Нетаньяху прилетел на трудный разговор с Путиным вместе с женой

Израильский премьер Биньямин Нетаньяху прилетел в Москву вместе с женой Сарой и вышел из самолета, держась за её руку. По мнению экспертов, Нетаньяху предстоит трудный разговор с Владимиром Путиным - по поводу незаконных действий Израиля в Сирии.

Биньямин Нетаньяху в ночь на 27 февраля прилетел в Москву, чтобы встретиться с российским лидером Владимиром Путиным. Израильский премьер взял с собой жену Сару и вышел из самолета El Al, держа её за руку, это заметно на видео из аэропорта.

Эксперты уверены, что его переговоры с президентом России будут трудными. Накануне Нетаньяху заявил, что основной темой переговоров станет иранская консолидация в Сирии. Усиление роли Тегерана в регионе крайне не нравится Тель-Авиву, который требует убрать иранцев из САР.

"Мы действуем против неё, мы атакуем их базы и продолжим действовать. Мы продолжим действовать, пока не выдворим иранцев из Сирии", - подчеркнул он.

Напомним, в феврале лидер России Владимир Путин, глава Турции Реджеп Тайип Эрдоган и президент Ирана Хасан Роухани приняли участие в трёхстороннем саммите по Сирии в Сочи, в рамках которого обсуждались вопросы урегулирования конфликта в Сирии.

В Тегеране настаивают на том, что действия израильской армии в Сирии против иранских военных объектов нарушают международное законодательство и должны быть пресечены.