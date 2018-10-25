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Нетривиальный ответ: Российские ракеты могут появиться в Латинской Америке

25 октября 2018, 17:24  •  75 • Политика
Потенциальное размещение американских ракет в Европе заставляет Россию задуматься о зеркальных мерах, считают эксперты.
Ведущий научный сотрудник Центра исследований проблем безопасности РАН Константин Блохин, комментируя возможное появление американских ракет в Европе, отметил, что зеркальный ответ России может оказаться весьма неожиданным. По мнению эксперта, Москва может разместить ракеты не только на западе страны - в Калининградской области, но и на территории Кубы и даже других стран Латинской Америки.

Потенциальный выход США из Договора РСМД, который многие уже посчитали делом решенным, поставит под угрозу безопасность прежде всего Европы. Ситуация в этом случае вполне может вернуться к периоду до 1987 года, когда ракеты «Першинг» находились на территории Старого Света.

Конечно, далеко не все страны готовы размещать американские ракеты на своей территории, однако эксперты такие государства все-таки называют. Это Польша, Румыния, страны Прибалтики, чьи правительства сами обратятся к США с соответствующим предложением.

Поскольку вероятность такого развития событий весьма велика, дальнейшая стратегия России вполне может включать в себя размещение своих ракет как можно ближе к границам США. Страны Латинской Америки для этого отлично подходят, пишет rueconomics.ru

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