Нетаньяху вышел из себя после вопросов о выборах и прививках: "Что, коронавирус сделал перерыв?"

Нетаньяху и министр финансов Исраэль Кац представили шаги, которые обеспечат экономический рост Израиля. Пандемия нанесла серьёзный удар по экономике, поэтому этой программой делается упор на помощь как рядовым жителям страны, так и представителям малого и среднего бизнеса, безработным. В списке есть меры по обеспечению вакциной всех граждан Израиля.

В этой программе и сумме, которая на неё выделена, увидели подтекст: мол, всё это делается в преддверии выборов в кнессет (парламент). Нетаньяку вышел из себя.

Он привёл в пример США, где во время выборов было выделено в пересчёте на израильскую валюту 180 миллиардов шекелей. И это не охарактеризовали как "предвыборную экономику". Так почему же поддержка граждан и бизнеса в Израиле воспринимается как политический шаг, недоумевает премьер-министр.

"Почему это предвыборная экономика? Что, коронавирус сделал перерыв?" - спросил Нетаньяху.

Он также поинтересовался, быть может, юристы решат, сколько вакцины привозить и кого из людей спасать.

"Мы даже подумать не можем, чтобы навредить здоровью и жизням граждан Израиля из-за выборов!" - заверил политик.