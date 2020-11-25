Нетаньяху взбесил народ Израиля двусмысленной фразой о женщинах и детях

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху вновь оказался в центре скандала. Об этом пишет polit.info.

Инцидент был отмечен на конференции, посвящённой Международному дню борьбы за ликвидацию насилия в отношении женщин. Дело в том, что политик сравнил последних с животными, которых тоже нельзя бить.

"Мы сострадательны к животным. Женщины - животные. Дети - животные. Животные с правами. И это должно уйти из мира, и я надеюсь, что мы не увидим этих вещей", - цитирует слова Нетаньяху Israelinfo.

Подобные высказывания возмутили пользователей соцсетей. Они не исключают, что премьер в ходе выступления понял, что сказал глупость. Однако в итоге он только сильнее запутался. Другие же считают, что Нетаньяху выразил своё истинное отношение к противоположному полу.

"Как животное, я продолжу быть сторожевым псом демократии. Как женщина и гражданин, я глубоко благодарна Биньямину Нетаньяху и буду продолжать демонстрации, пока он не уйдёт", - заявила журналистка Ариана Меламед.