотное решение туроператора в сложившейся ситуации, потому что лучше аннулировать туры, сразу вернуть туристам деньги и дать им возможность перебронироваться на другие поездки, чем вот так отправлять людей за границу, где они столкнутся с проблемами, — говорит исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе. — Что касается компенсаций, то туроператор не отказывается от своих обязательств, но сроки неясны. Туристам надо понимать, что выплаты не могут быть произведены в течение часов или каких-нибудь двух-трёх дней. Это в любом случае займёт какое-то время».
По словам Майи Ломидзе, долги и проблемы копились у «Натали Турс» последние три года, и одной из последних соломинок, сломавшей спину верблюду, стало объявление о сокращении лётной программы в конце июня.
Директор ассоциации «Объединение туроператоров в сфере выездного туризма «Турпомощь» Александр Осауленко объяснил RT, что в России отработана схема действий в подобных случаях.
«Вызываются послы, включается наше консульство, — говорит Александр Осауленко, комментируя возможные проблемы у туристов с администрациями отелей, пытающихся выселить их за неуплату. — Сами туристы могут либо раньше времени вернуться на родину, ведь билеты у всех есть, либо всё-таки доплатить, взять документы, подтверждающие оплату, вернуться и компенсировать себе эти средства. Последние четыре года этот механизм уже отработан. И всем, кто у нас попадал в подобные ситуации, всё потом компенсировали».
Эксперт также указал на то, что подобная проблема нехарактерна для современного рынка российских туроператоров и компания «Натали Турс» оказалась в затруднительном положении во многом из-за того, что за последние годы сдала позиции и не имела запаса прочности.
«Последние четыре года объёмы компании, к сожалению, сильно сократились, — говорит Александр Осауленко. — Например, в 2017 году, а этот год по количеству выехавших из России туристов считается очень даже неплохим, общее количество отправленных ими туристов составило порядка 22 тысяч. Туроператор, который отправляет в месяц тысячу с небольшим туристов, вряд ли может считаться крупным. И даже средним».
Тем временем на фоне скандала владельцы «Натали Турс» Владимир и Наталия Воробьёвы заявили, что готовы продать свою компанию. Параллельно выяснилось, что кризис коснулся и других компаний. Так, туроператор «Аврора БГ» со 2 июля отменил чартерные программы в Болгарию и Черногорию, при этом отказываясь вернуть деньги туристам. Также с российского рынка уходит один из старейших туроператоров «DSBW-Tours», объявивший о своём банкротстве.
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