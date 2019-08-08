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Нетаньяху выходит из-под контроля Кремля

08 августа 2019, 14:54  •  197 • Война
В последние дни многие российские СМИ распространили новость о том, что в будущем Израиль не собирается просить разрешение у России на удары по Сирии. Мол, Тель-Авив не будет даже предупреждать Москву о готовящихся операциях. В чем причина? Все очень просто — Хезболла. Да, отряды Хезболлы скопились у западных границ Сирии — их согнали сюда со всей территории арабской республики. И теперь их соседство доставляет массу неприятных эмоций руководству еврейского государства. Особенное возмущение в Израиле вызывает растущее влияние Хезболлы в юго-западных провинциях — в Даръа и Кунейтре. И это все может привести к тому, что «Израиль нарушит договоренности с Россией по этому вопросу».
При всех этих заявлениях, странно то, на кого ссылаются российские средства массовой информации — на очень сомнительный ресурс AlMohrar Media. Для них очень сомнительный. Дело в том, что пишут об этом далеко не самые оппозиционные сайты. А упомянутый сирийский ресурс как раз является оппозиционным, и, как нам удалось выяснить, в его финансировании возможно участие террористических структур. Впрочем, сам AlMohrar Media в своем материале ссылается на известную израильскую газету Haaretz, а именно на ее версию на иврите. Наверное, для российских журналистов было бы лучше сразу указать как источник именно израильское издание.
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Если взглянуть на ситуацию реально, то опасения Тель-Авива обоснованны. Мы уже писали о странных перемещениях Хезболлы вдоль восточных границ Ливана и Израиля. Ситуация такова, что эта ливанская группировка с некоторых пор стала досаждать сирийским властям — растущее военное и политическое влияние этих структур ощущается повсеместно. При этом в будущем, когда станет возможен мир, военизированное формирование будет просто-напросто некуда девать. Не признать его заслуги в победах над врагами Дамаска нельзя, однако в любой момент умеющие только воевать ребята могут взять да снова избавить Сирию от стабильности. Так что с ними надо разбираться, пока есть такая возможность. Вот Асад совместно со своими союзниками из РФ и Ирана собрал отряды Хезболлы и расположил их поближе к ливанским границам — поближе к дому, все-таки они оттуда пришли. Объяснились легко — мол, на востоке пока большой войны не предвидится, а вот на западе есть Идлиб и скоро тут будет битва. А пока можно отдыхать и решать отдельные пограничные вопросы.
В итоге, Хезболла в Сирии оказалась предоставлена сама себе. И чем же она занялась? Тем, что умеет лучше всего — начала готовиться к противостоянию с Израилем. Только теперь не со стороны южного Ливана, а со стороны контролируемой Дамаском части провинции Кунейтра (западная часть мухафазы с 60-х годов оккупирована Израилем — авт.). Их деятельность распространилась даже на сами Голанские высоты. Данное обстоятельство более всего беспокоит господина Нетаньяху и его псов войны (все-таки он еще и министр обороны — авт.). Как сообщается, израильский премьер обсуждал вопрос лично с президентом России Владимиром Путиным. Не заладилось. Вроде бы после обращения Хезболла куда-то испарилась, но затем опять появилась и продолжила укрепляться на Голанах. Уже тогда были серьезные опасения по тому поводу, что ЦАХАЛ начнет наносить удары без согласования с российской стороной. Похоже, ситуация лучше не стала, раз уж уже в Идлибе и в России пишут про это.
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Российский политолог и востоковед Олег Гущин полагает, что у Израиля достаточно причин для опасения. Все-таки Хезболла — это группировка, одна из основных целей которой противостоять Израилю.
— Хезболла — это продолжение Ирана. Поэтому все, что Тель-Авив делает против Хезболлы, он делает против Ирана. То же самое и наоборот: если против Израиля выступает Хезболла — это все равно что выступает Иран. Поэтому для Нетаньяху недостаточно того, чтобы иранцы были отодвинуты от границы. Нужна еще и Хезболла. Вообще, вопрос Хезболлы довольно сложен как для Сирии, так и для Израиля. Дамаск, как мы видим, желает в обозримой перспективе перейти к мирной жизни. Если это будущее настанет, то в его условиях станет немыслимым существование таких вот вооруженных группировок. У них есть два пути. Либо Хезболла уходит, либо легализуется и становится нормальной политической силой. Иного не дано. Дамаску тоже совершенно не нужно, чтобы на ее территории действовала какая-то группа фанатиков, постоянно нападающих на Израиль. Это приведет к тому, что удары по Сирии будут продолжаться до бесконечности. Нет, и Израилю и Сирии надо вернуть приграничные территории к тому состоянию, в котором они были до начала войны. Для Тель-Авива граница с Сирийской арабской республикой, без преувеличения, была самой безопасной. Даже фруктами там какими-то торговали люди, хотя формально отношений между странами нет и не было. Но я не думаю, что Нетаньяху действительно будет игнорировать Россию. Это просто невозможно. Без предупреждения? У нас уже был инцидент — сбили российский Ил-20. Это была очевидная халатность как израильских, так и российских военных. Никто друг друга не предупредил вовремя, лишь в последний момент, я думаю. Вот и вышло — мы потеряли наших офицеров, можно сказать, ученых, потому что это были не обычные военные. Повторять это вряд ли кто захочет — ни Москва, ни тем более Тель-Авив. Так что удары по Сирии могут участиться — это логично, но наших военных точно будут уведомлять, как уведомляли раньше.
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