Неудача «Роснефти» на Дальнем Востоке может наложить отпечаток на всю нефтегазохимию

Сколько можно говорить о том, что нефтяникам и газовикам пора бы продавать на экспорт не сырьё, а продукцию глубокого передела? Однако дальше разговоров дело не идёт. В Находке 10 лет назад хотели построить современное нефтехимическое предприятие. Завода до сих пор нет, а госкомпании придумывают всё новые и новые мегапроекты. Судя по всему, они тоже останутся на бумаге. Так что же случилось с ВНХК «Роснефти»?

Вспышка коронавируса обрушила цены на нефть – понятные последствия карантина на предприятиях в Китае и нарушения глобальных цепочек поставок. Быстрого восстановления не будет, страны ОПЕК+ уже договорились снизить добычу на 1,5 млн баррелей в сутки во втором квартале 2020 года. Но и без вируса было ясно, что эра дорогой нефти подходит к своему завершению. Россия могла бы стать лидером на рынке современной нефтехимии, но большинство новых проектов в этой сфере у нас годами живёт на бумаге. Падение рынков из-за китайского вируса – хороший способ разобраться, почему это происходит.

Нельзя сказать, что у нас совсем ничего не делается. В начале месяца появились сообщения о том, что «Газпром» обсуждает строительство газохимического комплекса на Ямале. Проект, предварительная стоимость которого оценивается в 14,1 млрд долларов, предполагает не только производство сжиженного газа, но и ежегодный выпуск 2,1 млн тонн полиэтилена. Звучит масштабно. Но как в итоге получится? Ранее в отрасли связывали большие перспективы с Восточным нефтехимическим комплексом (ВНХК), создание которого анонсировала в 2009 году государственная «Роснефть». Компания даже начала строить инфраструктуру близ Находки. Однако в мае прошлого года она объявила, что продолжать не будет. Почему?

Выгодно – невыгодно

Проект ВНХК неоднократно подвергался изменениям. В последнем варианте он включал две очереди – производство 3,4 млн тонн неф­техимии и переработку 12 млн тонн нефти ежегодно. Инвестиции компании оценивались в 800 млрд рублей, а совокупная стоимость проекта могла достигнуть 1,5 трлн рублей. Выглядело всё красиво, но на нефтегазовом рынке есть такая примета: если проект не реализован в течение первых пяти лет, то шансы на его запуск начинают стремиться к нулю. Так и случилось. Объекты Восточного нефтехимического комплекса превратились в долгострой.

По состоянию на август 2018 года предполагалось, что запуск первой очереди ВНХК состоится в 2026 году, второй – не ранее 2029 года. Но в мае прошлого года «Роснефть» объявила об отказе от проекта из-за его нерентабельности. «Решение отказаться от ВНХК – вынужденное, оно продиктовано предсказуемыми результатами фискальной политики регуляторов, о чём мы и предупреждали», – заявил пресс-секретарь компании Михаил Леонтьев. Нерентабельным проект, согласно утверждению «Роснефти», стал из-за налогового манёвра и государственного регулирования цен на топливо.

Для тех, кто забыл, напомним: налоговый манёвр, который должен завершиться в 2024 году, предполагает постепенное обнуление экспортной пошлины на нефть и введение отрицательного акциза для нефтепереработки на территории России. По сути, с помощью акциза со знаком «минус» государство решило субсидировать новые производства. Так вот, в «Роснефти» посчитали, что при цене нефти 60 долларов за баррель по завершении налогового манёвра поддержка проекту ВНХК от государства составила бы около 71 доллара за тонну переработанной нефти. Компания посчитала эти условия неприемлемыми.

Ни условий, ни желания

В «дорожной карте» развития нефтехимической отрасли до 2025 года правительство РФ, по сути, признаёт проблему. В документе сказано, что инвестиционные решения по большинству крупных проектов нефтегазохимического комплекса до сих пор не приняты. Почему? В кабмине честно отвечают: «Для их принятия необходимо создание стабильных налоговых условий, отлаженное таможенно-тарифное регулирование, оказание мер административной и экономической поддержки со стороны государства для эффективной деятельности предприятий нефтегазохимического комплекса». Занятная формулировка. Как будто создание всех этих условий не является прямой обязанностью правительства. Видимо, в кабмине действительно так считают.

Если вспомнить, что идея строительства НПЗ в том районе появилась без малого полвека назад (в 1974 году было принято соответствующее постановление Совета министров РСФСР), то, пожалуй, не найдётся проекта, к воплощению которого не удавалось приступить столь долго.