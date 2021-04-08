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Неудачная вылазка украинских солдат раскрыла планы ВСУ по захвату Горловки

08 апреля 2021, 04:50  •  18 • Украина

Подготовка к «блицкригу» в Донбассе, которым бредят многие киевские политиканы и генералы ВСУ, уже не ограничивается стягиванием тяжёлой техники к линии разграничения и усилением украинской группировки на юго-востоке в целом. Штурмовые подразделения ВСУ приступили к практическим действиям, то есть подготовке к наступлению непосредственно в поле.

Произошедшая на днях между украинскими военными в какой-то мере раскрыла планы украинского командования на первый этап наступательных действий. На незамысловатую тактику передовых подразделений ВСУ обратил внимание военный обозреватель Борис Рожин, разобрав вышеупомянутый бой под посёлком Шумы и связав его с фатальной активностью украинских сапёров. Эксперт напомнил, что за последнюю неделю с небольшим 10-я горно-штурмовая бригада ВСУ, окопавшаяся под Горловкой, потеряла пятерых бойцов. Все погибли при попытке разминирования. Последний солдат поймал пулю, когда группа военнослужащих ВСУ слишком близко подошла к позициям ополченцев ДНР. И опять же эти ребята занимались разминированием определённого участка.

Рожин отметил, что создание «троп» через минно-взрывные заграждения противника является одним из главных признаков подготовки к наступлению. Украинские сапёры явно готовят коридоры для своих диверсионных групп для проникновения в Горловку. Причём задача, по всей видимости, была поставлена срочная, ибо командир 10-й горно-штурмовой с завидным упрямством гонит людей в «серую зону», несмотря на потери, которыми заканчиваются все такие вылазки.

В ДНР подтвердили, что на нейтральной полосе под Шумами ополченцы накрыли именно сапёров. Эта группа ненароком раскрыла планы украинского командования на проникновение в Горловку, а может и на захват города. До этого в той же бригаде бойцы гибли из-за самоподрывов. Тоже скорее всего прокладывали коридоры на «минных полях», но не попадали в поле зрения ополченцев. Однако последняя вылазка вышла слишком дерзкой и раскрыла все планы украинского командования. По крайней мере на горловском направлении.

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