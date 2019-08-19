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Нетаньяху прокомментировал отказ своей жены пробовать каравай в Киеве
19 августа 2019, 23:39 • 48 • Украина
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, комментируя инцидент во время приветственной церемонии с караваем в аэропорту Киева, призвал не искать в поведении своей супруги Сары признаков неуважения к Украине.
Reuters
«Я вам скажу, что она специально выбрала одежду национальных цветов Украины. Она вышла из самолёта в одежде жёлто-голубой расцветки. Именно из уважения к Украине», — заявил Нетаньяху в видеообращении, опубликованном на его странице в Facebook.
Израильский премьер отметил, что если бы не «инцидент с хлебом», его визит на Украину не получил бы такого широкого освещения в СМИ.
«Если это требуется, чтобы обратили внимание на визит, который приносит договор о зоне свободной торговли, о представительстве Украины в Иерусалиме... Пусть так и будет... Похоже, мы изобрели способ привлечь внимание», — заключил Нетаньяху.
Ранее в офисе украинского лидера Владимира Зеленского заявили, что в поступке жены Нетаньяху не было злого умысла.
19 августа в украинских соцсетях и СМИ распространили видеозапись, на которой видно, как девушки в традиционных нарядах во время приветствия Нетаньяху с женой у трапа самолёта в Киеве подносят им каравай.
Премьер Израиля отломил кусочек, надкусил и передал первой леди, однако та не стала пробовать его и бросила на землю.
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