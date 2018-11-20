Нетаньяху спасет себя ценой новой крови в Газе и Сирии

Израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху умоляет партнеров по коалиции не разрушать правительство. Угроза досрочных парламентских выборов может подтолкнуть его к более жесткой политике против ХАМАС в Газе и Ирана в Сирии

Автор:

Гасанов Камран

После ухода Барака Обамы из Белого дома израильский премьер Биньямин Нетаньяху наконец-то получил самого произраильского президента США. Выход Дональда Трампа из «ядерной сделки», его ультиматумы с требованием вывести иранские силы из Сирии и экономическое давление в виде нефтяного эмбарго против Ирана пролились бальзамом на душу Нетаньяху, который был на ножах с Обамой из-за его политики урегулирования кризиса в формате «два государства». Но теперь у Нетаньяху появилась проблема куда более серьезная, чем «нелояльное» руководство в США.

Вместе с британским премьером Терезой Мэй и канцлером Германии Ангелой Меркель Нетаньяху стоит первым на очереди на отставку. Для Мэй «троянским конем» стал Brexit, для Меркель – мигранты, для Нетаньяху – ХАМАС.