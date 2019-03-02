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Нетаньяху становится израильским Трампом
02 марта 2019, 01:24 • 71 • В мире
Генеральная прокуратура Израиля готовится предъявить премьер-министру обвинения в коррупции и злоупотреблении своим служебным положением. Сейчас многие СМИ спекулируют на том, что Биньямин Нетаньяху уже скоро сядет в тюрьму. Однако опрошенные Царьградом эксперты сомневаются в успехе его противников
Автор:
Гасанов Камран
Со вчерашнего дня иностранные и отечественные СМИ пестрят заголовками, утверждающими, что Биньямину Нетаньяху «конец», что он проиграет парламентские выборы в апреле и скоро составит компанию Берлускони, Саркози, Ольмерту и другим политикам, получившим срок за взяточничество.
Такие же неутешительные прогнозы о премьер-министре Израиля делали и в ноябре, когда после перемирия с ХАМАС в Газе партия министра обороны Авигдора Либермана «Наш дом Израиль» вышла из правящей коалиции. Тогда ходили слухи о том, что якобы скоро правительство Нетаньяху развалится. Но тот удар Биби выдержал. Выдержит ли он и этот?
Здесь удар намного мощней. Коалиционного партнёра можно заменить. В конце концов, можно пойти на компромисс с центристами. А здесь, когда выдвигаются обвинения лично против тебя, «отмазаться» будет крайне сложно. Но нет – невозможно.
Итак, в чём же заключаются обвинения, которые генпрокуратура Израиля готовится предъявить Нетаньяху? Израильский премьер фигурирует сразу в трёх уголовных делах: одно связано с подкупом, другие – с мошенничеством и злоупотреблением доверия.
Во-первых, ему вменяется секретная сделка с издателем популярной газеты Yediot Aharonot. В обмен на «положительное освещение» своей деятельности Биби премьер обещал ограничить распространение публикаций конкурирующих СМИ. Второе дело связано с подарками, которые предположительно получал Нетаньяху от бизнесменов в 2007–2016 годах. В третьем деле глава правительства обвиняется в продвижении интересов телекоммуникационной компании Bezeq, которая должна была поддерживать позитивный имидж Нетаньяху.
В общей сложности 20 членов Минюста Израиля собрали досье, состоящее из тысяч страниц и 140 свидетельств, пять из которых сделаны действующими или бывшими членами кабинета министров.
Нетаньяху эти обвинения считает «охотой на ведьм» с целью подорвать его авторитет перед выборами в Кнессет 9 апреля. Премьер-министр заявил, что коррупционные обвинения будут разрушены как карточный домик и он останется на своём посту ещё долгие годы.
Правящая партия считает заявления генпрокуратуры прямым вмешательством в электоральный процесс.
– отмечается в заявлении «Ликуда».
Фото: www.globallookpress.com
В любом случае Нетаньяху войдёт в историю. Либо он станет первым израильским премьером, который, будучи в должности, получит уголовное обвинение и, возможно, его посадят, либо станет человеком, который дольше всех возглавлял израильское правительство. Он занимает свой пост с 2009 года.
Нетаньяху в своей победе не сомневается.
«Будьте уверены, я опровергну все обвинения. В этих утверждениях нет ничего. Весь этот карточный домик рухнет», – сказал он в своей резиденции в Иерусалиме.
Противники Нетаньяху будут пользоваться коррупционным скандалом, чтобы уменьшить шансы партии «Ликуд» на предстоящих выборах. Телеканал «Аль-Джазира» уже сравнивает его с Трампом, на которого с первого дня президентства идёт травля за так называемые связи с Россией.
– отмечает обозреватель катарского агентства Марван Бишара.
В отличие от США, против Нетаньяху идут не только центристы и левоцентристы, но и правые политики из партии «Ликуд», добавляет Бишара.
Фото: www.globallookpress.com
Российско-израильский писатель и публицист Исраэль Шамир сомневается, что дело дойдёт до суда, и если даже дойдёт, то у обвинительной стороны шансы невысоки.
– рассказал Шамир в беседе с Царьградом.
Эксперт заметил, что Нетаньяху пытается провести в парламенте так называемый «французский закон», который не разрешает судить по любому делу премьер-министра. Если этот закон будет принят, то у него всё обойдётся, полагает Шамир.
Как минимум до парламентских выборов Биби может быть спокоен, т.к. до них никаких обвинений и слушаний проведено не будет. В какой-то степени Нетаньяху даже может воспользоваться этой травлей, чтобы предстать «сакральной» жертвой и показать, что его противники либералы используют судебное дело как «политическое оружие».
Нетаньяху, возможно, и становится «вторым Трампом», но «отпевать» его ещё рано.
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