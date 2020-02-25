Нетрадиционный кандидат? Скандальный украинский "голый депутат" получил новую должность

Бывший премьер Украины Николай Азаров опубликовал у себя в Twitter ряд фото Антоненко, который является депутатом Киевского горсовета.

По словам политика, у "соросят прибавление". Азаров напомнил о том, что 41-летний Антоненко работал в компании Dragon Capital, владельцем которой является спонсор партии "Голос" Томаш Фиала. Это предприятие входит, по данным из открытых источников, в структуры американского миллиардера Джорджа Сороса.

Как пишет "Русская весна", известен Антоненко своими снимками из домашнего архива, которые находятся в свободном доступе в Сети. На них депутат загорает на нудистском пляже, спит голышом и показывает, как проводит время со своим "партнёром".