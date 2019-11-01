Неудачная идея: Песков объяснил, что не так с призывами Киева о репарациях за Донбасс

Ситуация в Донбассе - это внутриукраинский конфликт, и Россия не является его участником. Об этом напомнил пресс-секретарь Президента РФ Дмитрий Песков, комментируя призывы Киева заплатить за восстановление Донбасса.

Ранее таким заявлением отличился украинский министр инфраструктуры Владислав Криклий. По его словам, украинцы не должны платить за восстановление региона - этим должна заниматься Россия.

В Кремле на этот счет заявили, что не относят само заявление Криклия к разряду удачных.

"Давайте не будем забывать, кто начал войну в Донбассе и где находится Донбасс", - заметил пресс-секретарь Президента РФ Дмитрий Песков. Он добавил, что Россия вместе с другими странами делает все возможное, чтобы оказать содействие в урегулировании конфликта.

В ответе на вопрос о готовности Москвы принять участие в восстановлении Донбасса Песков подчеркнул, что для этого нужны определенные условия.

"Это зависит от того, что будет происходить. Как будет урегулирование, когда", - объяснил он, передает РБК.