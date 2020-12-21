Нетрадиционная война, или Когда лягушку варят на медленном огне

Война, которую нужно выигрывать каждый день

После событий последних месяцев появились причины, по которым хочется крикнуть – без паники, но громко. Смотря в глаза каждому, кто всё ещё думает о жизни, оставшейся в прошлом: «Мы находимся в состоянии войны!» Говорить это спокойно уже не имеет смысла – спокойно об этом много раз говорили раньше.

Это не только напоминание в очередной раз о том, что твердят с экранов ТВ в различных ток-шоу: «...идёт война информационная, экономическая, гибридная…» И нет смысла играть на страхах – людей уже приучили к состоянию страха перед неопределённостью завтрашнего дня. Приучили и к слову «война», звучащему по поводу событий, происходящих на границах Российской Федерации, сжимающих кольцо вокруг этих границ.

Слово «война» превратилось в обыденное, употребляемое повседневно. И спроси любого, находимся ли мы в состоянии войны, он ответит утвердительно… При этом однако… ничего по сути не меняется. Наверное, так устроен человек. Особенно русский человек. Пока на голову не начнут падать ракеты, не начнут гибнуть родные, близкие (или далёкие) люди, убедить его в том, что «текущее состояние международных отношений требует мобилизации», вряд ли удастся. Это при «традиционной» войне приоритеты меняются быстро: счастьем становится видеть живыми родных, близких каждое утро, а радость могут доставить продуктовый паёк, крыша над головой, вода и тепло в доме…

Всё это не так утрированно, как может показаться. Понимание серьёзности переживаемого исторического момента притуплено именно из-за того, что война ведётся не «традиционными» способами прямой вооружённой агрессии. Война в «традиционном» понимании – это разрушение и уничтожение промышленного потенциала, инфраструктуры, земли (из-за возможного химического и радиоактивного заражения), рабочей силы. Сейчас мы не чувствуем масштабов идущей войны, как лягушка не чувствует приближение смерти, когда её варят на медленном огне. Резких изменений условий существования и повседневного быта не происходит. И задача организаторов войны против России сделать так, чтобы «процесс» оставался для большинства граждан как можно дольше не выявленным, не определённым, чтобы эпизоды, операции, стратегические направления военной кампании были в восприятии наблюдателя не связанными между собой.

Среди задач современной войны физическое уничтожение противника и ликвидация его экономического потенциала – не главное. Главное, установление контроля над ресурсами противника – активами, землёй, населением. Важно сохранить их в состоянии, пригодном для эксплуатации. Активы скупить за бесценок, конкурентов разорить, сознание населения перестроить, лишить воли к сопротивлению.

Идеальный сценарий: вовлечённые в активную фазу «смены режима» (для успеха «цветной революции» достаточно 1-2% от численности населения активных участников и 10% лояльных) совершают государственный переворот, затем их количество растёт под влиянием СМИ, они начинают верить в правильность переворота и уже не способны оценить причины упадка общественных отношений, снижения уровня жизни и всего, что последует...

Процесс, организованный коллективным Западом против России, можно именовать по-разному, один из вполне точных терминов – «сетевая война». Или война, в которой нет фронта и тыла. Она ведётся не столь очевидно конкретным государством или военным блоком, сколько глобальными и/или региональными «тематическими» структурами. Направление деятельности этих структур определяется в соответствии с принципами, по которым формируются сети. Участники – от агентов влияния во власти государства-мишени до международных «благотворительных» фондов, «независимых» СМИ, легиона разномастных НКО-НПО, страниц в социальных сетях.

При описании сетевой войны когда-то использовали такой пример. Вы сидите в окопе, через прицел автомата пытаетесь разглядеть врага, но на вас налетает рой жалящих кровососущих насекомых. Против каждого из них вы имеете избыточную силу. И даже против десятка, сотни, тысячи. Но рой облепляет, насекомые забираются под одежду, каждый укус – мелочь, но всё же вы теряете каплю крови и получаете микродозу яда. В конце концов, происходит интоксикация организма, а миллиграммы потерянной крови приводят к обескровливанию. И вы гибнете. Всего лишь от роя мелких насекомых.

