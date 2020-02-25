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Нетрадиционный кандидат? Скандальный украинский "голый депутат" получил новую должность

25 февраля 2020, 07:39  •  73 • В мире
Скандальный украинский депутат Леонид Антоненко, прославившийся благодаря своим "голым" снимкам вместе с партнёром-мужчиной, получил новую должность, возглавив Фонд госимущества Украины.
Бывший премьер Украины Николай Азаров опубликовал у себя в Twitter ряд фото Антоненко, который является депутатом Киевского горсовета.
По словам политика, у "соросят прибавление". Азаров напомнил о том, что 41-летний Антоненко работал в компании Dragon Capital, владельцем которой является спонсор партии "Голос" Томаш Фиала. Это предприятие входит, по данным из открытых источников, в структуры американского миллиардера Джорджа Сороса.
Как пишет "Русская весна", известен Антоненко своими снимками из домашнего архива, которые находятся в свободном доступе в Сети. На них депутат загорает на нудистском пляже, спит голышом и показывает, как проводит время со своим "партнёром".

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