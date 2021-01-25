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Нетаньяху вышел из себя после вопросов о выборах и прививках: "Что, коронавирус сделал перерыв?"
25 января 2021, 21:45 • 88 • Политика
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху вышел из себя после вопросов о выборах и прививках. Он сравнил свою страну с США и озвучил суммы, которые были выделены в одном и во втором государстве. "Что, коронавирус сделал перерыв?" - эмоционально поинтересовался политик.
Нетаньяху и министр финансов Исраэль Кац представили шаги, которые обеспечат экономический рост Израиля. Пандемия нанесла серьёзный удар по экономике, поэтому этой программой делается упор на помощь как рядовым жителям страны, так и представителям малого и среднего бизнеса, безработным. В списке есть меры по обеспечению вакциной всех граждан Израиля.
В этой программе и сумме, которая на неё выделена, увидели подтекст: мол, всё это делается в преддверии выборов в кнессет (парламент). Нетаньяку вышел из себя.
Он привёл в пример США, где во время выборов было выделено в пересчёте на израильскую валюту 180 миллиардов шекелей. И это не охарактеризовали как "предвыборную экономику". Так почему же поддержка граждан и бизнеса в Израиле воспринимается как политический шаг, недоумевает премьер-министр.
"Почему это предвыборная экономика? Что, коронавирус сделал перерыв?" - спросил Нетаньяху.
Он также поинтересовался, быть может, юристы решат, сколько вакцины привозить и кого из людей спасать.
"Мы даже подумать не можем, чтобы навредить здоровью и жизням граждан Израиля из-за выборов!" - заверил политик.
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