Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Они потеряют все. За "восстание школьников" заплатят миллионы
"Пенсия в восемь раз выше": Откровения харьковчанина о Крыме дошли до ...
В Киеве началась истерика из-за слов Пушилина: «Проект Новороссия не закрыт!»
Львовский профессор: Нам отомстят на выборах за украинизацию
Главная / Политика

Нетаньяху вышел из себя после вопросов о выборах и прививках: "Что, коронавирус сделал перерыв?"

25 января 2021, 21:45  •  88 • Политика
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху вышел из себя после вопросов о выборах и прививках. Он сравнил свою страну с США и озвучил суммы, которые были выделены в одном и во втором государстве. "Что, коронавирус сделал перерыв?" - эмоционально поинтересовался политик.
Нетаньяху и министр финансов Исраэль Кац представили шаги, которые обеспечат экономический рост Израиля. Пандемия нанесла серьёзный удар по экономике, поэтому этой программой делается упор на помощь как рядовым жителям страны, так и представителям малого и среднего бизнеса, безработным. В списке есть меры по обеспечению вакциной всех граждан Израиля.
В этой программе и сумме, которая на неё выделена, увидели подтекст: мол, всё это делается в преддверии выборов в кнессет (парламент). Нетаньяку вышел из себя.
Он привёл в пример США, где во время выборов было выделено в пересчёте на израильскую валюту 180 миллиардов шекелей. И это не охарактеризовали как "предвыборную экономику". Так почему же поддержка граждан и бизнеса в Израиле воспринимается как политический шаг, недоумевает премьер-министр.
"Почему это предвыборная экономика? Что, коронавирус сделал перерыв?" - спросил Нетаньяху.
Он также поинтересовался, быть может, юристы решат, сколько вакцины привозить и кого из людей спасать.
"Мы даже подумать не можем, чтобы навредить здоровью и жизням граждан Израиля из-за выборов!" - заверил политик.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


Загрузка...



88
Источник
Похожие новости
25 января 2021, 10:45
Россия, помоги! Скандал в Евросоюзе обернулся хаосом
25 января 2021, 01:35
После предательской атаки погиб герой Донбасса: "ВСУ используют приёмы террористов"
25 января 2021, 07:05
Оксана Пушкина ушла от темы, комментируя митинги. И закончила речь угрозами
25 января 2021, 08:55
Михаил Хазин: У Путина осталась "козырная карта". Жертвы "глобальной чистки" планируют побег
25 января 2021, 03:25
Захарова ответила на "истерику" США: "Придётся объясниться"
25 января 2021, 01:35
"Окончательно охамели": Рогозин чисто по-русски ответил Макфолу и получил бан от Facebook
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
20 января 2021, 09:45
Кто пустил этих, кто позволил? — как Киев устроил истерику на минских переговорах
19 января 2021, 04:25
У депутатов отобрали бюджетную "кормушку". В Петербурге бунт?
19 января 2021, 02:35
Генерал ГУФСИН Мороз вмешался в судьбу Навального: Следующий митинг собирайте в Вятке
22 января 2021, 04:50
Военный эксперт назвал смертельную ошибку США: "Атака "Посейдонов" будет скрытной и внезапной"
18 января 2021, 22:55
ВСУ напуганы: Украинскую армию призвали объявить войну России
23 января 2021, 09:15
Яков Кедми раскрыл план уничтожения России: Они должны платить за каждую подлость
20 января 2021, 13:25
В Киеве нашли возможность помириться с Москвой
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.