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Нетаньяху снова получил шанс на премьерство, но сможет ли он его реализовать?

26 сентября 2019, 21:54  •  92 • Украина
Израиль вступил в фазу системной турбулентности
25 сентября президент Израиля Р. Ривлин по итогам прошедших в стране досрочных парламентских выборов вновь вручил мандат на формирование правительства и правящей коалиции действующему премьер-министру Б. Нетаньяху. Но никогда ещё шансы последнего на успех в этом многотрудном деле не были так призрачны, как сейчас. И если он всё же сможет их реализовать, это будет чудом политической эквилибристики. Многое говорит за то, что Израиль вступил в пору системной турбулентности, чреватой серьёзными последствиями для будущего страны.
Достаточно сказать, что самим вручением ему данного мандата Нетаньяху парадоксальным образом обязан трём арабским депутатам из наиболее непримиримой партии «Балад», входящей в Объединённый арабский список (ОАС – всего 13 депутатов), представляющий израильских граждан арабской национальности (не путать с палестинцами). В отличие от своих партнёров по ОАС на предварительных консультациях они не захотели поддержать формально пришедшего первым на выборах лидера левоцентристского блока «Кахоль-Лаван» («Бело-голубые», 33 депутата) Бени Ганца из-за его военного прошлого.
Б. Ганц – начальник Генштаба
В результате вместо ожидаемой поддержки 57 депутатов кнессета из различных партий похожего спектра, а также арабов Ганц смог представить президенту только 54 голоса. Пришедший же вторым во главе правоцентристского «Ликуда» (32 депутата) Нетаньяху, собрав под свои знамёна крайне правых и религиозные партии, предъявил президенту 55 мандатов. И президент Ривлин, следуя традиции, поручил Нетаньяху первому попробовать свои силы в создании парламентской коалиции большинства. Не будь арабов из «Балада», которые считают, что нет никакой разницы между Нетаньяху и Ганцем, эта миссия сначала должна была быть поручена последнему.
Однако кто бы ни начал формировать правящую коалицию, сделать это будет крайне сложно. У обеих сторон не хватает мандатов в кнессете до необходимого 61 из 120. К тому же над Нетаньяху висит опасность судебного дела по обвинению в коррупции, а в Израиле по похожим статьям «сажали» и премьеров, и президентов. Поддерживающая же Ганца часть ОАС в правительство входить всё равно не собирается, намереваясь быть за него лишь косвенно, что заведомо делает гипотетический кабинет во главе с «Кахоль-Лаван» крайне уязвимым. На первый взгляд, очевидным «делателем королей» в данной ситуации выглядит лидер «русскоязычной» партии «Наш дом – Израиль» (НДИ) Авигдор (Виктор) Либерман.
А. Либерман – «делатель королей» или «калиф на час»?
Партия НДИ получила 8 депутатских мест в парламенте и пока не присоединилась ни к одной коалиции. В союзе с ней любая из коалиций могла бы превысить заветный порог в 60 мандатов. Некоторые политики даже заговорили едва ли не о премьерских амбициях Либермана. Сам он чувствует себя настоящим «Виктором» – победителем и в закулисных переговорах выдвигает немалые претензии на свою будущую роль в управлении страной. Проводимые в Израиле социологические исследования показывают, что неуспех Нетаньяху на выборах на самом деле во многом связан с потерей им популярности среди «русскоязычной алии», которая на этот раз предпочла ему Либермана. О том же говорит и возрастание депутатских мандатов НДИ с 5 до 8 по сравнению с предыдущими апрельскими выборами. Нетаньяху почему-то посчитал, что эта часть населения «у него в кармане», в том числе благодаря частым визитам в Москву, и пренебрегал её интересами и нуждами.