Для иллюстрации успешной сетевой войны с участием множества НПО-НКО хорошо подходит пример Украины. Против неё такая война велась более трех десятилетий, и завершилась она установлением полного внешнего контроля над территорией Украины с её ресурсами и системой государственной власти.

Против страны-мишени используются разные инструменты. Вот некоторые из них.

НКО-НПО, финансируемые из-за рубежа по линии USAID, NED, Фонда Сороса, Международного республиканского института, Национального демократического института (деятельность указанных организаций запрещена в РФ) и многих других, которые работают против России и внутри России, невзирая на ограничения деятельности «иностранных агентов». Деятельность этих организаций заметна от социальных сетей до органов государственной власти. Остановить финансирование подрывной деятельности извне крайне сложно. Закрыть выезды на тренинги и семинары будущих активистов «цветных революций» также проблематично (разве что усилить ограничения «по линии коронавируса»).

Социальные сети, СМИ – это работа по трансформации сознания населения, и ведётся она эффективно. Социальные сети используются как эффективное средство давления на государство через создание тематических групп и сообществ под предлогами борьбы за интересы народа с «коррумпированными чиновниками», «за экологию», «за благоустройство городов» и т. п. Одновременно проводится фильтрация информации, пользователей дрессируют запретами, «банами». Человек незаметно для себя подстраивается под требования, чтобы не быть отлучённым от общения, хотя бы и виртуального. По мере такой дрессировки привычка избегать определённых тем и выражений приживается, «скорректированное» мнение постепенно становится частью мировоззрения.

Давление санкциями, которые должны убедить политическое руководство и граждан в том, что санкционным прессом будут давить страну до тех пор, пока давление даёт хоть какой-то результат (или, скажем, до тех пор, пока Россия обладает территориями от Калининграда до Чукотки и 40% мировых запасов природных ископаемых). Одновременно тема санкций и контрсанкций становится поводом для осуждения и дискредитации власти в подготовленных соцсетях, в ангажированных СМИ (например, из-за появившегося дефицита определённых видов товаров).

Создание пояса напряжённости по всему периметру государственных границ государства-мишени. Так, «цветные революции» в бывших советских республиках неизменно приводят к власти политические силы, уводящие эти республики всё дальше от России. Враждебно настроенные к РФ режимы готовы принять участие в антироссийских санкциях, в осуществлении политических провокаций.

Коронавирус – как «уникальный шанс», как повод для «великой перестройки». История с «пандемией» – отличная замена разрушительной мировой войны с целью развала экономик и попадания одних государств в полную зависимость от других. Без полного восстановления способности жить в условиях экономической самодостаточности (способности, а не необходимости!) последствия такой «пандемии» окажутся если не разрушительными, то слишком заметными.

Попытки организации вооружённых конфликтов вокруг РФ, в которые пытались и будут пытаться втянуть Россию в качестве участника, – Донбасс, Карабах. С прицелом на будущее – Приднестровье. Очевидно стремление создать напряжённость в Черноморском регионе, в государствах Средней Азии.

Цель этих с виду не связанных между собой процессов – ослабление России, лишение её возможности самостоятельного развития и в итоге превращение её в набор сопредельных, желательно враждующих между собой территорий без суверенитета, не контролирующих собственные ресурсы.

Вне сомнений, выборы в Государственную Думу (сентябрь 2021 г.) и президентские выборы (март 2024 г.) будут использовать для расшатывания государства. И задача состоит не только в том, чтобы вывести на улицы как можно больше людей, антиправительственно настроенных. Более важная задача – лишить желания выйти на улицы тех, кто против разрушения своей страны.

Нельзя заигрывать с наёмниками, изображающими из себя оппозицию, отстаивающую права народа. И нельзя делать вид, что не существует тонкой, но жирной прослойки чиновников, готовых в случае «Ч» быстро упаковать чемоданы и отойти на заранее подготовленные позиции в Лондоне и Женеве.

Враз победить заразу майдана невозможно. Она как герпес – есть в каждом организме, но проявляется тогда, когда слабеет иммунитет. И майдан как болезнь, которую нельзя победить раз и навсегда, требует постоянной профилактики. Это та война, которая идёт сейчас. Выигрывать её нужно каждый день.

Заглавное фото: REUTERS