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Нетаньяху "извинился" перед Путиным за сорванные переговоры в Москве - СМИ

21 февраля 2019, 22:24  •  134 • Политика
Глава России Владимир Путин и премьер Израиля Биньямин Нетаньяху провели телефонный разговор. Звонок состоялся по инициативе израильской стороны, что можно считать своеобразным извинением Тель-Авива за сорванные переговоры в Москве, пишут СМИ.
Президент России Владимир Путин и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху провели телефонные переговоры. Звонок состоялся по инициативе израильской стороны и стал своеобразным извинением за сорванные переговоры по Сирии.
Премьер Израиля должен был лично прибыть в Москву в четверг, 21 февраля, чтобы встретиться с президентом России и обсудить ситуацию в Сирии. Однако Тель-Авив неожиданно перенёс встречу на более позднее время. Тем не менее разговор двух лидеров всё же состоялся, хоть и по телефону.
"Биньямин Нетаньяху поздравил Владимира Путина с наступающим государственным праздником - Днём защитника Отечества", - сообщает пресс-служба Кремля.
Данный звонок можно воспринимать как своеобразное извинение за сорванные переговоры, пишет "Утро.ру".

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