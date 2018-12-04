«Неудачи политики Запада»: в ЕС заявили о растущем влиянии России на Ближнем Востоке

В Европарламенте считают, что растущее влияние Москвы на Ближнем Востоке в равной степени объясняется как неудачами политики Запада, так и её собственной мощью. Об этом говорится в докладе Исследовательского центра ЕП, с текстом которого ознакомился RT. Согласно документу, несмотря на отсутствие культурных и исторических связей России со странами Ближнего Востока, Москве удалось укрепить свои позиции в регионе. В частности, аналитики связывают это с недовольством населения Ближнего Востока «западной интервенцией». Между тем опрошенные RT эксперты отметили, что Москве удалось показать себя в качестве надёжного партнёра как в Сирии, так и в других странах региона, в то время как Штаты лишились многих своих союзников из-за несистемности политики Вашингтона.

В Европарламенте пришли к выводу, что влияние России на Ближнем Востоке растёт благодаря её мощи и из-за «неудач политики Запада». Об этом говорится в докладе Исследовательского центра ЕП, с текстом которого ознакомился RT.

«Растущее влияние Москвы в регионе в равной степени объясняется как неудачами политики Запада, так и её собственной мощью», — говорится в документе.

Подчёркивается, что Россия не имеет общих культурных и исторических связей со странами этого региона, однако во многом к росту влияния Москвы на Ближнем Востоке привела «западная интервенция».

«Там (на Ближнем Востоке. — RT) Россия не обладает столь же значительными ресурсами для применения «мягкой силы» (такими, как сходство культур или исторические связи), которые дают ей преимущество в таких регионах, как Западные Балканы и Восточная Европа. С другой стороны, сложившаяся ситуация обусловлена недовольством населения Ближнего Востока результатами западной интервенции», — полагают аналитики Европарламента.

Также в докладе отмечается, что доверие к США в регионе было подорвано из-за американского вторжения в Ирак в 2003 году, а также вследствие «неспособности Вашингтона решительно вмешаться в сирийскую гражданскую войну».

Согласно документу, влияние России на Ближнем Востоке усилилось благодаря статусу «доминирующего игрока» в Сирии. В частности, в докладе указывается, что Москва подписала с Дамаском «дорожную карту» сотрудничества в сфере энергетики в 2018 году. Кроме того, отмечается, что благодаря воздушным операциям российские Вооружённые силы смогли приобрести «ценный боевой опыт» и продемонстрировать военную мощь РФ.

В разговоре с RT доцент департамента политологии Финансового университета при правительстве России Геворг Мирзаян отметил, что несистемная политика Вашингтона на Ближнем Востоке привела к тому, что США потеряли союзников в регионе. В то же время России удалось показать себя в Сирии в качестве надёжного партнёра.

Военные автомобили США в городе Манбидж, Сирия

Reuters

«Россия — единственный игрок на Ближнем Востоке, который пытается по крайней мере поддерживать хорошие отношения со всеми. У Москвы хорошие отношения и с Израилем, и с Саудовской Аравией, и с Ираном, и с Турцией. И в этой ситуации Россия получает возможность играть роль посредника между сторонами, чем она сейчас успешно занимается», — подчеркнул эксперт.

Между тем в самих Штатах уверены, что Россия не сможет заменить США на Ближнем Востоке. Так, глава Пентагона Джеймс Мэттис указал на «многолетнее и прозрачное участие США» (в решении проблем. — RT) на Ближнем Востоке. Поэтому, по его словам, Россия никогда не сможет заменить США в этом регионе. Вместе с тем Мэттис добавил, что именно благодаря действиям России и Ирана президент Сирии Башар Асад остаётся у власти.

Однако в российском МИД заявили, что многие конфликты могли быть разрешены гораздо раньше, если бы не «откровенное попустительство со стороны США разного рода экстремистам, несмотря на многочисленные тревожные сигналы». В частности, США готовы использовать любые методы для свержения правительства в Сирии, в том числе «настоящих террористов», заявили во внешнеполитическом ведомстве России.

