Нетаньяху цепляется за Израиль в Сирии

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Гасанов Камран

Присутствие иранских ополченцев всё ещё нервирует власти Израиля. Ни размещение сирийцами российских С-300, ни решение главного союзника, США, начать вывод войск из Сирии не поколебали решимость Тель-Авива устранить «иранскую угрозу» у своих границ.

Накануне Израиль нанёс очередные ракетные удары по территории Сирии. По сообщению газеты Haaretz, Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) выпустила снаряды по более чем двум десяткам целей «Кудс» — военным подразделениям специального назначения Корпуса стражей Исламской революции (КСИР). Одной из целей операции была штаб-квартира «Кудс» вблизи международного аэропорта Дамаска.

Дамаск. Фото: Ammar Safarjalani/Globallookpress

Израильские источники отмечали, что массированное нападение — ответ на удары со стороны иранских формирований днём ранее. В своём заявлении в Twitter ЦАХАЛ дал понять, что бомбёжки Сирии не прекратятся, пока оттуда не уберутся иранские ополченцы.

Мы считаем сирийский режим ответственным за все действия, исходящие из Сирии, и предостерегаем от дальнейших нападений на Израиль. Мы будем продолжать действовать решительно и так долго, насколько это необходимо, против иранских сил в Сирии,

— говорится на странице израильского военного ведомства в Twitter.

Сирийское агентство SANA уточнило, что ракетные удары совершались с «ливанских и палестинских территорий». После размещения С-300 израильские пилоты боятся залетать в сирийское воздушное пространство, как они неоднократно делали ранее. Теперь бомбят с прилегающей местности.

Военная операция Израиля повышает и без того высокий градус напряжённости в Сирии. В октябре Турция начала масштабную операцию «Источник мира» на севере страны против курдских боевиков из YPG. Только после вмешательства Москвы Анкара остановила боевые действия и подписала Сочинский меморандум. До этого крупномасштабные бои намечались в Идлибе, но и здесь сработала русско-турецкая связка и гарантировала перемирие.

Ситуация несколько успокоилась, но теперь тишина нарушается уже на юге. Замглавы МИД России Михаил Богданов осудил атаки ЦАХАЛ.

М. Богданов. Фото: MFA Russia/Globallookpress

Мы, естественно, в контакте со всеми нашими партнёрами, выясняем обстоятельства. Нанесение ударов по территории суверенного государства полностью противоречит принципам международного права и ведёт к эскалации напряжённости, никому не нужной,

— заявил Богданов иностранным журналистам.

Израильские нападения в Сирии объясняются тремя причинами.

Во-первых, Иран для всех политических сил в Израиле — угроза номер один. В этом позиции Биньямина Нетаньяху и его главного соперника Бени Ганца сходятся. Будучи на посту премьера, Нетаньяху многократно пытался убедить США и Европу в том, что Исламская Республика Иран (ИРИ) разрабатывает ядерную бомбу на секретных объектах.

Прямой границы между Ираном и Израилем нет. Однако когда после начала сирийской войны Иран отправил несколько тысяч военных в приграничную с Израилем страну, в Тель-Авиве тревога возросла. Кроме Сирии, проиранские силы присутствуют в соседнем Ливане. Там тоже ЦАХАЛ время от времени проводит рейды с целью уничтожения ополченцев «Хезболлы».

Вторая причина — внутриполитическая. Положение Биньямина Нетаньяху по-прежнему подвешенное. После неубедительных сентябрьских выборов в Кнессет его партии «Ликуд» не удалось набрать достаточного для формирование правительства количества очков. Пришлось искать компромисс с «Кахоль-Лаван» Бени Ганца. Но переговоры провалились. 20 ноября Ганц и Нетаньяху не смогли договориться о широкой коалиции.

Бени Ганц. Фото: GIL COHEN-MAGEN/Globallookpress

«К моему сожалению, вчера (19 ноября) во время нашего разговора Бени Ганц отказался принять условие, поставленное Авигдором Либерманом, — принять проект президента, согласно которому я как действующий премьер-министр первым бы вступил в должность главы правительства», — сказал Нетаньяху.

Он также упрекнул Ганца за ведение переговоров с израильскими арабскими партиями о формировании правительства.

Если ни одной из партий не удастся сформировать коалицию, Израиль снова ждут выборы. Операции в Сирии должны работать на повышение рейтинга «Ликуд».

Третья причина — отмашка США. На днях госсекретарь США Майк Помпео отказался считать незаконными израильские поселения на Западном берегу реки Иордан, что открыло дорогу к поглощению Палестины Израилем. Дональд Трамп уже подарил Нетаньяху Иерусалим и Голанские высоты. В вопросе Ирана американский президент тоже занимает произраильскую позицию. Выход из ядерной сделки и экономические санкции против ИРИ, приведшие в ней к демонстрациям, — все эти шаги были призваны купировать экзистенциальную угрозу для Израиля.

Глава Белого дома возмущён, что израильский премьер не отвечает ему взаимностью. Источники в Белом доме сообщили, что Трамп считает Нетаньяху «неудачником», который до сих пор не смог сформировать правительство и ведёт Израиль к политическому кризису. Из-за этого Трамп до сих пор не может обнародовать «сделку века» по Палестине.

Д. Трамп. Фото: Oliver Contreras/Globallookpress

Учитывая политический кризис в Израиле и поддержку США, скорее всего, Нетаньяху продолжит военные операции в Сирии, пока оттуда не уйдут иранцы. А последние, судя по всему, пришли в Сирию всерьёз и надолго. Как и ВКС России.