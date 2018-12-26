Нетаньяху «сорвался с цепи» после вывода войск США из Сирии

Биньямин Нетаньяху возобновил авиаудары по «Хезболле» в Сирии, чтобы упрочить свои внутренние позиции и показать России, что уход США из арабской страны не скажется на активности Израиля в борьбе с проиранскими силами. ЦАХАЛ продолжает проверять российские ПВО С-300 на прочность

Автор:

Гасанов Камран

Израиль никак не угомонится после поставок российских ПВО С-300 сирийскому правительству. Одержимая угрозой «Хезболлы» и проиранских прокси в Сирии Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) с середины октября ищет лазейки в сирийском ПВО. В декабре израильские ВВС уже пытались залететь в Сирию через ливанскую территорию.

Несмотря на риск самолётов быть сбитыми сирийскими ПВО, Израиль вчера нанёс авиаудары по складам боеприпасов в окрестностях Дамаска. В результате атаки погибли трое сирийских военных. Это самая смелая операция Тель-Авива после передачи Дамаску С-300, которая продолжалась свыше полутора часов. Израильские ВВС залетели со стороны Ливана и били по западным окрестностям сирийской столицы.

Израиль остался без поддержки США

Сирия на выпады Израиля ответила зенитными ракетами, но о результатах их поражения пока ничего неизвестно, хотя израильские СМИ сообщали о звуках взрывов в городах Хадера и Кейсария, находящихся у средиземноморского берега в центральных областях Израиля.

Вчерашняя атака по уровню рискованности напоминает катастрофу со сбитым по вине израильских истребителей Ил-20. Российский самолёт радиоэлектронной разведки был сбит 17 сентября, когда шёл на посадку. По сообщению Минобороны России, во время израильских бомбёжек пришлось ограничить применение сирийских ПВО, чтобы не зацепить заходившие на посадку в аэропорту Бейрута и Дамаска пассажирские лайнеры.