Вместе с тем амбициям Либермана, возможно, не суждено сбыться, а полученные им мандаты так и останутся «неприкаянными». Дело в том, что просто присоединиться к любой из коалиций в их нынешнем виде он не может. Ни его лично, ни его избирателей, например, категорически не устраивает то, что вместе с Бени Ганцем идет ОАС. А в рядах Нетаньяху для него также неприемлемы религиозные партии сефардов ШАС (9 мандатов) и ашкенази «Яхадут-ха-Тора» (7 мандатов), против которых Либерман ведёт многолетнюю «вендетту». Да и для этих партий, имеющих больший коалиционный вес, чем НДИ, фигура лидера этой партии абсолютно токсична. Понимая это, Либерман и говорит о другом варианте – Правительстве национального единства, которое, по его мнению, могли бы составить «Кахоль-Лаван», «Ликуд» и НДИ «без арабов и харедим».
Б. Нетаньяху, А. Либерман и Б. Ганц
О создании подобного правительства как наилучшем выходе из затянувшегося парламентского кризиса в Израиле сейчас говорят все, правда, вокруг его партийного и персонального состава наблюдаются серьёзные расхождения. Президент Ривлин, вручая мандат на формирование правящей коалиции Нетаньяху, недвусмысленно заявил, что ожидает от него попыток достижения согласия именно с «Кахоль-Лаван», против чего глава кабинета не возразил. Ривлин не скрывает, что для него самой мрачной является перспектива проведения в стране третьих подряд досрочных парламентских выборов в случае неуспеха в образовании кабинета, и он всеми силами пытается это предотвратить.
Б. Нетаньяху, Р. Ривлин и Б. Ганц
Ганц уже дал понять, что он не против достижения соглашения с «Ликудом», но только при том обязательном требовании, что Нетаньяху больше премьером не будет. Именно вокруг будущей судьбы действующего главы правительства и развернётся главная интрига. Эксперты полагают, что сам Нетаньяху сдаваться и уступать своё место не намерен, ибо для него это будет означать и ухудшение видов на ведение против него судебного преследования. Не исключено, что он может столкнуться с бунтом против себя внутри собственной партии «Ликуд».
В любом случае вариант правительства национального единства, в обязательном порядке включающего обе лидирующие партии «Кахоль-Лаван» и «Ликуд», – это единственный выход от сползания Израиля к политическому хаосу. Другие составляющие элементы возможной широкой коалиции уже не так важны, в частности «грандиозный успех» на выборах А. Либермана может оказаться эфемерным ввиду его невостребованности.
Новым важным явлением в политической жизни страны, которое может серьёзно повлиять на всё её будущее, является очевидный успех на выборах партий, представляющих арабских граждан Израиля (в международно-признанных границах страны арабы составляют около 20% населения). Они практически впервые смогли выступить единым списком и сразу же получили весомый прирост мандатов до 13. И что особенно важно, арабы впервые уверенно заявили о себе при формировании правящей коалиции, от чего ранее дистанцировались. Улучшение результатов этой группы избирателей, помимо сплочения разрозненных партий, достигнуто и за счёт повышения их общей явки. Если средний выход на выборы по стране составил около весьма высоких 70%, то среди арабов он повысился с прежних 50% до 60%, чего никто не ожидал. Израильские аналитики опасаются, что, если эта тенденция сохранится, арабская группа населения сможет выйти на результат в 20 мандатов в кнессете. И тогда из-за устойчивого разделения общества по политическим предпочтениям без учёта воли и требований израильских арабов не сможет быть сформировано ни одно будущее правительство.
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Лидеры Объединённого арабского списка
Неопределённость положения отражается и на международных позициях Израиля. В эти дни в Израиле побывал и встретился с его политическими лидерами, включая Нетаньяху и президента Ривлина, спецпосланник президента США Дж. Гринблатт. Ранее предполагалось, что он вручит победителю выборов (в Вашингтоне не сомневались, что это будет Нетаньяху) вторую, политическую, часть «большой сделки» Трампа по палестино-израильскому урегулированию. Гринблатт со всеми поговорил, объявил о своей скорой отставке и уехал, так ничего и не вручив.
Дж. Гринблатт и Б. Нетаньяху
Для Нетаньяху, конечно, это знак крайне нехороший.
Дмитрий МИНИН

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