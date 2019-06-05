«Нецелесообразная и небезопасная»: в США раскритиковали ядерную политику Трампа

Ассоциация по контролю над вооружениями считает политику Дональда Трампа в сфере ядерного вооружения «нецелесообразной, нестабильной и небезопасной». В докладе, с которым ознакомился RT, организация предлагает три варианта сокращения расходов на ядерный арсенал. Кроме того, авторы документа отмечают, что политика главы Белого дома в этой сфере нацелена на подготовку к потенциальному конфликту с применением оружия массового поражения, хотя вероятность нанесения удара со стороны России крайне мала. Эксперты полагают, что чрезмерно раздутый военный бюджет США вызывает беспокойство американских аналитиков, однако ядерное оружие далеко не главная статья расходов Пентагона.

В Ассоциации по контролю над вооружениями США назвали политику американского президента Дональда Трампа по вопросу расходов на ядерный арсенал «нецелесообразной, нестабильной и небезопасной». Аналитики представили доклад, в котором оценили «Обзор ядерной политики США» — доктрину, подготовленную администрацией Трампа в 2018 году. Так, по мнению экспертов, Вашингтону следует пересмотреть размер бюджетных ассигнований, которые планируется выделить на ядерное вооружение.

«Нынешний курс нецелесообразен, ненадёжен, небезопасен и требует пересмотра. Ещё не поздно пойти по другому пути. Пора произвести переоценку планируемых расходов на ядерное оружие, и надо успеть это сделать до того, как будут вложены самые крупные суммы», — говорится в докладе, с которым ознакомился RT.

Напомним, что в документе, опубликованном в 2018 году, определяются основные принципы функционирования ядерных сил государства, приоритеты их развития и применения. В частности, в нём упоминается, что Россия, Китай, КНДР и Иран являются угрозой для Соединённых Штатов. Как заявил посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов, так Белый дом оправдывает большой военный бюджет.

«Для оправдания роста военных расходов, для оправдания наращивания ядерного потенциала американцы опять нашли «страшилку» в лице России. Мы понимаем, что за этим стоит желание влить огромное количество средств в военно-промышленный комплекс, мы понимаем, какие триллионы долларов за этим стоят», — сказал он.

Ассоциация по контролю над вооружениями предлагает три варианта сокращения расходов, которые помогут снизить нагрузку на бюджет США в ближайшие 30 лет, но в то же время, по словам авторов, позволят сохранить разрушительную мощь американского ядерного арсенала и его возможности сдерживания.

Первый из них подразумевает отмену дополнительных затрат, предложенных администрацией Трампа в рамках модернизации ядерных сил, предусмотренной ещё во времена бывшего президента США Барака Обамы. Это позволит экономить почти $29 млрд.

Второй путь — более экономично развернуть около 1,5 тыс. ядерных зарядов. Такое число боезарядов разрешено иметь России и США в рамках Договора о стратегических наступательных вооружениях (СНВ-III). В частности, речь идёт о сокращении количества атомных подводных лодок, вооружённых баллистическими ракетами, и МБР, а также о продлении срока службы ракет Minuteman III. Так, по данным Ассоциации, можно сэкономить $120,5 млрд. Если прибавить к этому отказ от дополнительных расходов из первого пункта, сумма увеличивается почти до $150 млрд.

Наиболее выгодным является третий вариант, предполагающий сокращение количества стратегических боеголовок и ликвидацию наземной части ядерной триады — межконтинентальных баллистических ракет (МБР).

«Третий вариант предусматривает отказ от такого элемента ядерной триады, как МБР, а также сокращение количества стратегического вооружения, попадающего под действие СНВ-III, до 1000 единиц. Таким образом за ближайшие 30 лет с учётом исходных оценок управления конгресса США по бюджету удастся сэкономить порядка $253 млрд, а в сочетании с отменой инициированных Трампом дополнительных расходов эта цифра возрастёт до $281,8 млрд», — подсчитали исследователи.

В докладе отмечается, что МБР шахтного базирования не имеют каких-либо существенных преимуществ по сравнению с другими компонентами ядерной триады. Более того, авторы отмечают, что основная роль таких МБР — быть мишенью для российских ракет в случае начала полномасштабной войны. В документе говорится, что Москве придётся потратить немалую часть своего арсенала в попытке уничтожить американские ракеты шахтного базирования. Однако служить мишенью могут и уже стоящие на вооружении Minuteman III, и для разработки новой ракеты нет оснований.

Кроме того, вероятность, что Россия первой нанесёт удар по США, остаётся крайне низкой, подчёркивают в Ассоциации.