Кроме того, в октябре в российском Министерстве обороны сообщили, что из-за неспособности США бороться с боевиками террористические группировки занимают ранее освобождённые от них территории населённых пунктов Хаджин, Эс-Суса, Эс-Сафана, Эль-Марашда и Эль-Багуз-Фокани.

Сомнительные данные

Между тем в докладе Европарламента приводятся данные о том, что в ходе ударов, нанесённых Россией по позициям боевиков в Сирии, якобы погибли около 7 тыс. мирных сирийцев. Никаких доказательств подобным обвинениям не приводится: авторы документа ссылаются на информацию, опубликованную на ресурсе France 24. В статье французское издание обращается к статистике так называемого Сирийского центра мониторинга за соблюдением прав человека.

Как ранее выяснил RT, этот центр основал уроженец Сирии, который долгие годы живёт за границей: в 2015-м он рассказал, что не был на родине с 2000-го. Тогда в интервью телеканалу он заявил, что данные о гуманитарной ситуации в САР он получает от «активистов», но не смог объяснить, как эта информация проверяется. В этом же материале RT приводил пример откровенно ложных сведений, опубликованных центром. Тогда выяснилось, что «специалисты» перепутали удары сирийской и российской авиации.

В Министерстве обороны России также неоднократно опровергали обвинения центра. Как подчёркивают в ведомстве, «удары российских ВКС в Сирии наносятся вне населённых пунктов и только по объектам международных террористических группировок».

«Сообщения расположенного в Великобритании Сирийского центра мониторинга за соблюдением прав человека о якобы нанесении самолётами ВКС России ударов по деревне Аль-Шафах являются очередной фальшивкой», — заключили в Минобороны России в ноябре прошлого года.

Кроме того, в докладе Европарламента утверждается, что РФ якобы систематически блокирует попытки международного сообщества привлечь Сирию к ответственности за использование химического оружия.

При этом летом 2014 года ОЗХО признала, что Дамаск полностью избавился от запрещённых вооружений после того, как при посредничестве Москвы была достигнута соответствующая договорённость. Сирия также присоединилась к Конвенции о запрещении химического оружия.

Уже позднее страны Запада и международные организации обвиняли САР в применении запрещённых боеприпасов, хотя должного расследования на месте предполагаемого нарушения проведено не было. Российская сторона, напротив, представляла доказательства, свидетельствующие о том, что прозападные активисты инсценировали подобные действия. Так, в штаб-квартире ОЗХО в апреле РФ провела брифинг с участием свидетелей инсценировки химической атаки в сирийской Думе 7 апреля. Детали того дня вспоминали врачи местной больницы и семья мальчика Хасана Диаба, который участвовал в съёмках постановочного ролика «Белых касок».

Москва, в свою очередь, не раз говорила о предвзятости работы ОЗХО. Так, в июне этого года в российском МИД сообщили, что организация действует в Сирии в угоду интересам США и их союзников. Как подчеркнули в ведомстве, такой подход международных специалистов создаёт удобный предлог для нанесения западными государствами новых ударов по армии Сирии.

Множество сфер общего интереса

Согласно документу Европарламента, «новая динамика» проявилась не только в отношениях между Россией и Сирией, но и с другими государствами Ближнего Востока.

«Участие России в сирийском конфликте придало её отношениям с соседними странами новую динамику. Несмотря на различия в интересах, Иран, Турция и Израиль сотрудничают с Россией и признают её лидирующую роль в Сирии», — говорится в докладе Исследовательского центра Европарламента.

Как отмечают европейские аналитики, у Москвы и Тегерана множество сфер общего интереса. В документе подчёркивается, что сближению двух стран также способствовали санкции Вашингтона против двух государств. При этом европейские исследователи усмотрели «взаимное недоверие» между РФ и Ираном, которое, как утверждают авторы документа, якобы обусловлено тем, что много лет назад Персия потеряла части территорий, которые перешли к Российской империи. Другой причиной указывается «враждебность» Ирана к советскому коммунизму.

Кроме того, в документе говорится о готовности Москвы сотрудничать с Израилем и Саудовской Аравией, которых Тегеран «рассматривает в качестве своих врагов».

