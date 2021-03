«Неубедительный» удар: почему сенаторы-демократы недовольны действиями Байдена в связи с авианалётом на Сирию • 120 • В мире Сенаторы от Демократической партии США недовольны тем, что глава Белого дома Джо Байден отдал приказ об авиаударе по Сирии в конце февраля, не посоветовавшись с конгрессом. Недоумение законодателей вызывает и тот факт, что администрация президента до сих пор не отчиталась об этой военной акции перед сенатом. По мнению экспертов, однопартийцы Байдена в конгрессе продолжают бороться с Белым домом за право принимать важные решения и после ухода Трампа с поста главы государства. Со своей стороны, команда Байдена может расценивать удар по группировкам в Сирии как сигнал Тегерану, отмечают эксперты. © U.S. Air Force / Staff Sgt. Sean Carnes Демократы в сенате США недовольны действиями своего однопартийца — президента Джо Байдена. Речь идёт об авиаударе, который по его приказу был нанесён по территории Сирии в конце февраля. Законодатели заявляют, что не удовлетворены тем, как администрация главы государства обосновала этот шаг. Причём Белый дом до сих пор не провёл брифинг для сенаторов по этой теме, разъяснения были даны лишь для персонала конгресса. Сенатор-демократ от штата Коннектикут Крис Мёрфи присутствовал на этом мероприятии, чтобы ознакомиться с позицией президентской команды. Однако его не удовлетворило услышанное. «Меня так и не убедили, что у любого президента есть разрешение на нанесение ответного удара — особенно за пределами Ирака», — заявил сенатор. Он также выразил недоумение тем, что администрация Байдена ещё не объяснила свою позицию непосредственно парламентариям: «Как-то странно, что в свете чего-то столь значительного и серьёзного брифинг для аппарата был, а для членов конгресса — нет». Сенатор-демократ от штата Коннектикут Крис Мёрфи

© REUTERS/Tom Brenner Недоволен действиями Джо Байдена и глава сенатского комитета по международным отношениям демократ Боб Менендес. Он отметил, что продолжает настаивать на проведении Белым домом брифинга для сенаторов из профильного комитета. Законодатели также разочарованы решением Байдена нанести удары по Сирии без предварительного одобрения со стороны конгресса, поскольку президент заранее не уведомил их о готовящейся операции. «Я узнал об этом (ударе ВВС по территории Сирии. — RT) из новостей. Я вхожу в состав комитета по вооружённым силам и комитета по международным отношениям. Не думаю, что мне полагается узнавать о подобном таким вот образом», — цитирует издание Politico слова сенатора от штата Вирджиния Тима Кейна. Ранее протест против действий Белого дома выразил конгрессмен-демократ от штата Калифорния Ро Ханна. «Байден стал седьмым американским президентом подряд, который распорядился нанести удары по целям на Ближнем Востоке. Нет никакого оправдания случаям, когда президент без разрешения конгресса санкционирует военный удар, предназначенный не для самообороны перед лицом непосредственной угрозы», — говорится в заявлении сенатора. По мнению экспертов, недовольство законодателей может быть связано с желанием конгресса увеличить свой вес в структуре управления государством. Как пояснил в комментарии RT научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин, исторически в США сложились два центра принятия политических решений — конгресс и Белый дом, которые конкурируют между собой за первенство. «Конгрессмены не столько осуждают само решение Байдена, сколько недовольны тем, что его приняли не они. Палата представителей и сенат всегда стремятся к тому, чтобы президент консультировался с ними по таким вопросам», — отметил эксперт. Сенат США

globallookpress.com

© Rod Lamkey Схожей точки зрения придерживается и директор Института США и Канады Валерий Гарбузов. «Все внешнеполитические действия США, а тем более военные, в теории должны согласовываться с законодательной ветвью власти. Но чаще всего этого не происходит, потому что силовые операции готовятся под грифом секретности. Это всегда вызывало нарекания конгрессменов», — пояснил собеседник RT. Ударная политика Напомним, в ночь на 26 февраля ВВС США нанесли удары по нескольким объектам на востоке Сирии. Как заявили в Пентагоне, их целью была инфраструктура пользующихся поддержкой Ирана вооружённых группировок. Во время атаки были уничтожены объекты организаций «Катаиб Хезболлах» и «Катаиб Сайид аш-Шухада», уточнили в американском оборонном ведомстве. Официальный представитель Пентагона Джон Кирби раскрыл некоторые детали бомбардировки. По его словам, два американских истребителя F-15 сбросили «семь высокоточных снарядов», уничтожив девять объектов и частично разрушив ещё два. Кирби сообщил, что удары носили «оборонительный характер», поскольку разрушенные сооружения использовались для недавних атак на военнослужащих США и союзников в соседнем Ираке. «Этот соразмерный военный ответ был осуществлён наряду с дипломатическими мерами, в том числе консультациями с партнёрами по коалиции. Операция направляет недвусмысленный сигнал: президент Байден будет защищать военнослужащих США и коалиции», — добавил Кирби. Официальный представитель Пентагона Джон Кирби

