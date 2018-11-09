Нетаньяху вслед за Трампом отменил встречу с Путиным

Сто лет назад закончилась Первая мировая война. Французы закатят большой праздник в связи с этим — торжественные мероприятия, большой салют, множество высокопоставленных гостей. Среди визитеров будут и лидеры ведущих держав современности. Во всяком случае, Дональд Трамп и Владимир Путин обещают быть. Они, кстати, должны были в Париже провести официальную встречу и обсудить будущее американо-российских отношений и все сопутствующие темы. Но, как уже писала «СП», как-то так вышло, что пока хельсинский саммит останется единственным в своем роде. Возможно, Трампа сбили с толку выборы в Штатах. Видимо, он решил перенести все на потом, не желая давать дополнительных поводов для раздувания истерии вокруг его якобы имевших место быть связях с российскими элитами. Так или иначе это могло сказаться и на результатах голосования.

Впрочем, после того, что Трамп назвал «успехом» на выборах, ситуация может поменяться, и продолжительный разговор с Путиным все же состоится. Но пока все, в том числе твиттер президента США говорит о том, что полноценная встреча возможна не раньше последнего дня ноября — тогда начнется очередной саммит G-20, где вроде бы должны быть президенты РФ и США.

Вслед за Трампом встречу с Путиным отменяет и другой гость устраиваемого французами праздника. Речь о Биньямине Нетаньяху. Да, израильтяне давно хотели организовать эту встречу. На то у них были серьезные причины. А именно — сбитый российский самолет Ил-20. Сбили его сирийцы, но по причине того, что их на то спровоцировали израильские истребители. В итоге главным виновником трагедии назвали Израиль, и это обернулось для него тяжелыми последствиями. Россия поставила в Сирию большое количество зенитно-ракетных комплексов С-300, которые теперь контролируют чуть ли не все воздушное пространство САР, да и Израиля в придачу. И уже как почти два месяца ЦАХАЛ практически бездействует в Сирии. Никаких больше вылетов, никаких больше бомбежек. Нет, конечно, есть неподтвержденная информация, что за это время израильские ВВС все-таки пару раз были замечены в сирийском небе, но какими-то активными действиями они не отличились. Видимо, просто разведывательный вылет после согласования с российскими военными.

В общем, от главного своего пропагандистского козыря — противостояние экспансии Ирана на Ближнем Востоке — Нетаньяху и компания вынуждены отказаться. И это очень и очень болезненно, и в первую очередь для рейтинга действующих властей внутри еврейского государства. Встреча премьера с российским президентом могла бы многое изменить, ведь Нетаньяху часто говорит о Путине как о своем хорошем друге, может быть, даже лучшем друге. Но Москва как-то очень безразлично отнеслась к этой инициативе Тель-Авива и один раз даже вроде бы отказала в организации переговоров на высшем уровне. Довольно унизительно для руководителя одной из самых могущественных стран Ближнего Востока.

Однако потом, кажется, в Кремле передумали и даже сами захотели пообщаться с Нетаньяху. В общем, согласовали формат — в Париже во время мероприятий, приуроченных к столетию окончания Первой мировой войны. После отмены встречи Трампа с Путиным это событие должно было стать одним из главных. Все-таки, это — шаг к преодолению российско-израильского кризиса, который, кто бы что ни говорил, есть.

Но снова что-то пошло не так. Израильские СМИ узнали, что Нетаньяху не хочет переговоров с Путиным. Более того, он вообще может не приехать в Париж. Что же такое? Неужели он готов упустить такой шанс, который, быть может, больше у него не появится? Или же дело не в Нетаньяху вовсе, а в России?

Есть несколько версий. По одной из них во всем виноват Париж, который будто бы не желает каких-либо серьезных переговоров иностранных лидеров на своей территории во время праздничных мероприятий. Точно такую же «отмазку» придумали для отмены встречи Трампа с нашим президентом. Вторая причина более правдоподобна — сообщается, что это Москва вдруг перехотела выслушивать израильского премьера и его оправдания. К тому же, ее сильно злят многочисленные обещания израильских высокопоставленных лиц продолжить атаки на Сирию, несмотря на С-300. Ну и третья — Нетаньяху разозлен поведением Москвы в Сирии.

Российский востоковед Каринэ Геворгян полагает, что одной из причин отмены этой встречи могут быть разногласия по Сирии.

— Если встреча была назначена, а потом отменяется, то, понятное дело, для этого есть какие-то серьезные дипломатические причины. Возможно, конечно, что-то более прозаичное. Может быть, Нетаньяху действительно просто отменил визит в Париж. Израиль на этой встрече, так сказать, не именинник. Тогда, во время Первой мировой войны, Израиль вообще не существовал. А может быть, у всех слишком плотные графики, в том числе у Нетаньяху. Но есть и другие причины.

«СП»: — Какие, например?

— Это может быть связано с расследованием трагедии Ил-20. Но это далеко не единственное разногласие между РФ и Израилем. Тель-Авив сильно раздражен, что Россия не может применить авторитет и в чем-то надавить на Иран. Нетаньяху всячески показывает, что ему очень не нравится дружба русских с иранцами. Он даже для самих израильтян чересчур категоричен в этом вопросе. Я общалась со своими израильскими друзьями и коллегами. Они, конечно, в открытую многого не болтают, но в неофициальных беседах они говорят, что эта антииранская истерия принимает довольно опасные формы. Например, арест бывшего министра энергетики Гонена Сегева (обвиняется в шпионаже в пользу Ирана — авт.) летом этого года — это показательная акция. Потому что он вел секретные переговоры с Ираном. Не открыто, конечно, а через Иорданию. Этим Нетаньяху дал понять, что потепление в отношениях с Тегераном вообще неприемлемо. Просто Нетаньяху в связи с проблемами внутри страны — там, например, сейчас идет антикоррупционное расследование — пытается набрать очки на антииранской истерии и с каждым разом повышает ставки. Для меня это совершенно очевидно, и за всем этим много чего другого кроется. К тому же такие встречи обычно отменяются, когда друг другу практически нечего сказать. Когда очевидно, что у встречи не будет результата. В безрезультативности нет смысла, так что, возможно, это одна из причин отмены этих переговоров.

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