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Нетаньяху в ярости: Израиль обвинил Польшу в "отрицании холокоста"

28 января 2018, 02:54  •  220 • Политика
Польский Сейм одобрил закон об уголовном наказании за обвинения поляков в пособничестве нацистам.
В Израиле обвинили власти Польши в отрицании холокоста. Речь идёт о недавно принятом в стране законе, который вводит уголовное наказание за обвинение поляков в пособничестве нацистам в годы Второй мировой войны.
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху выразил своё несогласие с этим законом. Он назвал скандальный законопроект покушением на историческую правду. Также в парламенте Израиля выступили с инициативой об отзыве в знак протеста израильского посла из Варшавы.
Ранее нижняя палата парламента Польши одобрила законопроект, который предусматривает наказание в виде трёх лет лишения свободы за фразы вроде "польские лагеря смерти" и ей подобные. В документе говорится, что Польша не несёт ответственности за те преступления, которые совершила нацистская Германия на её территории.
"Законопроект — безосновательный. Я категорически против него. Нельзя изменить историю. Нельзя отрицать Холокост", - сказал он.

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