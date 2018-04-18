Нетаньяху заручился поддержкой Трампа в Сирии

Как сообщает американское издание The Wall Street Journal со ссылкой на осведомленные источники, авиаудар израильских ВВС по сирийской авиабазе Т-4 возле Хомса был согласован с Вашингтоном. США одобрили налет на Т-4, совершенный 9 апреля, и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху дал приказ ударить по «новейшей иранской системе противовоздушной обороны» на базе после телефонного звонка президенту США Дональду Трампу, передает ФАН.

WSJ сообщает также, что ВВС Израиля «при молчаливой поддержке США» нанесли удар по свежей батарее ПВО на авиабазе Т-4, чтобы «не позволить иранцам применять ее против израильских самолетов».

Комплекс иранской ПВО был якобы уничтожен еще до подготовки к эксплуатации, подчеркивает газета, а также был разрушен ангар, где складировали использовавшиеся иранцами беспилотные летательные аппараты.

США рассчитывают на то, что совместная работа с Тель-Авивом может помочь сдержать рост влияние Ирана в Сирии, говорится в статье. При этом Пентагон тревожится о том, что прямое столкновение с войсками Ирана может вызвать ответную реакцию, и иранцы попытаются нанести удар по солдатам США в ответ.

Ночью 9 апреля два самолета F-15 ВВС Израиля нанесли удар восемью управляемыми ракетами по сирийской авиабазе Т-4, сообщили в Минобороны России. Отмечается, что F-15 действовали из воздушного пространства Ливана. Сирийские средства ПВО смогли сбить в ходе противовоздушного боя пять управляемых ракет, отметили в МО РФ.

Тем не менее, три ракеты достигли своих целей в западной части аэродрома, причинив незначительные разрушения. В результате ракетной атаки не пострадал авиационный парк сирийских военно-воздушных сил. При этом от взрывов погибли два бойца иранских экспедиционных сил в Сирии, еще семь человек были ранены.

Среди российских военных советников, отметили в Минобороны, в том инциденте никто не пострадал.

Вскоре после удара израильский премьер Биньямин Нетаньяху позвонил президенту России Владимиру Путину и в телефонном разговоре обсудил с ним проблемы в Сирии, а также инцидент с авиаударом по базе Т-4.

В официальном сообщении пресс-службы Кремля отмечается, что Путин подчеркнул «принципиальную важность соблюдения суверенитета Сирии», а также призвал воздержаться от любых дестабилизирующих действий, угрожающих безопасности Сирии.

Ранее министр обороны Израиля Авигдор Либерман не сказал, кто нанес авиаудар по базе в Сирии, а также высказался против присутствия Ирана в регионе. «Я не знаю кто, кого и где атаковал. Я знаю только одно: мы любой ценой не допустим укрепления Ирана в Сирии. Выхода нет. Допустить дислокацию Ирана в Сирии равнозначно накинутой самим себе петле на шее», — заявил Либерман.

Израильский глава минобороны отметил, что «есть силы», которые не допустят присутствия войск Ирана в Сирии.

Добавим, что изначально не было до конца понятно, кто атаковал Т-4 в Сирии. Официальный Дамаск подозревал Пентагон; однако 9 апреля оборонное ведомство США опровергло обвинения в причастности к ракетной атаке, отметив, что «в текущий момент вооруженные силы США не производят никаких операций в Сирии». В министерствах обороны Франции и Великобритании также заявили, что не имеют отношения к удару по Т-4.

Впоследствии арабские СМИ сообщили, что атаку совершил Израиль, но в ЦАХАЛ (Армия обороны Израиля. — «Газета.Ru») отказались комментировать эти сведения.

По данным RT, постпред Сирии при ООН Башар Джаафари в ходе заседания Совета Безопасности ООН заявил, что сирийская сторона самым жестким образом осуждает удары по аэродрому «Тифор» (Т-4). По словам Джаафари, можно констатировать, что практика «государственного терроризма» продолжается. Это, в свою очередь, ставит под угрозу региональную и глобальную безопасность.

Постпред подчеркнул, что представители множества стран Запада не упомянули в ходе своих выступлений факт израильской агрессии против Сирии — это, по мнению Джаафари, свидетельствует, что Запад поддерживает подобную практику.

17 апреля в сирийских газетах появились сообщения о новой атаке ВВС Израиля, на этот раз — по авиабазе «Шайрат». Система ПВО сбила ракеты в районе Хомса, отмечали источники, по их данным было уничтожено 10 ракет. В Тель-Авиве отказались подтверждать факт участия ВВС Израиля в новой атаке, передает НСН.