«Хотя последние несколько лет в отношениях между США и Россией нарастает напряжённость, вероятность внезапного массированного нападения России на США по-прежнему крайне мала», — говорится в докладе.

Президент России Владимир Путин ранее уже подчёркивал, что у России нет концепции превентивного ядерного удара. РФ может использовать ядерное оружие только в качестве ответных мер.

«В нашей концепции применения ядерного оружия нет превентивного удара. Наша концепция — это ответ на встречный удар, это значит, мы готовы применять ядерное оружие только тогда, когда удостоверимся в том, что потенциальный агрессор наносит удар по нашей территории», — пояснил глава государства.

Президент РФ Владимир Путин

РИА Новости

© Михаил Климентьев

Растраченный бюджет

США столкнулись с проблемами из-за чрезмерно раздутого военного бюджета, считает руководитель Центра военно-политических исследований ИСК РАН Владимир Батюк. Однако ядерное оружие не самая большая статья трат Вашингтона, добавил он. Отметим, что в 2019 финансовом году оборонный бюджет Соединённых Штатов составил $716 млрд. А в следующем году Трамп намерен запросить у конгресса на военные цели $750 млрд.

«На ядерное оружие расходуется меньше средств, чем на обычное вооружение. С оборонным бюджетом проблемы из-за того, что в последние годы Вашингтон активно занимался сменой режимов, «распространением демократии», например на Ближнем Востоке, что закончилось катастрофой и растратой колоссальных средств», — сказал он в беседе с RT.

Между тем директор Центра военно-политических исследований МГИМО Алексей Подберёзкин считает, что предложение Ассоциации по контролю над вооружениями может направить процесс изменения структуры ядерных сил США в неудобное для России русло.

«У России основная часть ядерного вооружения сосредоточена на наземных носителях, а у американцев — на морских. Если предлагают сократить большую часть МБР, значит, РФ тоже придётся сделать это и поменять структуру своих ядерных сил, увеличить число подводных лодок или стратегической авиации — в любом случае, двигаться в невыгодном для нас направлении», — считает эксперт.

Президент США Дональд Трамп

Reuters

© Jonathan Ernst

Не спешат сокращать арсенал

В документе также отмечается, что количество ядерных боеголовок, которыми сейчас располагают США (по данным авторов, около 3800), чересчур велико. В докладе отмечается, что задачи сдерживания России и Китая можно выполнить, располагая куда меньшим арсеналом. К тому же ядерное оружие никак не помогает решать другие проблемы, стоящие перед Вашингтоном в XXI веке, — киберугрозы, распадающиеся государства, изменение климата и «агрессивная региональная политика» Москвы и Пекина.

По мнению Владимира Батюка, ядерные державы обладают избыточными ядерными арсеналами, а их сокращение позволило бы снизить международную напряжённость.

«Если ядерный арсенал США сократится, их способность сдерживать потенциального противника не уменьшится. У Китая, к примеру, стратегических ядерных боеголовок в разы меньше, тем не менее для сдерживания Пекину этого достаточно», — сказал эксперт.

Специалисты Ассоциации по контролю над вооружениями также отметили, что администрация Трампа не только увеличивает расходы на модернизацию ядерного арсенала, но и взяла курс на выход из международных договоров, ограничивающих различные виды вооружений. В частности, Вашингтон уже объявил о своём выходе из ДРСМД. Кроме того, действие договора СНВ-III закончится в 2021 году, однако США не спешат начать диалог о продлении этого соглашения или же заключении нового.

«Проще говоря, администрация Трампа готовится к участию в новой гонке ядерных вооружений, одновременно увеличивая вероятность такого соперничества», — сообщается в докладе.

Ранее в администрации Трампа пояснили, что глава США примет решение о продлении договора в 2020 году. Российская сторона, в свою очередь, не раз заявляла о готовности к диалогу по этому вопросу.

«Насчёт судьбы договора СНВ-III: мы неоднократно, в том числе президент Путин, высказывались за то, чтобы продлить его на пять лет после того, как истечёт его срок действия в феврале 2021 года. По-прежнему готовы с американцами этот вопрос обсуждать», — сказал министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

СНВ-III был подписан в 2010 году Бараком Обамой и Дмитрием Медведевым и вступил в силу в феврале 2011-го. Документ действует в течение 10 лет с возможностью пролонгации ещё на пять лет. В рамках договора страны согласились сократить свой ядерный потенциал. Так, количество ядерных боезарядов не должно превышать 1550, при этом участникам договора разрешается иметь не более 700 средств доставки.