© U.S. Marine Corps Sgt. Aaron Hostutler При этом Вашингтон считает, что авиаудары по Сирии не противоречат нормам международного права, поскольку призваны защитить США от исходящих угроз. В середине февраля американская военная база, расположенная в Иракском Курдистане, подверглась ракетном удару. В результате обстрела один гражданин США погиб, ещё десять человек получили ранения. Комментируя авиаудары, пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки сообщила, что Вашингтон оставляет за собой право на ответ «в надлежащее время и в надлежащей форме». На фоне этих событий генсек НАТО Йенс Столтенберг объявил об увеличении миссии альянса в Ираке, занимающейся подготовкой местных военных и правоохранителей, с 500 до 4 тыс. человек. А 22 февраля атаке подверглась «зелёная зона» Багдада, где расположены госучреждения и иностранные диппредставительства, в том числе посольство США. Джо Байден объяснил своё решение санкционировать удар по сирийской территории необходимостью ответить на атаки со стороны военизированных группировок в Ираке. «Эти группы также участвуют в планировании подобных нападений в будущем, — говорилось в послании президента США. — В этой связи я распорядился принять эту военную меру для защиты наших военных и наших партнёров от этих и дальнейших нападений такого рода». Американские истребители F-15

© REUTERS/Gleb Garanich Добровольно-принудительно: Bloomberg назвал сроки введения ковид-паспортов в ЕС По мнению Константина Блохина, авиаудар по повстанцам стал посланием новой администрации США всему миру об американских амбициях, а также сигналом для Москвы. «Россия является союзником Сирии и модератором переговорного процесса. Вашингтон даёт понять, что будет испытывать её на прочность не только в зоне её интересов, но и на международной арене», — считает эксперт. Иной точки зрения придерживается Валерий Гарбузов. По словам эксперта, Белый дом был вынужден отдать приказ об ударе из-за угрозы американским военнослужащим, дислоцированным в Ираке. «Поэтому администрация и не могла обсудить этот план с конгрессом, поскольку в таком случае намерения стали бы известны широкой публике и потеряли бы смысл. Кроме того, этот удар стал сигналом Ирану, чтобы заставить его играть по американским правилам. Администрация Байдена хочет вернуть действие СВПД, но чтобы это не выглядело так, будто американская сторона извиняется за поведение Трампа», — отметил эксперт. По его словам, Вашингтон будет повторять подобные атаки, если посчитает, что ситуация требует немедленного ответа. Иранский аспект Напомним, в 2015 году Иран и страны «шестёрки» (Россия, США, Великобритания, Китай, Франция и Германия) подписали Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД). Соглашение предусматривало отказ Тегерана от разработки ядерного оружия в обмен на снятие санкций. Победивший на президентских выборах 2016 года в США Дональд Трамп с самого начала критиковал «ядерную сделку». Весной 2018-го Вашингтон в одностороннем порядке покинул СВПД и восстановил антииранские санкции. Джо Байден не раз заявлял, что не разделяет такой подход и обещал вернуть соглашения с Ираном. Переговоры по ядерной программе Ирана в 2015 году

© U.S. Department of State Как сообщила в конце февраля Джен Псаки, США «открыты для дипломатического разговора» и готовы к дискуссии с Исламской Республикой и странами «шестёрки». Вместе с тем США не планируют ослаблять антииранские санкции, добавила Псаки. В свою очередь, глава пресс-службы Госдепа Нед Прайс констатировал провал политики максимального давления на Иран. «Максимальное давление должно было привести к улучшению условий (ядерной. — RT) сделки. С его помощью предполагалось усмирить Тегеран и подконтрольные ему силы, изолировать Иран от остального мира, а также надёжнее защитить интересы США. На деле же по каждому из этих направлений мы получили обратный результат», — сообщил представитель Госдепа. Прайс добавил, что сейчас у Ирана больше возможностей для разработки ядерного оружия, чем было в самом начале президентства Трампа. Он пояснил, что новая администрация США «ступает на другой путь», где приоритет будет отдан «честным дипломатическим отношениям» с партнёрами и союзниками. Эксперты полагают, что хотя недавние действия США были явно направлены против интересов Ирана в регионе, стороны сохраняют шансы вернуться к переговорам. «Не думаю, что удар ВВС США полностью саботировал перспективы перезагрузки «ядерной сделки». Пока сложно судить, насколько серьёзный ущерб это нанесло переговорному процессу и Тегерану. Однако иранская сторона готова к диалогу», — подытожил Константин Блохин. Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...





120 Источник Похожие новости Захватить Крым "буквально завтра": От Украины потребовали немедленных действий "Это не проявление отваги": Президент Словакии пошла войной на премьера из-за "Спутник V" "Макрон был прав": Предприниматель сравнил Россию и Францию Какой нации принадлежит русский язык. Аваков запутался Для Гарварда важны незнания и даже не деньги: Петиция раскрыла негласное правило От всего сердца: спасибо, Der Spiegel! Новости партнеров