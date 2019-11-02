«Неудачное заявление»: Кремль рассказал о «репарациях» Киеву

Участие России в восстановлении Донбасса зависит от того, как киевские власти урегулируют конфликт в этом регионе. Вместе с тем в Кремле отметили, что предложение украинских чиновников о «репарациях» со стороны Москвы выглядит неудачным, передает ТАСС.

«Мы не относим это заявление к разряду удачных. Давайте не будем все-таки забывать, кто начал войну в Донбассе, где находится Донбасс», — отметил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Представитель администрации главы государства напомнил, что речь идет о внутриукраинском конфликте. «Россия как страна, которая не является участником этого конфликта, <...> в настоящее время <...> делает все возможное, чтобы оказать содействие в урегулировании этой проблемы», — сказал он в ответ на предложение Киева восстановить юго-восток Украины.

На вопрос, возможно ли участие российской стороны в восстановлении Донбасса, Песков заметил: «Это зависит от того, что будет происходить, как будет [происходить] урегулирование и так далее».

Таким образом представитель Кремля ответил на недавнее заявление министра инфраструктуры Украины Владислава Криклия. Ранее украинский чиновник сказал в эфире телеканала «1+1», что Россия должна выплатить Киеву «репарации», то есть возместить — как якобы побежденное государство — убытки, которое понесет государство-победитель. За эти деньги Украина планирует восстановить инфраструктуру на территории неподконтрольных Киеву самопровозглашенных республик.

«Относительно того, будут ли платить за это украинцы, за неподконтрольную территорию, то, конечно же, нет. Это априори невозможно. Пусть возвращают нам сначала территорию, потом страна-агрессор выплачивает репарации, а потом мы уже будем говорить о том, как мы будем вкладывать средства и восстанавливать этот регион», — сказал он. При этом точную сумму выплат Криклий называть не стал.

По его словам, пока же задача состоит в том, чтобы «обеспечивать связь с теми гражданами, которые верят в успех Украины». «Для этого мы обустраиваем контрольно-пропускные пункты, мы должны создавать больше сервиса, и этот вопрос касается не только востока Украины», — пообещал министр, добавив, что речь идет и о КПП на границе с Крымом.

Вместе с тем он обратил внимание, что Киев планирует восстановить только подконтрольную ему часть Донбасса, привлекая к этому инвесторов.

Российский сенатор Алексей Пушков, в свою очередь, посоветовал чиновнику требовать деньги с людей, которые в действительности были зачинателями войны в Донбассе.

«Репарации за восстановление Донбасса должны платить те, кто его разрушил. Пусть министр инфраструктуры Украины взыщет их с [экс-президента Украины Петра] Порошенко, [секретаря СНБО Украины Александра] Турчинова, [экс-министр иностранных дел Украины] Яценюка и других авторов АТО [военная операция в Донбассе]. Тогда он обратится точно по адресу», — написал политик в Twitter.

Между тем в Крыму считают, что слова украинского министра о том, что Россия должна выплатить что-то Украине, являются «жалким популизмом», передает РИА «Новости».

«Жалкий популизм ради наживы: требования к России по выплате каких-либо компенсаций по Донбассу — это тупиковый путь к урегулированию отношений между нашими странами. Украина сама вдребезги разнесла инфраструктуру Донбасса, сотнями уничтожала мирных жителей — и теперь за эту гражданскую войну должна платить третья сторона — Россия?» — отметил депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек.

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Он предположил, что Криклий «думает о своем кармане, а не о благе государства». Парламентарий уверен, что в интересах Украины «прекратить этот братоубийственный конфликт и начать переговоры непосредственно со стороной конфликта — лидерами самопровозглашенных республик», передает агентство.

Конфликт в Донбассе начался в феврале 2014 года. Тогда жители Донецкой и Луганской областей отказались признавать новую власть, которая пришла в результате госпереворота. Граждане региона устроили массовые акции протеста, после которых были провозглашены Донецкая и Луганская народные республики. В апреле того же года Александр Турчинов объявил о начале на юго-востоке «антитеррористической операции», которая уже к лету переросла в полномасштабные боевые действия с использованием тяжелой бронетехники и авиации.