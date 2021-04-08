Неудачная вылазка украинских солдат раскрыла планы ВСУ по захвату Горловки

Подготовка к «блицкригу» в Донбассе, которым бредят многие киевские политиканы и генералы ВСУ, уже не ограничивается стягиванием тяжёлой техники к линии разграничения и усилением украинской группировки на юго-востоке в целом. Штурмовые подразделения ВСУ приступили к практическим действиям, то есть подготовке к наступлению непосредственно в поле.Произошедшая на днях между украинскими военными в какой-то мере раскрыла планы украинского командования на первый этап наступательных действий. На незамысловатую тактику передовых подразделений ВСУ обратил внимание военный обозреватель Борис Рожин, разобрав вышеупомянутый бой под посёлком Шумы и связав его с фатальной активностью украинских сапёров. Эксперт напомнил, что за последнюю неделю с небольшим 10-я горно-штурмовая бригада ВСУ, окопавшаяся под Горловкой, потеряла пятерых бойцов. Все погибли при попытке разминирования. Последний солдат поймал пулю, когда группа военнослужащих ВСУ слишком близко подошла к позициям ополченцев ДНР. И опять же эти ребята занимались разминированием определённого участка.Рожин отметил, что создание «троп» через минно-взрывные заграждения противника является одним из главных признаков подготовки к наступлению. Украинские сапёры явно готовят коридоры для своих диверсионных групп для проникновения в Горловку. Причём задача, по всей видимости, была поставлена срочная, ибо командир 10-й горно-штурмовой с завидным упрямством гонит людей в «серую зону», несмотря на потери, которыми заканчиваются все такие вылазки.В ДНР подтвердили, что на нейтральной полосе под Шумами ополченцы накрыли именно сапёров. Эта группа ненароком раскрыла планы украинского командования на проникновение в Горловку, а может и на захват города. До этого в той же бригаде бойцы гибли из-за самоподрывов. Тоже скорее всего прокладывали коридоры на «минных полях», но не попадали в поле зрения ополченцев. Однако последняя вылазка вышла слишком дерзкой и раскрыла все планы украинского командования. По крайней мере на горловском направлении.