Нетаньяху предупредил Путина о войне с "сухопутным вторжением" и "ракетным ударом" - СМИ

Биньямин Нетаньяху прибыл в Москву, чтобы предупредить Владимира Путина о войне - с "сухопутным вторжением" и "ракетным ударом". Именно о такой позиции по следам встречи рассказывают СМИ. В то же время официальные источники раскрывают лишь первые минуты встречи лидеров.

Как и предполагали эксперты Царьграда, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху приехал накануне в Москву, чтобы столкнуть Россию и Иран, используя Сирию в качестве "площадки" для маневра. Обращаясь к российскому лидеру, Нетаньяху назвал именно "Иран и его союзников" самой большой "угрозой стабильности и безопасности региона".

"Мы сделаем всё, что от нас зависит, чтобы не допустить выполнения этой угрозы, чтобы не допустить того, о чём говорит Иран, который угрожает уничтожить нас, и мы будем продолжать действовать соответственно, - заявил премьер-министр. - Я буду рад обсудить с вами эту тематику, а также обсудить наши замечательные двусторонние отношения".

Иные детали беседы в официальных источниках не обсуждались. Однако на экспертном уровне ранее говорили о некой "секретной карте", которую Нетаньяху должен был предъявить Путину в качестве доказательств нарушений Ирана. Была предъявлена такая карта или нет, неясно. Однако "МК" со ссылкой на "ряд экспертов" пишет, "Нетаньяху приехал к Путину предупредить о войне", а также добавляет - последовали реплики израильского премьера "о подготовке еще нескольких ударов по сирийской территории, целями которых станут военные объекты Ирана".

В материале в том числе упоминается "секретная карта". Ее, по версии издания, предъявили глава израильской военной разведки и командующий военно-воздушными силами Израиля. Якобы "иранские подразделения при молчаливом согласии Башара Асада продолжают укрепляться в населенных пунктах, расположенных вблизи Голанских высот и окрестностях Дамаска" - вопреки принятым ранее договоренностям. По версии израильской стороны, Иран укрепляет в указанных зонах "военные базы, тренировочные лагеря", чтобы затем начать "сухопутное вторжение на его (Израиля - ред.) территорию", которое будет сопровождаться "нанесением мощного ракетного удара".

В беседе с Царьградом в верности данных Израиля ранее открыто усомнился военный обозреватель "Комсомольской правды" Виктор Баранец. Он уверен, так называемым израильским партнерам верить нельзя, потому что подтасовкой фактов они занимались и ранее. Примером стали спутниковые снимки, которые якобы доказывают, что Россия свои установки С-300 в Сирии даже не расчехлила. Мол, не хочет Москва защищать сирийцев и не готова помогать иранцам - номинально доставила системы и не использует их.

"Снимок, который показывают израильтяне, он уже, извините, давным-давно закакан мухами. Это давнишний снимок, где действительно стояли наши С-300. Там классическая позиция, - пояснил Баранец. - Вы знаете, это учебный класс был для сирийцев, когда мы учили их дислоцировать, расставлять. Израильтяне просто нас используют и обманывают. Это раз. Во-вторых, знаете, очень серьезно искусство еврейской пропаганды. Они очень тонко, по-иезуитски, пытаются вбить клин между нами и иранцами. Иранцы на сирийской войне - это наши союзники. И естественно, евреям очень хочется, чтобы мы поссорились. Потому вбрасывается гнусная ложь, что мы договорились с израильтянами".

Политолог Каринэ Геворгян считает, что премьер Израиля Биньямин Нетаньяху не имеет рычагов давления на Владимира Путина и не сможет вынудить Москву предать Иран, так как в Сирии российской стороне отведена роль "царя горы". По мнению эксперта, Путин не станет предавать Тегеран, с которым Москва активно сотрудничает в сфере мирного урегулирования конфликта в САР. Однако речь не идёт и о жёстком ответе в адрес Нетаньяху. Кроме того, сейчас на повестке дня есть куда более серьёзные вопросы. Например, конфликт между Индией и Пакистаном, а также переговоры по Афганистану.

"Мы там сидим на земле. В достаточной степени неплохо контролируем ситуацию там... По большому счету мы там царь горы… Поэтому рычагов давления на нас нет. Ни у Израиля, ни у США", - подчеркнула она, комментируя ситуацию в Сирии.

Детальная аналитика МК доступна по ссылке.

В то же время высокопоставленный источник в правительстве Израиля ТАСС сообщает, что Путин и Нетаньяху достигли договоренности по созданию рабочей группы "по удалению из Сирии иностранных сил".

"Решено создать рабочую группу с участием РФ, Израиля и ряда других стран для проработки вопроса об удалении из Сирии иностранных сил".