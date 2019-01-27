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Нетаньяху признал Гуаидо новым президентом Венесуэлы

27 января 2019, 21:09  •  50 • В мире
О признании спикера парламента Венесуэлы Хуана Гуаидо новым главой республики заявил израильский премьер-министр. По словам Нетаньяху, в этом вопросе Тель-Авив присоединяется к остальным странам.
Глава кабинета министров Израиля Биньямин Нетаньяху опубликовал видеообращение, в котором заявил о своем признании председателя парламента Венесуэлы Хуана Гуаидо новым "временным" президентом республики.
"Израиль присоединяется к США, Канаде, большинству стран Латинской Америки и государств Европы в признании нового руководства Венесуэлы", - цитирует слова Нетаньяху РИА Новости.
Напомним, ранее о своем намерении признать Хуана Гуаидо временным президентом Венесуэлы в том случае, если Мадуро не объявит о проведении выборов в течение восьми дней, сообщили Британия, Франция, ФРГ, Испания и Нидерланды.
Комментируя интервью телеканалу CNN Turk эти заявления европейских стран, президент Николас Мадуро сказал: "Мы гордимся нашей свободой, в нас течет кровь наших освободителей. Они должны отказаться от своего ультиматума, никто не смеет ставить нам ультиматумы".
23 января Гуаидо в ходе митинга оппозиции в Каракасе объявил себя врио президента Венесуэлы. Позднее США призвали венесуэльского лидера Николаса Мадуро передать власть Гуаидо.

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