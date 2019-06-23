Нетрадиционные протесты: В чьих интересах всплеск русофобии в Грузии

Автор:

Полонский Андрей

За последние дни произошёл очередной виток разрушения отношений между Россией и Грузией, что особенно печально, учитывая давние исторические связи русского и грузинского народов. Срыв грузинской сессии Межпарламентской ассамблеи Православия (МАП), отставка спикера грузинского парламента Ираклия Кобахидзе, прекращение авиасообщения между Россией и Грузией, антирусские заявления грузинских официальных лиц.

Несостоявшийся гей-парад и «настоящие мужчины» Левана Васадзе

На этом фоне почти незаметной прошла новость о том, что из-за массовых акций протеста в Тбилиси был отменён гей-парад. Между тем ЛГБТ-активисты принимали самое активное участие в манифестациях и столкновениях с полицией на проспекте Руставели и у здания парламента. Правда, если бы они вышли на этот парад, им, скорее всего, досталось бы куда больше. «Парад радужных» грозились разогнать «настоящие мужчины» из отрядов защиты традиционных семейных ценностей, созданных недавно православным грузинским бизнесменом Леваном Васадзе.

Узел завязался буквально на днях, в середине июня. Съезд «настоящих грузинских мужчин» прошёл в одном из парков Тбилиси примерно за неделю до начала беспорядков. Васадзе поддержала и Грузинская Православная Церковь.

Параллельно представители меньшинств также объявили о создании собственных военизированных формирований. Учитывая, насколько плотно ЛГБТ-активисты в Грузии связаны с либералами и оппозицией, полиция Тбилиси заранее опасалась серьёзных столкновений.

Действительность однако превзошла самые тревожные ожидания.

Характерно, что именно Васадзе в обстоятельствах срыва заседания МАП и русофобской истерии в грузинском парламенте и на улицах грузинской столицы помог нашей парламентской делегации принять правильное решение и покинуть страну. Об этом сообщил на пресс-конференции в Государственной думе делегат Межпарламентской ассамблеи Православия Николай Земцов.

Леван Васадзе порекомендовал «не давать экстремистски настроенным либералам, проводящим агрессивную пропаганду ЛГБТ в Грузии, повода использовать антирусскую риторику для консолидации своих сил».

Заранее подготовленная акция: без американцев дела не обошлось

Многие наблюдатели отметили, что якобы в стихийно возникших беспорядках принимали участие сотни людей с заранее заготовленными плакатами и лозунгами, а также государственными флагами США и Украины. Это наводит на очень прозрачную и очевидную мысль, что акции планировались давно, для них просто нужен был повод.

Акции в Тбилиси планировались давно, для них просто нужен был повод. Фото: EPA/STRINGER/ТАСС

Вероятно, не случайно за три дня до открытия Межпарламентской ассамблеи Православия грузинскую столицу посетил старший директор центра Джо Байдена по глобальному взаимодействию при Пенсильванском университете Майкл Карпентер. В бытность Байдена вице-президентом США господин Карпентер служил при нём советником по внешней политике. Был он при демократах также заместителем помощника министра обороны США по России, Украине и Евразии.

В общем, типичный представитель армии «младших помощников старшего дворника» из ЦРУ, чьими руками американцы и ведут свою «тайную дипломатию».

В Twitter Карпентер записал с обескураживающей наивностью:

Просто провёл три дня в Грузии. Я не уверен, что правительство полностью понимает последствия своей политики открытых дверей с Россией.

С профессионализмом у нынешних американских деятелей дела обстоят не слишком хорошо. Многовато оставляют следов.

В чьих интересах провокация?

Всегда, когда происходит резонансное политическое событие, нужно задать себе вопрос: кто оказался в выигрыше?

Как известно, скандал на Межпарламентской ассамблее устроили депутаты двух крупнейших оппозиционных партий Грузии – наследниц режима Саакашвили – «Единого национального движения» и «Европейской Грузии». На сегодняшний день им удалось добиться отставки спикера парламента, но в целом получили ли они какие-то новые «очки» на июньских беспорядках, покажет только ближайшее будущее.

В любом случае лидер «Единого национального движения», бывший министр иностранных дел Грузии Григол Вашадзе пытался доказать в интервью «Коммерсанту», что все эти события имеют исключительно внутриполитический подтекст, были вызваны некомпетентностью нынешней власти, а антирусские лозунги – это всего лишь выплеск эмоций молодёжи. По словам Вашадзе, власти пытались «сперва всё свалить на оппозицию, а потом – на Россию». Вот и вся ситуация.

Однако в том-то и дело, что вряд ли тбилисская провокация имела бы такой успех и резонанс, если бы у неё не существовало совершенно конкретного сценария, провокаторов и бенефициаров, в том числе и в среде самих делегатов МАП. Прежде всего, это украинские депутаты из Галиции и её окрестностей – некто Арьев («Блок Петра Порошенко»), Лозовой (Радикальная партия Ляшко) и униат Еленский («Народный фронт»). Именно Еленский был замечен в первых рядах демонстрантов, штурмовавших грузинский парламент. И что совсем уж любопытно, около него наблюдатели обнаружили несколько знакомых лиц из числа «защитников сквера» в Екатеринбурге.

Грузия. Протестующие в Тбилиси. Фото: EPA/STRINGER/ТАСС

Среди участников МАП были и другие персонажи, сочувствовавшие антирусской истерии. Это прежде всего греческие левые делегаты от правящей партии СИРИЗА, которые отметились у себя на родине гонениями на Православную Церковь и легализацией гомосексуальных браков.

Если именно так выглядят наши основные враги, следует согласиться с делегатом МАП Николаем Земцовым, заявившим после возвращения из Тбилиси:

Атака на российских депутатов нас убеждает в том, что наши действия, по крайней мере по развитию православного сообщества в мире, крайне важны для скрепления добрососедских связей. Эта атака, по сути, является подтверждением того, что наши усилия идут в правильном направлении.

Есть ли в Грузии русофобия?

Есть ли в Грузии русофобия? Если посмотреть на фотографии беспорядков в Тбилиси, почитать высказывания некоторых грузинских официальных лиц, ответ на этот вопрос покажется очевидным. Но по существу ситуация сложнее. Грузию и Россию связывает большая сложная история, общая вера, и многие русские, посетившие Грузию в последние годы, свидетельствуют, что грузинский народ – в подавляющем большинстве – об этом не забывает.

В любом случае лидер грузинской оппозиции Григол Вашадзе, конечно, несколько лукавит, когда утверждает, что события в Тбилиси вообще никак не направлены против России. Антирусская риторика остаётся в Грузии одним из самых убедительных средств политической мобилизации, особенно среди «интеллигентной», либеральной и левоориентированной молодёжи. Причина в том числе и в особенностях исторического образования в стране, переосмысленного в период Саакашвили. От того, какой версии прошлого нынче учат грузинских школьников и студентов, у русских людей волосы могут зашевелиться на голове…

Как бы то ни было, русофобия в Грузии – в отличие, к примеру, от той же Прибалтики или Западной Украины, – имеет очень ограниченное хождение. И нужно, вероятно, согласиться с ещё одним представителем грузинской оппозиции, бывшим спикером парламента и лидером партии «Единая Грузия – Демократическое движение» Нино Бурджанадзе, заявившей несколько дней назад в эфире телеканала «Россия-24», что всё происшедшее – просто большая беда:

Искренне жаль, что мы опять пошли практически по тому же кругу… К сожалению, российско-грузинские отношения буквально откинуты на несколько лет назад.

И в самом деле, когда объединяются русофобы, гонители Церкви и либералы – ничего хорошего произойти не может.