Между тем осложнения отношений с Западом также укрепили сотрудничество Москвы и Анкары. Так, к концу 2019 года в Турции ожидают поставку первой батареи российских зенитно-ракетных систем С-400, после чего начнётся совместное производство.

Вашингтон, в свою очередь, угрожал введением новых санкций против Турции в случае покупки российских ЗРС С-400. Однако, несмотря на предупреждение о «серьёзных последствиях» в сфере оборонной торговли между Анкарой и Вашингтоном, министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что «данная сделка не может быть отменена».

РИА Новости

Кроме того, успешно реализуется российско-турецкое соглашение по Идлибу. Об этом заявил в октябре текущего года пресс-секретарь президента Турции Ибрагим Калын. Он отметил, что представители ведомств активно взаимодействуют с российскими коллегами, намеченный календарь выполняется в установленные сроки.

В разговоре с RT ведущий научный сотрудник Центра арабских и исламских исследований Института востоковедения РАН Борис Долгов подтвердил, что Иран и Россия сейчас являются не только союзниками в сирийском конфликте, но и достаточно близкими партнёрами в глобальном плане.

«Что касается Ирана, то очевидно, что он в сирийском конфликте является союзником России. Это подтверждается тем, что Иран выступает в качестве одного из трёх государств — гарантов соглашений, достигнутых в Астане, и тем, что между Ираном и Россией существуют достаточно тесные связи в политике по отношению к урегулированию сирийского конфликта. То есть взгляды России и Ирана во многом, практически в большинстве моментов, совпадают по тому, как нужно урегулировать сирийский конфликт. Это тоже важный момент, который объединяет позиции России и Ирана и сближает два государства в плане более тесного двустороннего сотрудничества», — подчеркнул эксперт.

Он также отметил, что между Ираном и Россией существует экономическое сотрудничество и реализуется ряд общих проектов, в частности строительство Бушерской АЭС на территории Ирана.

Старший научный сотрудник ИМЭМО РАН Виктор Надеин-Раевский в беседе с RT также подчеркнул, что России удалось проявить себя в качестве посредника на переговорных площадках.

«Это усиление сказывается, во-первых, на проекте, который ведут Россия, Турция и Иран — это проект Астаны. Это действительно дало результаты. Создаются зоны безопасности, кроме того, был начат процесс политического урегулирования. Таким образом Россия себя достаточно уверенно утвердила на этих переговорных площадках», — отметил эксперт.

В то же время США, стремясь свергнуть законное правительство Сирии, способствовали росту терроризма в республике.

«Соединённые Штаты не смогли среагировать на ситуацию, поставили себе цель свергнуть режим в первую очередь, не задумываясь о последствиях. А они катастрофичны», — заключил сотрудник ИМЭМО РАН.

Соперничество «на глобальном уровне»

Аналитики Исследовательского центра Европарламента полагают, что стремление России увеличить своё влияние на Ближнем Востоке можно рассматривать как соперничество с Соединёнными Штатами «на глобальном уровне».

«Стремление России стать крупным игроком на Ближнем Востоке следует рассматривать в более широком контексте геополитического соперничества с США на глобальном уровне», — утверждается в докладе.

По словам директора Института стратегического планирования Александра Гусева, Ближний Восток представляет глобальный интерес как для Соединённых Штатов и России, так и для Ирана, и Турции.

«Влияние России в целом в мире растёт. А Ближний Восток — очень сложный регион. С этой точки зрения проявление активности в этом достаточно сложном и специфическом районе очень важно для России. Со странами Ближнего Востока граничат многие страны бывшего социалистического лагеря, а проще говоря, страны Центральной Азии, которые являлись составной частью Советского Союза — это Казахстан, Узбекистан, Киргизия, Таджикистан. Поэтому благополучие в этом регионе косвенным образом сказывается на благополучии России», — подчеркнул эксперт.

Он также отметил, что США, в свою очередь, стремятся создать для себя геополитический плацдарм на Ближнем Востоке, чтобы окружить Россию.