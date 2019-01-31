«Неудачно пошутила»: следователи начали проверку по факту избиения восьмилетнего ребёнка одноклассниками

Следователи проводят проверку после инцидента с избиением первоклассника в школе №22 города Химки. Об этом сообщается на сайте ГСУ СК по Московской области. Во время урока физкультуры несколько учеников 1 «Г» класса напали на восьмилетнего одноклассника, якобы спровоцированные неудачной шуткой учительницы физкультуры. Школьник был госпитализирован и провёл четыре дня в больнице.

В школе №22 города Химки учитель физкультуры Ольга Башкирова позволила ученикам 1 «Г» класса избить своего одноклассника. Во время урока физкультуры мальчик поскользнулся и упал. Вместо того чтобы поинтересоваться, всё ли с ребёнком в порядке, учительница, как она позже объяснила, «неудачно пошутила».

«Сегодня у нас день каннибала. Кто хочет человеческого мяса? Можете отпилить ему ногу!» — цитируют Башкирову СМИ.

После этих слов несколько учеников начали избивать мальчика. Инцидент произошёл ещё 24 января. В местном травмпункте у Вани диагностировали сотрясение мозга, он был отправлен в Москву, в Детскую городскую клиническую больницу им. З.А. Башляевой, где провёл четыре дня.

Родители мальчика в тот же день поехали в школу выяснять обстоятельства случившегося. В разговоре с ними Башкирова заявила, что хотела наладить дисциплину, но «неудачно пошутила».

Изначально руководство учебного заведения планировало отстранить учительницу от работы с классом, но происшествие вызвало широкий общественный резонанс. В школу сразу же приехали уполномоченный по правам ребёнка в Московской области Ксения Мишонова и глава Химок Дмитрий Волошин.

«Мне удалось пообщаться со всеми — с мальчиком, его родителями, учителями, директором школы, — рассказала RT Мишонова. — Класс был неконфликтный, с ребёнком не было никаких проблем. Он очень добрый, покладистый парень, хорошо читает стихи. Никаких конфликтов между детьми не было. Ваня мне рассказал, что с удовольствием ходил в школу».

По словам Мишоновой, учительница ещё раз повторила ту же самую фразу, которую сказала ученикам, а потом объяснила, что это просто «вырвалось».

«Я не верю в историю с «вырвалось», — поясняет омбудсмен. — Может вырваться короткое неприличное слово. Но когда учитель формулирует в мозгу фразу про «каннибализм» и повторяет её, то это точно не «вырвалось». Мне хочется спросить, какие книжки она на ночь читает? Что у неё в голове? Чем она живёт? Она не объясняет, считает, что это шутка, и чувство юмора позволяет ей вот так шутить. Но учитель не имеет права провоцировать детей на насилие».

Как выяснил RT, общий трудовой стаж Ольги Башкировой составляет 13 лет. В школе №22 она работает давно, однако вести занятия в первом классе ей поручили впервые. Всё это время она преподавала физкультуру в старших классах, проводила в том числе занятия на тему «День защиты детей».

29 января стало известно, что Башкирова уволилась из школы, написав заявление по собственному желанию.

Как рассказала RT Мишонова, после случившегося учительница даже не позвонила родителям мальчика и не извинилась.

«Никакого раскаяния Башкирова не чувствует. Я же считаю, что она пренебрегла доверием детей. Дети сделали это потому, что она разрешила. Это же ещё даже не школьники, у них не закончился переходный период, они полгода назад вышли из детского сада. И в этой ситуации родителям важно понять, что детей никто не винит. Мы виним в первую очередь учителя и систему, которая проглядела в ней это», — объясняет эксперт.

«Уходить из школы было бы неправильно»

Между тем 30 января Следственный комитет по Московской области начал проверку информации об избиении первоклассника по инициативе учителя.

«В настоящее время следователями запланирован комплекс необходимых проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», — отмечается на сайте регионального управления СКР.

Ранее в дежурную часть Сходненского ОМВД поступило сообщение из больницы о ребёнке, доставленном в медучреждение с травмами. С заявлением об избиении в полицию также обратилась мама Вани. Полицейские проводят проверку.

Как пишут СМИ, директор школы №22 Наталья Данилюк извинилась перед учениками 1 «Г» класса и их родителями. На связи с родителями находится уполномоченный по правам ребёнка по Московской области.

Известно, что мальчику уже нашли психолога. Сейчас решается вопрос о том, вернётся он в школу или перейдёт на домашнее обучение. Учителя и эксперты уверены, что на текущий момент необходимо провести процедуру медиации для того, чтобы ребёнок вернулся учиться в свой класс.

«Неправильно было бы уходить из этой школы. Это значит признать, что школа плохая или дети плохие, но это неправда. Мы хотели бы, чтобы Ваня пережил стресс и это стало бы для всех прививкой доброты. Все хотят, чтобы мальчишка вернулся и школьная жизнь продолжилась в обычном русле», — говорит омбудсмен.

В свою очередь, глава Химок Дмитрий Волошин пообещал оказать всю необходимую помощь семье пострадавшего мальчика. Как рассказала RT Мишонова, он готов сам привести Ваню в класс и провести с учениками урок доброты.