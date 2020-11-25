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Нетаньяху взбесил народ Израиля двусмысленной фразой о женщинах и детях

25 ноября 2020, 17:15  •  47 • Политика
Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху возмутил народ Израиля двусмысленной фразой о женщинах и детях, которых он сравнил с животными.
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху вновь оказался в центре скандала. Об этом пишет polit.info.
Инцидент был отмечен на конференции, посвящённой Международному дню борьбы за ликвидацию насилия в отношении женщин. Дело в том, что политик сравнил последних с животными, которых тоже нельзя бить.
"Мы сострадательны к животным. Женщины - животные. Дети - животные. Животные с правами. И это должно уйти из мира, и я надеюсь, что мы не увидим этих вещей", - цитирует слова Нетаньяху Israelinfo.
Подобные высказывания возмутили пользователей соцсетей. Они не исключают, что премьер в ходе выступления понял, что сказал глупость. Однако в итоге он только сильнее запутался. Другие же считают, что Нетаньяху выразил своё истинное отношение к противоположному полу.
"Как животное, я продолжу быть сторожевым псом демократии. Как женщина и гражданин, я глубоко благодарна Биньямину Нетаньяху и буду продолжать демонстрации, пока он не уйдёт", - заявила журналистка Ариана Меламед.

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